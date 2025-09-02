Ant International, Standard Chartered und Swift starten Pilot für Bank-zu-Wallet-Zahlungen nach ISO 20022

Mit Unterstützung der Infrastruktur von Swift haben Ant International und Standard Chartered Bank Live-Tests für eine Bank-zu-Wallet-Zahlungslösung gestartet. Grundlage sind die Finanznachrichtenstandards ISO 20022. Über Alipay+, dem internationalen Wallet-Gateway-Service von Ant International, liefen erste Transaktionen erfolgreich zwischen einem Konto der Standard Chartered und einer Partner-Wallet.

Mit der neuen Lösung lassen sich internationale Geldtransfers deutlich vereinfachen. Das Swift-Netzwerk verbindet weltweit mehr als 11.500 Finanzinstitute in über 200 Ländern. Über das Alipay+-Ökosystem lassen sich dadurch 1,7 Milliarden Konten in 36 digitalen Wallets erreichen, vor allem in den wachstumsstarken Märkten Asiens.

Michael Spiegel, Global Head of Transaction Banking bei Standard Chartered, erklärt: „Wir freuen uns, als Partner diese Innovation gemeinsam mit Swift und Ant International entwickelt und in den Markt gebracht zu haben. Das zeigt die Flexibilität unserer Plattform und die Stärke unserer strategischen Partnerschaften. Wir wollen die Zukunft der Finanzbranche aktiv mitgestalten – sicher und im Einklang mit regulatorischen Vorgaben.“

Kevin Wong, Chief Executive Asia Pacific bei Swift, ergänzt: „In einer Welt, in der Innovationen rasant voranschreiten und es immer mehr Wege gibt, Werte zu übertragen, erwarten Verbraucher und Unternehmen mehr Auswahl und Flexibilität bei internationalen Zahlungen. Swift steht an der Spitze dieser Entwicklung und bietet eine erstklassige Erfahrung mit mehr Optionen. Die Zusammenarbeit mit Ant International und Standard Chartered unterstreicht unser Engagement für schnellere, reibungslose Zahlungen über verschiedene Netzwerke hinweg.“

Jacques Xu, General Manager of Global Remittance bei Ant International, betont: „Wir freuen uns sehr über diese wegweisende Zusammenarbeit mit Swift, führenden Banken und den Alipay+-Wallet-Partnern, um Bank-zu-Wallet-Transaktionen weltweit zu ermöglichen. Ant International wird auch künftig sektorübergreifende Kooperationen mit technologischen Innovationen unterstützen – für ein vernetztes, transparentes und sicheres Finanzökosystem, das Unternehmen und Verbrauchern gleichermaßen zugutekommt. Unser Ziel ist es, die globale Interoperabilität und Inklusion weiter voranzubringen.“

With headquarters in Singapore and main operations across Asia, Europe, the Middle East and Latin America, Ant International is a leading global digital payment, digitisation and financial technology provider. Through collaboration across the private and public sectors, our unified techfin platform supports financial institutions and merchants of all sizes to achieve inclusive growth through a comprehensive range of cutting-edge digital payment and financial services solutions. To learn more, please visit https://www.ant-intl.com

Firmenkontakt

Ant International

Louisa Struif

Sendlinger Straße 42A

80331 München

49 89 211 871 59



https://www.antglobal.com/

Pressekontakt

Schwartz Public Relations GmbH

Louisa Struif

Sendlinger Straße 42a

80331 München

49 89 211 871 59



http://www.schwartzpr.de