Antonia aus Tirol, eine gnadenlose Veränderung !

Den Imagewandel und ihre musikalische Veränderung hat Antonia aus Tirol gnadenlos durchgezogen. “Rock’n’roll eben” erklärt die Künstlerin schmunzelnd.

Bereits im vergangenen Jahr gab die als Pop & Partyschlager Künstlerin bekannt gewordenen Antonia aus Tirol (1000 Träume weit-Tornero) groß über die BILD Zeitung und vielen weiteren Medien ihren Abschied vom Ballermann bekannt. 20 Jahre lang war die aus Österreich stammende Sängerin auf der Insel Mallorca eine feste Größe und Stammbesetzung mit unzähligen Auftritten, sowie in Deutschland, Österreich, der Schweiz und international auf den Bühnen. Mit mehr als 10 Chart Hits feierte sie große Erfolge. Der Karrierestart, 1999 gemeinsam mit Dj Ötzi und dem Nr.1. Hit “Anton aus Tirol. Als Solokünstlerin mit “Er hat ein knallrotes Gummiboot”, “Ich bin viel schöner”, “Hey was geht ab”, “1000 Träume weit-Tornero” zu dem sie den deutschen Text schrieb, und viele mehr.. Bis heute wurden ihre Hits auf über 5 Millionen Tonträgern verkauft.

Antonia aus Tirol eine Powerfrau, erarbeitete sich den Titel “Party Queen”, zählt zu den erfolgreichsten und am meisten gebuchten Party Schlager Künstlern.

Ihr Markenzeichen waren schrille und auffällige Dirndl Kostüme mit üppigen Dekolletee.

Aber der Abschied vom Ballermann war nur ein Teil der Medien-Meldung.

Antonia aus Tirol veränderte ihr Image und ihre musikalische Ausrichtung. “Meine Musik wird echter und rockiger”, erklärte die Sängerin.

Bei BILD, RTL, usw., “Vom Dirndl in die Leder Hotpants” lautete eine Schlagzeile.

Sie wird ihre heimliche Leidenschaft zur Rockmusik und zum Rock’n’roll in Zukunft in ihren neuen Musik Produktionen und Bühnenshows ausleben.

Erste musikalische und rockige Kostproben fanden sehr guten Anklang. Das neue Konzept scheint aufzugehen.

Am 22.12.2020 machte Antonia aus Tirol als erste Künstlerin in ihrem Genre, ihr erstes “Rockschlager” Livestream Konzert mit ihrer Live Band, mit kostenpflichtigen Tickets, direkt von ihrem Zuhause aus Mallorca. Laut Angaben des Veranstalters wurden tausende Online-Tickets in 39 Ländern von ihren Fans für dieses große Livestream Konzert gekauft.

Doch jetzt ist Zeit für Rock’n’roll verkündet das Management. Ihr Produzent Peter Schutti erfüllte der Sängerin den Wunsch. Jetzt brettert Antonia aus Tirol ein Elvis Cover hin, dass es in sich hat. Wer hätte ihr das zugetraut? Aber viele ihrer Fans kennen Das, den Antonia hat seit vielen Jahren derartige Songs in ihrem Live Programm.

Antonia ist ein großer Fan von Rock & Rock’n’Roll-Musik und Elvis Presley, dem King of Rock’n’Roll. Die Künstlerin hat Songs von Elvis neu aufgenommen und eine “Single EP” unter dem Namen “Antonia aus Tirol sings Elvis” veröffentlicht.

Auf dieser EP finden sich Songs wie “Jailhouse Rock, One Night und Viva Las Vegas”.

Jetzt präsentierte “Antonia aus Tirol” ihr Musikvideo zu “Jailhouse Rock”. Ganz nach dem Klischee “Sex, Drugs & Rock”n Roll”, modern umgesetzt, erreichte es bereits nach 3 Tagen 120.000 Plays auf Youtube. “Es ist heiß, hart, verrückt und sexy”, erklärt die Sängerin. “Während der Corona-Zeit leben wir gefühlt eingesperrt, wie in einem ‘Gefängnis’ und da kommen einem die verrücktesten Ideen, scherzt die Künstlerin”.

So will sie ihren Fans mit ihrer Musik und ihrem Video Unterhaltung und Party, in der schwierigen Corona Zeit nach Hause bringen.

Es ist Rock’n’Roll-Zeit bei Antonia aus Tirol und die hübsche Sängerin freut sich schon sehr, endlich wieder vor ihren Fans, Live auf der Bühne zu stehen.

