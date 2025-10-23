ANS auf der productronica 2025: Effiziente Lösungen für moderne Elektronikfertigung

Limeshain, Oktober 2025 – Die productronica gilt als eine der weltweit führenden Fachmessen für Elektronikfertigung und bietet einen umfassenden Überblick über aktuelle Technologien, Trends und Innovationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Auf der diesjährigen Messe in München präsentiert ANS praxisnahe Systeme und Technologien für eine effiziente, vernetzte und zukunftsorientierte Elektronikfertigung.

Ein Schwerpunkt liegt auf der YAMAHA 1 Stop Solution mit der YsUP Software – einer linienübergreifenden Plattform, die Prozesse in der SMT-Fertigung vereinfacht und Produktionsqualität messbar steigert. Ergänzt wird das Portfolio durch leistungsfähige Systeme, die verschiedene Bereiche der Fertigung abdecken:

– 3D-Inspektionssysteme von Pemtron für präzise Qualitätskontrolle

– V4Q THT-Echtzeitkontrolle zur Überwachung von Bestückplätzen

– Reinigungssysteme mit DCT-Reinigungsmedien, die Prozesssicherheit und Nachhaltigkeit verbinden

– Röntgensysteme und Bauteilzähler von Scienscope für Transparenz im Materialfluss

Auch THT-Lötsysteme, Handlingsysteme und intelligente Lagersysteme gehören zum Messeauftritt. Für energieeffiziente Prozesse sorgen REFLOW-Lötsysteme von BTU mit geringem Stickstoff- und Energieverbrauch. Ergänzt wird das Angebot durch ExtraEye Erstmusterkontrolle – als Inline- und Offline-Variante.

Wer sich über praxisnahe Automatisierungslösungen und neue Möglichkeiten zur Qualitätssteigerung informieren möchte, findet bei ANS kompetente Ansprechpartner und konkrete Live-Einblicke in die Systeme.

Besuchen Sie ANS auf der productronica 2025 in München – Halle A3 | Stand 103. Weitere Informationen unter ans-answer.com.

Seit über 30 Jahren steht ANS answer elektronik für maßgeschneiderte Lösungen in der Elektronikfertigung. Mit flexiblen Miet- und Finanzierungsmodellen, modernster SMT-Technologie sowie einem starken Fokus auf Automatisierung und Qualitätssicherung unterstützt das Unternehmen Kunden dabei, ihre Produktion effizient, flexibel und zukunftsfähig zu gestalten. Ergänzt wird das Angebot durch praxisnahe Schulungen im Rahmen der ANS Academy.

