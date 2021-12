Anruf von 061314901015 – Wer ruft an? – Seriöser Anrufer?

Wer ist der Anrufer der Telefonnummer 061314901015? Hier alle Infos.

Seit einiger Zeit gibt es einige Suchanfragen zur Telefonnummer 061314901015. Wenn man die Nummer googelt, weiß man nicht sofort, wer der Anrufer ist. Hier findet sich die Antwort.

Der Anrufer der Nummer 061314901015 ist die DWG eG, die Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft. Die DWG eG ist eine der wenigen Wohnungsbaugenossenschaften, die noch neue Mitglieder aufnimmt, bzw. diese sogar aktiv wirbt. Mitglieder aktiv werben heißt in diesem Fall auch, dass beitrittswillige Menschen von der Nummer 061314901015 angerufen werden.

Aber was macht die DWG Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft eG überhaupt?

Die DWG eG ist eine eigentumsorientierte Wohnungsbaugenossenschaft. Eine Genossenschaft ist ein Zusammenschluss von vielen Menschen, die ein bestimmtes Ziel für sich selbst erreichen wollen. Bei einer Wohnungsbaugenossenschaft wie der DWG eG ist dieses Ziel das Schaffen von lebenswertem und bezahlbaren Wohnraum, indem sie Häuser baut oder kauft und diese dann an die eigenen Mitglieder zu guten Konditionen vermietet oder verkauft. Dabei werden die eigenen Mitglieder auf viele weitere Arten gefördert.

Wer von der Telefonnummer 061314901015 angerufen wird, kann Mitglied bei der DWG eG werden. Neben der Möglichkeit in einer der Wohnungen der Genossenschaft zu leben, können Sie von vielen weiteren Vorteilen profitieren, insbesondere, wenn Sie die Mitgliedsbeiträge im Rahmen der vermögenswirksamen Leistungen zahlen. Hierzu gehört:

– keine Kaution beim Einzug in eine Wohnung der Genossenschaft zahlen

– Zuschuss vom Arbeitgeber erhalten

– Einkaufsvorteile im Internet

– Staatliche Förderung, durch die Arbeitnehmersparzulage und die Wohnungsbauprämie

– Beteiligung am Gewinn der Genossenschaft

Eine wichtige Information: Die DWG eG hält sich an die entsprechenden rechtlichen Vorgaben. Das heißt auch, dass keine sogenannten „Cold Calls“ stattfinden. Die DWG eG kontaktiert Sie nur, wenn eine entsprechende Anruferlaubnis hierzu vorliegt. Auch wird Ihnen nicht eine Mitgliedschaft oder ein Vertrag aufgeschwatzt. Sie werden zunächst von geschulten Personal über die Mitgliedschaft informiert. Sofern Interesse besteht, wird im Anschluss zusammen ein Antrag auf Beitritt zur Genossenschaft vorbereitet.

Informationen zu Anrufen von DWG eG finden Sie hier.

Weitere Informationen zur DWG eG – Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft finden Sie auf der Website.

Die DWG eG ist eine eingetragene Genossenschaft. Eingetragen im Jahr 2000 unter der GnR 112 in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Aschaffenburg.

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft sind die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder, insbesondere durch die Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft sowie die Möglichkeit des Eigentumserwerbs genossenschaftlichen Wohnraums.

Kontakt

DWG eG

Mitglieder- Betreuung

Seeblick 3

63868 Großwallstadt

06022/2646420

info@dwg-eg.de

http://www.dwg-eg.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.