Anwalt Philipp Selbach – Corona vs. Recht – Arenz Show

Querdenker|Alternative Medien|Fake News

|Corona vs. Recht|

Zu Gast in der Arenz Show: Philipp Selbach – Rechtsanwalt für Presserecht, Persönlichkeitsrecht und Medienrecht aus Köln.

Philipp Selbach und Mitch Arenz stechen gemeinsam in das Wespennest: Corona vs. Recht.

Die Beiden diskutieren, kommentieren und erklären folgende brisanten Themen: Grundgesetz und die Corona Krise, Grundrechtseingriffe, Lockdown, Maskenzwang, Querdenker, Alternative Medien und Fake News. Ebenfalls werden soziale Gesichtspunkte wie die Gesprächskultur auf den sozialen Netzwerken sowie die Themen “digitales Hausverbot und die Flucht auf Telegram” und die “Positionierungspflicht” der Mitte unserer Gesellschaft behandelt.

Die Folge ist ab 05.02.2021 – 18 Uhr als Videocast auf Youtube sowie als Podcast auf allen Portalen verfügbar.

______

Infos zur Show:

Die Arenz Show: Podcast und Videocast als Late-Night-Talk | Infotainment & Entertainment |

Ein neues Late-Night-Format als Video- und Podcast – mit abwechslungsreichen Gästen, zahlreichen brisanten Themen sowie Klatsch und Tratsch aus den Bereichen Kultur, Gesellschaft, Musik und Medien.

In der Arenz Show empfängt Moderator Mitch Arenz wöchentlich interessante Gäste mit unterschiedlichsten Hintergründen im Kölner Studio und unterhält sich mit ihnen über Gott und die Welt.

Die eingeladenen Personen und ihre Geschichten stehen dabei stets im Mittelpunkt der Arenz Show.

Vom tätowierten Rockmusiker über den erfolgreichen Sportler bis hin zu Frau Doktor stammen die Gäste der Arenz Show aus allen Schichten und Bereichen der Gesellschaft und erzählen vielseitige Storys aus ihrem Leben, die einerseits interessant und andererseits auch sehr informativ sind und einen Einblick in ihre alltägliche Realität gewähren. Durch die wöchentlich abwechselnden Gäste, Themen und Diskussionen ist keine Sendung wie die andere. Bei der Arenz Show weiß man daher einfach nie, was auf einen zukommt – und genau das macht es auch so spannend: denn man wird jede Woche erneut überrascht!

Die Arenz Show richtet sich an Zuschauer jeden Alters in Deutschland, Österreich und der Schweiz und ist ab sofort wöchentlich als Videocast auf Facebook und YouTube sowie als Podcast auf Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, AudioNow und überall wo es Podcasts gibt verfügbar.

| Arenz Show Social |

Die Arenz Show offizielle Website

Die Arenz Show auf Youtube

Die Arenz Show auf Apple Podcasts

Arenz Media® produziert den Podcast und Videocast “die Arenz Show”

Kontakt

Arenz Media®

Manuel Hey

Zillestr. 27

51067 Köln

015128195237

hallo@arenzshow.de

https://www.arenzshow.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.