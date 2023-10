Ans Thüringen von Morgen denken

Landtagsabgeordneter Andreas Bühl zu Besuch bei der Exomium GmbH

Gegenseitiger Austausch führt zu den besten Ideen – so lautet das Credo des Exomium-Geschäftsführers Christoph Hofer. Daher freute er sich darüber, den CDU-Landtagsabgeordneten Andreas Bühl am 29. September 2023 in seinem Ilmenauer Unternehmen begrüßen zu dürfen. Im Fokus der Gespräche stand besonders die Gestaltung der Zukunft des thüringischen Wirtschaftsstandorts.

Talente fördern

Bewusst wählte der E-Commerce-Experte Ilmenau als Standort für sein Cloud-Unternehmen. Aus Absolventen der Technischen Universität sollten neue Mitarbeitende werden. Doch der erhoffte Zustrom blieb bisher aus. „Die jungen Menschen haben zu wenige Anreize hier zu bleiben“, erläutert Hofer. Auch die Tatsache, dass ein duales Studium nur an der Erfurter Uni angeboten wird, mindere die Attraktivität, bei ansässigen Firmen in die Ausbildung zu gehen. Wenn die TU ihren Studierenden ähnliche Möglichkeiten anbieten könne, wäre das laut Christoph Hofer ein großer Gewinn für die IT-Branche vor Ort.

Verbindung schaffen

In der Diskussion ging es ebenfalls um den Ausbau der Infrastruktur. Besonders im Hinblick auf das Glasfasernetz gäbe es noch Nachholbedarf. Eine bessere Anbindung könne einen weiteren Vorteil im Kampf um Nachwuchskräfte bedeuten. Schnelles Internet ermöglicht neben Remote Work auch eine Chance, digital am Unterricht der Berufsschule teilzunehmen, ohne eine lange Anfahrt in Kauf nehmen zu müssen. Unterstützung wünschen sich viele Firmen auch in Form von Förderprogrammen. Durch seine anderen Firmen kenne Hofer die Möglichkeiten in anderen Bundesländern wie Bayern oder Baden-Württemberg und wünsche sich ähnliche Programme für die thüringische Wirtschaft.

Die 1999 gegründete Exomium GmbH mit Sitz in Ilmenau wurde 2019 von Christoph Hofer übernommen. Als Service-Anbieter für Netzwerkspeicher bietet das Unternehmen seinen Kunden sichere und qualitative Server. Dabei achtet der Dienstleister stets auf neueste Technologie. Mehr Informationen auf www.exomium.com

