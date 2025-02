Anstoß in Antalya: Corendon Airlines weiht hochmodernes Fußballzentrum ein

Neuer Hotspot für Trainingslager und zur Saisonvorbereitung – Nonstop von zahlreichen Abflughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Im beliebten Urlaubsort Antalya präsentiert die Ferienfluggesellschaft Corendon Airlines das neu eröffnete Corendon Football Center. Das moderne Trainings- und Wettkampfzentrum heißt ab sofort Mannschaften aller Ligen für Trainingslager und Saisonvorbereitungen willkommen. Besonders attraktiv für Vereine aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die Antalya mehrmals die Woche von zahlreichen Abflughäfen erreichen.

Auf einer Gesamtfläche von fast 42.000 Quadratmetern stehen drei Naturrasenplätze zur Verfügung, die höchsten Ansprüchen an professionelles Fußballtraining gerecht werden. Das erste Spielfeld besticht durch seinen innovativen, schnell entwässernden Rasen und bietet ideale Voraussetzungen für intensive Trainingseinheiten. Das zweite Feld bildet das Herzstück der Anlage und ist mit einem leistungsstarken Flutlicht ausgestattet, das auch in den Abendstunden Matches gewährleistet. Ergänzt wird das Angebot durch einen dritten Platz, dessen hervorragend gepflegte Rasenfläche ebenfalls höchste Spielqualität sicherstellt.

Doch das Corendon Football Center überzeugt nicht nur durch seine erstklassigen Spielflächen, sondern auch durch vielseitige Trainingsstationen und Übungsbereiche sowie Räumlichkeiten für theoretische Einheiten. Hochwertig ausgestattete Umkleiden, separate Bereiche für Schiedsrichter sowie Massage- und Gesundheitseinrichtungen unterstreichen das ganzheitliche Konzept, das den Bedürfnissen von Spielern, Trainern und Betreuern gerecht wird.

„Bei Corendon Airlines ist der Sport seit jeher ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie“, erklärt Yildiray Karaer, CEO von Corendon Airlines. „Die Eröffnung des Corendon Football Centers markiert einen weiteren Meilenstein in unseren Investitionen in den Sport- und Tourismussektor und unterstreicht unser kontinuierliches Engagement, auch in diesen Bereichen Impulse zu setzen. Wir haben einen Ort geschaffen, der kleinen und internationalen Teams optimale Voraussetzungen für die Vorbereitungsphase ermöglicht.“

Die günstige Lage – nur 14 Kilometer vom internationalen Flughafen Antalya und drei Kilometer vom Corendon Hotel Grand Park Lara entfernt – sowie die unmittelbare Nähe zu zahlreichen weiteren Hotels schaffen die perfekte Basis für ein gelungenes Trainingslager.

Weitere Informationen zum Flugangebot von Corendon Airlines gibt es unter www.corendonairlines.com Darüber hinaus sind auch Buchungen im Reisebüro sowie über die App der Fluggesellschaft (verfügbar für iOS und Android) möglich.

Corendon Airlines (Antalya, Türkei) ist eine internationale Fluggesellschaft mit den Schwestergesellschaften Corendon Dutch (Amsterdam, Niederlande) und Corendon Europe (Malta). Corendon Airlines fliegt unter anderem ab zahlreichen Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in beliebte Urlaubsregionen im Mittelmeerraum – beispielsweise in die Türkei, nach Spanien, Griechenland und Ägypten – sowie auf die Kanarischen Inseln. Dabei arbeitet die Fluggesellschaft auch eng mit Reiseveranstaltern und Reisebüros zusammen. Gegründet wurde Corendon Airlines 2004 als Teil der Corendon Group, einem multinationalen Touristikkonzern, der im Jahr 2000 in den Niederlanden seinen Betrieb aufnahm und zu dem heute neben den Fluggesellschaften auch Reiseveranstalter, Hotels und Incoming-Agenturen gehören. Seit dem Erstflug im Jahr 2005 folgt Corendon Airlines dem Motto „Make a Difference“ und zeichnet sich durch Innovationskraft und Kundenservice aus. Unter anderem wurde Corendon Airlines als erste Fluggesellschaft Europas nach ISO 10002 für das Managementsystem zur Kundenzufriedenheit zertifiziert.

