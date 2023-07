AOC stellt vielseitiges Monitor-Line-up zum Start ins neue Semester vor

Amsterdam, 28. Juli 2023 – Schüler und Studenten aufgepasst: Wer für das neue Schuljahr oder Semester optimal vorbereitet sein möchte, sollte einen Blick auf das umfangreiche Portfolio an vielseitigen und erschwinglichen Monitoren von AOC werfen. Von tragbaren, anschlussfreudigen Modellen für produktives, kreatives Arbeiten unterwegs bis hin zu leistungsstarken Gaming-Modellen für entspannte Stunden zuhause: Monitore von AOC und der Sub-Marke AGON by AOC zeichnen sich durch modernste Technik und benutzerorientiertes Design aus.

Multitaskingfähig

Der vielseitige AOC 24V5CW zum Beispiel ermöglicht ein produktives Multitasking. Mit seinem schlanken, kompakten Design und dem leistungsstarken 24″ (60,4 cm) Full-HD-IPS-Panel für lebendige Darstellungen ist er eine ideale Wahl, wenn – wie in Wohnheimen oder Wohngemeinschaften – nur wenig Platz zur Verfügung steht. Der USB-C-Eingang unterstützt 65 W Power Delivery, ermöglicht nahtlose Konnektivität und erlaubt es, Notebooks und andere Geräte mit Strom zu versorgen. Ausgestattet mit einem 4-Port-USB-3.2-Hub, einer 2-MP-Webcam mit Windows Hello Gesichtserkennung und einem verstellbaren ergonomischen Standfuß bietet dieser Monitor Komfort und Effizienz für Studenten, die an mehreren Aufgaben gleichzeitig beziehungsweise in Gruppenprojekten arbeiten, die Online-Kurse besuchen und/oder an Videokonferenzen teilnehmen.

Eine größere Arbeitsfläche, eine höhere Auflösung, atemberaubende Bilder und eine präzise Farbwiedergabe bietet der schlanke AOC Q27V5CW mit seinem 27″ (68,6 cm) IPS-QHD-Display. Er verfügt über einen USB-C-Eingang mit 65 W Power Delivery, einen USB-3.2-Hub mit vier Anschlüssen, eine 2-MP-Webcam sowie zahlreiche ergonomische Features. Kreative Studenten, die sich mit Grafikdesign, Videobearbeitung und anderen visuell intensiven Aufgaben beschäftigen, sowie all jene, die an komplexen Projekten arbeiten, werden von diesem Monitor perfekt bedient.

Der 34″ (86,36 cm) UW-QHD-Monitor AOC CU34P3CV bietet ein noch immersiveres Seherlebnis und verfügt über ein VA-Panel mit einem Seitenverhältnis von 21:9 und einer 1500R-Krümmung. Dank seiner großzügigen Bildschirmfläche ersetzt er praktisch ein Dual-Monitor-Setup. Mit seinem USB-C-Eingang (65 W Power Delivery), dem 4-Port-USB-3.2-Hub sowie dem RJ-45-Eingang verfügt er über vielfältige Konnektivitätsoptionen. Der Monitor bietet außerdem eine Bildwiederholrate von 100 Hz und Adaptive-Sync, weshalb er sich auch fürs Gaming eignet. Zwei 5-W-Lautsprecher, ein höhenverstellbarer ergonomischer Standfuß und ein KVM-Switch für nahtloses Umschalten zwischen verschiedenen Geräten runden das Gesamtpaket ab.

Alle drei oben genannten Modelle sind mit Flicker-Free-Technologie ausgestattet. Das heißt, die Monitore weisen kein Flimmern auf, was einer vorzeitigen Ermüdung der Augen vorbeugt. Darüber hinaus – und besonders nützlich für Studenten, die spät nachts an ihren Aufgaben arbeiten – verfügen sie über den LowBlue-Modus in ihrem OSD. Er sorgt dafür, dass die Farbtemperatur leicht verändert wird, um Blautöne zu eliminieren und so eine angenehme Betrachtung zu ermöglichen, insbesondere im Dunkeln.

Produktiv auch unterwegs

Der AOC I1601P ist ein tragbarer 15,6″ (39,5 cm) IPS-Monitor, der perfekt für Studenten ist, die unterwegs an ihren Aufgaben oder Präsentationen arbeiten müssen, oder die an verschiedenen Orten studieren. Mit seiner Full-HD-Auflösung und seinem USB-C-Anschluss sorgt er für hochwertige Darstellungen und mühelose Konnektivität. Aufgrund seines schlanken Designs (8,5 mm dünn) und seines geringen Gewichts (800 g) passt er ohne weiteres in einen Rucksack. Das mitgelieferte Smart Cover bietet Schutz während des Transports und dient gleichzeitig auch als Ständer für einen einfachen Aufbau. Über den Auto-Pivot-Modus wird zwischen Hoch- und Querformat gewechselt. Und dank der USB-A-Konnektivität über DisplayLink lässt sich das Gerät, das ebenfalls mit dem LowBlue-Modus ausgestattet ist, auch mit älteren Laptops verwenden.

Für packendes Gaming

Der 23,8″ (60,5 cm) Full HD Gaming-Monitor AOC GAMING 24G2SPU mit farbechtem IPS-Panel und elegantem, rot/schwarz akzentuierten Design liefert eine überzeugende Kombination aus Geschwindigkeit, Reaktionsschnelligkeit und hervorragender Optik – und das nicht nur im Studium. Auch beim Gaming bietet er mit einer Bildwiederholrate von 165 Hz und 1 ms MPRT einen Wettbewerbsvorteil. Die geringe Eingabeverzögerung, die Kompatibilität mit Nvidia G-SYNC und eine Vielzahl von Spielmodi sorgen für ein flüssiges Spielerlebnis. Der Monitor ist mit 2-W-Lautsprechern ausgestattet und unterstützt die AOC G-Menu-Software zur einfachen Steuerung der Bildschirmanzeige.

Der AOC GAMING Q27G2S/EU schließlich verfügt über ein größeres 27″ (68,6 cm) QHD-Display und liefert atemberaubende Bilder und eine außergewöhnliche Leistung. Mit einer Bildwiederholrate von 165 Hz, 1 ms MPRT und geringem Input Lag sorgt er für ein flüssiges Gameplay und ein angenehmes Spielerlebnis. Dank seines lebendigen, präzisen IPS-Panels und der scharfen Auflösung bewährt er sich nicht nur bei der Arbeit, sondern auch beim Gaming. Sein akzentuiertes Design, die dünnen Rahmen und der höhenverstellbare Standfuß sowie das über die G-Menu-Software von AOC anpassbare OSD machen ihn zu einer stilvollen und funktionalen Wahl für all jene, die sich noch in der Ausbildung befinden. Für eine gesunde Nutzung bei Tag und Nacht sind beide Gaming-Modelle, der 24G2SPU und der Q27G2S/EU, mit Flicker-Free-Technologie und LowBlue-Modus ausgestattet.

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram.

