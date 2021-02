Medien und Unterhaltung verwandelt Patchwork-Content in eine leistungsstarke, hocheffektive Dateidatenplattform Unternehmen

Anthem Sports & Entertainment konsolidiert Broadcast-Kanäle auf einer einzigen Plattform mit Qumulo

Anthem bündelt Patchwork-Content in eine leistungsstarke, hocheffektive Dateidatenplattform

Highlights:

Geringere TCO

Anthem spart durch die Konsolidierung von 10 Kanälen mit Broadcast-Inhalten auf Qumulo über 500 Arbeitsstunden pro Jahr ein und optimiert dabei die Sicherheit, Transparenz und insgesamt die Datenverwaltung

Verbesserte Performance und Zuverlässigkeit

Die Turbo-Performance erhöht das Kundenerlebnis und ermöglicht es Anthem, selbst kurzfristige Termine mit höchster Arbeitsqualität einzuhalten

Gewonnene Echtzeit-Einsicht

Mit Operational Analytics in Echtzeit verbessert die IT die Betriebszeit für Kunden und Mitarbeiter drastisch

München, Deutschland, 16. Februar 2021 — Qumulo Inc, ein Marktführer bei der radikalen Vereinfachung der Verwaltung von Unternehmensdateien in Hybrid-Cloud-Umgebungen, gab bekannt, dass Anthem Sports & Entertainment, Toronto mit Qumulo zusammenarbeitet, um Performance deutlich zu verbessern sowie die Betriebszeit zu erhöhen.

“Der Wert von Qumulo für das gesamte Unternehmen ist immens. Unsere Entscheidung für Qumulo hat uns von Schwierigkeiten befreit, die uns gebremst haben”, sagt Ryan Barnes, Supervisor of Technical Implementations & Maintenance bei Anthem. “Mit Qumulo können wir unsere Fähigkeiten ausbauen, die Erwartungen der Zuschauer nicht nur zu erfüllen, sondern sogar zu übertreffen, und insgesamt als Unternehmen schnell zu wachsen.”

Anthem ist ein in Toronto ansässiges Fernsehproduktions- und Multimedia-Unternehmen, das Unterhaltunginhalte, Sport, Spiele, Kinofilme sowie Dokumentationen produziert und ausstrahlt. Seine intensive Produktionsumgebung und seine Apps erfordert einen schnellen Zugriff auf riesige Mengen digitaler Daten sowie optimierte Funktionen zur Datenverwaltung.

Anthem steigert die Produktivität in der anspruchsvollen M&E-Umgebung

Anthem vereinfachte sein Datenmanagement radikal, erhielt Operational Analytics in Echtzeit sowie massive Skalierbarkeit. Das Unternehmen konsolidierte 10 Kanäle mit Broadcast-Inhalten in einer einzigen, einfach zu verwaltenden Lösung – alles unterstützt durch die Qumulo® File Data Platform.

Mit Qumulo ist Anthem in der Lage, Netzwerkverlangsamungen zu beseitigen, die Geschwindigkeit der Arbeitsabläufe zu verbessern und die allgemeine Produktivität und Zufriedenheit der Mitarbeiter zu steigern. Durch die Nutzung der ultraschnellen Plattform von Qumulo kann Anthem außerdem sein Video-on-Demand (VOD)-Kundenerlebnis mit einer einwandfreien Wiedergabe von Unterhaltungsinhalten bereichern.

Die Qumulo-Plattform verwaltet 225+ Terabyte der großen, dynamisch wachsenden Datenspeicher von Anthem. Das IT-Team von Anthem überwacht nun eine intelligente, zentralisierte Plattform, anstatt mehrere Arbeitsgruppen, Anwendungsserver und Speicher im Blick halten zu müssen.

Wenn die Datenanforderungen von Anthem steigen, fügt die IT lediglich neue Knots hinzu, um die Kapazität und Leistung automatisch zu skalieren. Dank der Stabilität und Leistung der Plattform konnte Anthem die Produktivität steigern und Zeit einsparen, die zuvor für die Fehlersuche bei Speicher- und Dateiproblemen aufgewendet wurde.

“Die Leistung von Qumulo ist einfach phänomenal, und es verwaltet sich praktisch von selbst”, fügt Barnes hinzu.

Vor Qumulo verbrachte das kleine IT-Team von Anthem mehr als 500 Stunden pro Jahr mit der Verwaltung separater Dateispeicher. Die leistungsstarke Dateidatenplattform von Qumulo stellte diese Zeit wieder her und ermöglichte es der IT-Abteilung, an Projekten mit hoher Priorität zu arbeiten, um den Geschäftsbetrieb von Anthem insgesamt zu verbessern.

Zu den jüngsten Projekten gehören eine Work-from-Home-Lösung, die Künstlern den Zugang zu hochleistungsfähigen Video-Workflows ermöglicht, sowie ein neues IP-basiertes Playout-System zur Verteilung von Medieninhalten im Nahen Osten sowie in Afrika.

Vor dem Einsatz der Echtzeit-Analysen von Qumulo musste die IT-Abteilung manuell Netzwerk-Hotspots identifizieren und beheben, die die Benutzer beeinträchtigten. Mit der Echtzeit-Betriebsanalyse von Qumulo kann das IT-Team Hotspots sofort identifizieren, und die Traffic-Manager des Unternehmens können vertragliche Verpflichtungen für Broadcast-Partner leicht überwachen.

