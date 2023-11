Aon Real Estate Deutschland stärkt Branchenpräsenz

Neuer Standort in Leipzig mit Markus Hüttner als regionaler Leiter

Aon plc (NYSE: AON), ein international führendes Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, baut seine Branchenpräsenz im Bereich Real Estate in Deutschland weiter aus. Unter Leitung des Immobilienexperten Markus Hüttner eröffnet Aon einen Standort in Leipzig und verstärkt damit seine Aktivitäten im Osten Deutschlands.

„Die konsequente Ausrichtung am individuellen Bedarf unserer Kunden ist seit jeher der Antrieb für unsere Arbeit und die ständige Weiterentwicklung. Die Anforderungen der Immobilienbranche hinsichtlich Expertise, Verbindlichkeit und eines ausgeprägten Dienstleistungsverständnisses haben wir dabei stets im Blick“, so Daniel Eich, Managing Director von Aon Real Estate in Deutschland. „Regionalität und Individualität sind für uns Schlüsselfaktoren, die zu unserem Dienstleistungsverständnis gehören – daher ist der neue Standort in Leipzig für uns ein wichtiger Meilenstein in der Servicierung unserer Kunden in dieser Region.“

Das Büro in Leipzig wurde zum 01.11.2023 eröffnet. Mit dem Ausbau geht auch eine personelle Erweiterung einher: Markus Hüttner (36) wird als Area Manager das Management Team von Aon Real Estate in Deutschland verstärken und die Standortleitung in Leipzig übernehmen. Gemeinsam mit seinem Team liegt der Fokus auf der Etablierung und dem damit verbundenen nachhaltigen Wachstum von Aon Real Estate in der Region sowie auf der strategischen Kundenbetreuung.

Mit einem weltweiten Experten-Netzwerk bietet Aon Real Estate seinen Kunden Services und Lösungen während des gesamten Lebenszyklus einer Immobilie – von der Investment- bis zur Verkaufsphase. „Die wichtigsten Ziele unserer Arbeit sind es, die Risiken unserer Kunden zu minimieren und gleichzeitig Chancen zu maximieren. Wir unterstützen Unternehmen dabei, bessere Entscheidungen im Rahmen ihrer Immobilieninvestments zu treffen. Aus diesem Grund freue mich umso mehr darauf, unsere Beratung und Services ab sofort auch von unserem neuen Standort anbieten zu können“, unterstreicht Eich.

Aon plc (NYSE: AON) steht dafür, Entscheidungen zum Besseren zu gestalten – um das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu schützen und zu bereichern. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten unseren Kunden in über 120 Ländern Beratung und Lösungen, um ihnen die Kompetenz und Zuversicht zu geben, bessere Entscheidungen zum Schutz und Wachstum ihres Unternehmens zu treffen.

Bildquelle: Aon