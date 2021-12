Anti-Aging: Falten glätten

Kosmetikbehandlung ohne Nadel

Falten im Gesicht und an der Augenpartie entstehen, da die Haut dort deutlich dünner ist und weniger Fettdepots aufweist als am Körper.

Zudem verliert die Haut mit zunehmendem Alter an Elastizität und Feuchtigkeit.

Sie wird rissig und verliert ihre Spannkraft.

Häufig bilden sich auch Krähenfüße, welche eine normale Erscheinungen des natürlichen Alterungsprozesses sind.

Sie entstehen durch die Bewegungen der Gesichtsmuskulatur wie z.B. durch Lachen.

Auch die Augenlider erschlaffen mit dem Alterungsprozess und es können sich Tränensäcke bilden.

Wie Sie Falten im Gesicht effektiv behandeln können erfahren Sie jetzt.

JetPeel – Der schnellste Weg zu schöner Haut!

Die Jet-Peel Behandlung ist eine nicht invasive Kosmetikbehandlung.

Durch einen feinen Aerosolstrahl können die Wirkstoffe bis 4mm tief unter die Haut und zwischen die kollagenen Schichten des Bindegewebes eingebracht werden.

Beim JetPeel wird auf den Einsatz von Nadeln verzichtet, sodass kein schmerzhaftes Eindringen in die Haut notwendig ist.

Ein weiterer Vorteil des JetPeel: Die Haut bekommt keine Rötungen, Irritationen oder Verletzungen.

JetPeel bei beautystyle in München enthält:

-Lymphung

-Reinigung

-Fruchtsäurepeeling mit Glykolsäure

-3 Vitamin Seren

-Maske

-Abschlusspflege

So läuft die JetPeel-Behandlung ab:

Schritt 1: durch den Luftdruck wird die Lymphe mit einer speziellen Technik aktiviert.

Die Gesichtslymphdrainage, das absolute Highlight gegen eingelagertes Wasser, Schlacken und unschöne Tränensäcke.

JetPeel massiert in professioneller Lymphdrainagetechnik die Haut und bringt Überflüssiges schonend und schnell zum Abfließen.

Schritt 2: hier wird die obere Hautschicht sanft und schmerzlos abgetragen und gleichzeitig wird Sauerstoff tief in die Haut eingebracht.

Die Haut wird massiert und tiefengereinigt, während der Kühleffekt die Durchblutung anregt.

Die Haut fängt wieder an zu arbeiten.

Schritt 3: anschließend werden hochwirksame Substanzen wie Hyaluronsäure und Vitamine in die nun sehr aufnahmefähige Haut eingebracht.

Ergebnis: „Kleinere Falten sind geglättet, die Haut wirkt deutlich frischer und jünger!“

Mehr zu der JetPeel-Behandlung bei beautystyle erfahren Sie hier:

https://beauty-style-muenchen.de/kosmetikbehandlungen-gesicht-hand-fuss-koerper

