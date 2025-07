Anruf von 06967773904 – Informationen

In letzter Zeit mehren sich Berichte über Anrufe von der Nummer 06967773904. Viele Angerufene stellen sich dabei berechtigterweise Fragen wie:

– Wer ruft mich an?

– Was ist der Anlass des Anrufs?

– Ist das seriös?

– Was steckt dahinter?

Hinter der Telefonnummer steht die DWG eG – Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft mit Sitz in Großwallstadt. Als eingetragene Wohnungsbaugenossenschaft agiert die DWG eG seit über 25 Jahren auf dem Immobilienmarkt. Sie vermietet und verkauft Wohnraum an ihre Mitglieder – ihr Immobilienbestand für Mitglieder umfasst ein Volumen von rund 100 Millionen Euro.

Ziel: Lebenswerter und bezahlbarer Wohnraum

Die DWG eG verfolgt einen förderzweckorientierten Ansatz. Anders als klassische Anbieter, die primär auf Gewinnmaximierung ausgerichtet sind, liegt der Fokus bei einer Genossenschaft auf dem langfristigen Erhalt und der Erweiterung ihres Wohnungsbestandes für die Mitglieder. Wirtschaftliches Arbeiten ist dabei notwendig, aber nicht Selbstzweck.

Vorteile für Mitglieder

Neben bezahlbaren Miet- und Kaufangeboten profitieren Mitglieder von einer Vielzahl an Vorteilen:

– Keine Kaution für Mitglieder

– Online-Einkaufsvorteile

– Jährliche Prüfung durch einen unabhängigen Genossenschaftsverband

– Beteiligung am erwirtschafteten Überschuss

Viele Mitglieder zahlen regelmäßig über vermögenswirksame Leistungen (VL) ein und genießen so zusätzliche staatliche Förderungen:

– 20% Arbeitnehmersparzulage

– 10% Wohnungsbauprämie

– Möglicher Arbeitgeberzuschuss

Warum ruft die DWG eG an?

Die DWG eG nimmt weiterhin neue Mitglieder auf, um ihren Bestand auszubauen – ganz im Sinne der Mitglieder. Wenn Sie einen Anruf von der Nummer 06967773904 erhalten haben, dann liegt das daran, dass Sie zuvor eine Einwilligung zum telefonischen Kontakt erteilt haben.

In ein bis drei Telefonaten erhalten Sie umfassende Informationen zur Genossenschaft, Ihren Rechten und Pflichten als Mitglied. Erst danach entscheiden Sie eigenständig, ob Sie einen Antrag auf Mitgliedschaft stellen möchten.

Das ist der Grund, warum Sie von der Telefonnummer 06967773904 angerufen wurden.

Weitere Informationen zum Anruf der Telefonnummer 06967773904 erhalten Sie hier:

Und hier finden Sie weitere Informationen zur DWG Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft eG.

Die DWG eG ist eine eingetragene Genossenschaft. Eingetragen im Jahr 2000 unter der GnR 112 in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Aschaffenburg.

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft sind die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder, insbesondere durch die Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft sowie die Möglichkeit des Eigentumserwerbs genossenschaftlichen Wohnraums.

Kontakt

DWG eG

Mitglieder- Betreuung

Seeblick 3

63868 Großwallstadt

06022/2646420



http://www.dwg-eg.de

