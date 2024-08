AOC stellt portablen Monitor 16T3EA vor

Amsterdam, 16. August 2024 – Display-Spezialist AOC präsentiert mit dem 39,5 cm (15,6″) AOC 16T3EA einen vielseitigen, tragbaren IPS-FHD-Monitor für produktives Arbeiten unterwegs. Dank seiner exzellenten Bildqualität, vielfältigen Anschlussoptionen und seinem schlanken, eleganten Design ist er eine ideale Wahl für all jene, die auch außerhalb ihres Büros – zusammen mit ihrem Laptop – ein dynamisches, zuverlässiges Multi-Monitor-Setup zur Hand haben möchten.

Vielseitige Lösung für digitale Nomaden und Hybrid-Arbeiter

Das gestochen scharfe 15,6″ IPS-Display mit Full-HD-Auflösung lässt sich praktisch an jedem denkbaren Ort – ob in einem Hotel, einer Bibliothek, im Cafe, bei mobilen Präsentationen im Außendienst oder an einem Messestand – in einem Doppelmonitor-Setup einsetzen. Das IPS-Display liefert lebendige Bilder und erlaubt weite Betrachtungswinkel, welche besonders bei mehreren gleichzeitigen Betrachtern vorteilhaft sind.

Der portable AOC 16T3EA ist 11,5 mm dünn, wiegt weniger als 1,1 kg und bietet diverse Anschlussoptionen dank USB Typ-C (mit DisplayPort Alt Mode).

Die integrierte Auto-Rotate-Option ermöglicht nahtlose Übergänge zwischen Hoch- und Querformat und passt sich so jedem Arbeitsbereich oder Inhaltstyp an – von umfangreichen Tabellenkalkulationen bis zu Social-Media-Feeds.

Arbeit ist aber nicht alles, fürs Entainment kann der AOC 16T3EA dank einer Spitzenhelligkeit von 250 Nits ebenfalls – auch tagsüber in Innenräumen – genutzt werden. Dabei genießen die Nutzer beispielsweise Spiele, Musik oder Streaming-Inhalte auf dem zusätzlichen Display, während sie gleichzeitig ihren Hauptbildschirm für andere Applikationen einsetzen.

Der integrierte klappbare Standfuß ermöglicht eine Vielzahl von Neigungswinkeln. Mit einer optionalen 50 x 50 mm VESA-Halterung kann der 16T3EA auch in festen Installationen oder mit einem Monitorarm verwendet werden. Die im Lieferumfang enthaltene leichte, gepolsterte Tragetasche schützt den Monitor vor Kratzern.

Der AOC 16T3EA ist ab Mitte August 2024 für 179,00 EUR (UVP) beziehungsweise 179,00 CHF (UVP; exkl. MwSt. und vRG) erhältlich.

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram.

