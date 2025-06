AOC erweitert günstige G4/G42-Serie um hohe Bildwiederholraten

Wettbewerbsfähige 240/260 Hz und 300 Hz in 1440p

Amsterdam, 19. Juni 2025 – AGON by AOC – die weltweit führende Marke für Gaming-Monitore (1) – setzt mit drei neuen QHD-Monitoren einmal mehr Maßstäbe für erschwingliches Competitive Gaming. Denn alle drei Modelle kommen mit Bildwiederholraten auf E-Sport-Niveau. Und das, ohne dass auch ihr Preis im Premium-Bereich läge. An der Spitze steht der kompakte 62,2 cm (24,5″) AOC GAMING Q25G4SR mit 300 Hz. Hinzu kommen der funktionsreiche 68,6 cm (27″) AOC GAMING Q27G4ZR und der preisgünstige 68,6 cm (27″) AOC GAMING Q27G42ZE, die beide eine Leistung von 240 Hz mit einer Übertaktungsmöglichkeit auf 260 Hz bieten.

Kompaktes Kraftpaket – außergewöhnlich klar und schnell

Der Q25G4SR hebt sich durch seine Kombination von QHD-Auflösung (2560 x 1440) in kompakten 24,5″ als seltenes Angebot auf dem Gaming-Monitor-Markt ab. Mit einer beeindruckenden Pixeldichte von 119,89 PPI baut er auf dem beliebten AOC GAMING Q24G2A aus der G2-Serie auf und bietet ein Leistungspaket, auf das viele Gamer-Enthusiasten gewartet haben.

Das Modell liefert mit seinem Fast IPS-Panel eine bemerkenswerte Bildwiederholrate von 300 Hz und sorgt dank Reaktionszeiten von bis zu 1 ms GtG und 0,3 ms MPRT mit Motion Blur Reduction (MBR) für ein ultraflüssiges Gameplay. Auch bei den Premiumfunktionen geht der Monitor keine Kompromisse ein: So erweckt die VESA-zertifizierte DisplayHDR-400-Unterstützung Spiele mit optimaler Helligkeit und sattem Kontrast zum Leben. Das Display lässt sich über den ergonomischen Standfuß um 130 mm in der Höhe verstellen sowie neigen, schwenken und drehen (Pivot). Zwei HDMI-2.1-Anschlüsse und ein DisplayPort 1.4 sorgen dafür, dass dieser Monitor sowohl für die neuesten Grafikkarten als auch für Konsolen der nächsten Generation ohne Bandbreitenbeschränkung bereit ist.

Vielseitige 27″-Optionen für unterschiedliche Budgets

Der Q27G4ZR ist eine ideale Wahl in der 27″-Kategorie und bietet eine Bildwiederholrate von 240 Hz mit Übertaktungsmöglichkeit auf 260 Hz. Dieses Modell verfügt außerdem über umfassende Anschlussoptionen, wie zwei HDMI-2.0-Anschlüsse und ein DisplayPort 1.4, sowie über integrierte 2-W-Stereolautsprecher und einen vollergonomischen Standfuß, der die gleichen Funktionen wie sein 24,5″-Geschwistermodell hat. DisplayHDR-400-Unterstützung mit 400 cd/m² Spitzenhelligkeit erlaubt eine lebendige Darstellung von Gaming-Inhalten auch in hellen Umgebungen. Der Q27G4ZR bietet die gleichen schnellen Reaktionszeiten von bis zu 1 ms GtG und 0,3 ms MPRT mit Motion Blur Reduction, so dass jedes Bild gestochen scharf und Bewegungen des Gamers in Bruchteilen einer Sekunde dargestellt werden.

Preisbewusste Gamer finden im Q27G42ZE eine Alternative mit der gleichen Kernleistung wie der Q27G4ZR – inklusive einer Bildwiederholrate von 240 Hz (übertaktbar auf 260 Hz) und fast identischen Fast-IPS-Panel-Spezifikationen – aber mit einigen abgespeckten Features. So liegt die Spitzenhelligkeit bei immer noch kraftvollen 300 cd/m². Das Display kann ausschließlich geneigt werden und es gibt lediglich einen HDMI-2.0-Anschluss sowie einen DisplayPort 1.4. Wenn On-Board-Sound und HDR-Unterstützung nicht die höchste Priorität haben, bietet der Q27G42ZE in allen Belangen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

„Diese Monitore sind genau das, was sich unsere AOC GAMING Community gewünscht hat“, sagt Cesar Acosta, Gaming Product Manager bei AGON by AOC. „Der Q25G4SR ist die seltene Kombination aus kompakter Größe und ultrahoher Bildwiederholrate, die Enthusiasten lieben, während unsere 27″-Optionen Gamern die Flexibilität geben, exakt die Funktionen zu wählen, die für sie am wichtigsten sind. Alle drei beweisen, dass man keine Premiumpreise zahlen muss, um Leistung auf E-Sport-Niveau zu erhalten.“

Entwickelt für den modernen Gamer

Jeder Monitor dieser Serie verfügt über das umfassende Gaming-Toolkit von AOC: Shadow Control deckt im Dunkeln lauernde Feinde auf, Game Colour liefert eine fein abgestimmte Farbsättigung für eine optimale Sichtbarkeit und das Dial Point Fadenkreuz-Overlay hilft Gamern beim Zielen. Der Modus „Low Input Lag“ sorgt dafür, dass die Aktionen und Reaktionen des Spielers sofort auf dem Bildschirm umgesetzt werden, während die Einstellung „Motion Blur Reduction“ (MBR) für eine annähernd CRT-ähnliche Klarheit sorgt, nach der sich Wettkampfspieler sehnen.

Die Fast IPS-Panels liefern eine konsistente Leistung über weite Betrachtungswinkel mit außergewöhnlicher Farbgenauigkeit. Der Q25G4SR und der Q27G4ZR decken über 114 % des sRGB-Bereichs ab, während der Q27G42ZE mit 123,6 % des sRGB-Bereichs sogar noch weiter geht. Alle drei Monitore unterstützen Konsolenspiele der aktuellen Generation in QHD-Auflösung und sind somit eine ideale Wahl für PC- und Konsolen-Enthusiasten gleichermaßen.

Die Monitore kommen inklusive G-Menu-Software von AOC für eine einfache Anpassung der Display-Einstellungen und Gaming-Profile. Auch rein optisch überzeugen die dreiseitig rahmenlose Modelle mit ihrem mattschwarzen Finish und dezenten roten Akzenten – der charakteristischen Designsprache der G4-Serie. Dank ihres flachen, vom E-Sport-Stil inspirierten Sockels sind für den Gamer verschiedene Tastatur- und Mauspositionen möglich. Das integrierte Kabelmanagement und die VESA-Halterung (100×100) erlauben schließlich ein aufgeräumtes Set-up auf dem Tisch.

Preis und Verfügbarkeit

Die Monitore AOC GAMING Q25G4SR, Q27G4ZR und Q27G42ZE sind ab Mitte Juni 2025 zu einem Preis von 289,00 EUR, 269,00 EUR und 249,00 EUR (UVP) beziehungsweise 279,00 CHF, 259,00 CHF und 239,00 CHF (UVP; exkl. MwSt. + vRG) erhältlich.

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram.

