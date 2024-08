Apfelmark oder Apfelmus?

Wo liegt der Unterschied beim Geschmack und den Nährwerten?

Äpfel sind bei vielen nicht nur ein beliebter Snack, sondern auch eine vielseitige Zutat in der Küche. Zwei häufig verwendete Produkte aus Äpfeln sind Apfelmus und Apfelmark. Obwohl sie auf den ersten Blick sehr ähnlich erscheinen, gibt es wesentliche Unterschiede in ihrer Herstellung, Zusammensetzung und dem Geschmack.

Herstellung und Zutaten.

Apfelmus wird aus geschälten und entkernten Äpfeln hergestellt, die gekocht und anschließend püriert werden. Häufig wird Zucker hinzugefügt, um den Geschmack zu verfeinern. Viele Herstellen verwenden auch Gewürze wie Zimt oder Nelken, um dem Mus ein besonderes Aroma zu verleihen. Diese Zutaten machen Apfelmus zu einer eher süßen und würzigen Variante. Produkte, die als „ohne Zuckerzusatz“ gekennzeichnet sind, enthalten keinen zusätzlichen Zucker, können aber dennoch die oben genannten Gewürze oder andere Aromen enthalten.

Apfelmark hingegen besteht ausschließlich aus Äpfeln, ohne jegliche Zusätze. Auch hier werden die Äpfel geschält, entkernt, gekocht und püriert, jedoch wird kein Zucker oder weiteres Gewürz hinzugefügt. Das Ergebnis ist ein Produkt, das den reinen, natürlichen Geschmack der Äpfel widerspiegelt. Apfelmark bietet somit einen unverfälschten Apfelgeschmack.

Geschmack und Textur

Apfelmus schmeckt durch den Zuckerzusatz und die Gewürze süßer und würziger als das entsprechende Mark. Dies macht es besonders bei Kindern beliebt und eignet sich hervorragend als Dessert oder süße Beilage zu Pfannkuchen, Waffeln oder Eis. Bei der gesüßten Variante sollte man auf den Zuckergehalt in der Nährwerttabelle achten.

Apfelmark hingegen hat einen natürlicheren und oft etwas säuerlicheren Geschmack, da kein Zucker hinzugefügt wird, um die natürliche Säure der Äpfel auszugleichen. Die Textur von Apfelmark ist etwas dicker und weniger homogen im Vergleich zu Apfelmus. Es eignet sich gut als gesunde Zwischenmahlzeit oder als Zutat in herzhaften Rezepten, bei denen der natürliche Apfelgeschmack zur Geltung kommt. Durch den fehlenden Zuckerzusatz ist Apfelmark die gesündere Wahl.

Nährwert und Gesundheit

Ein wesentlicher Unterschied zwischen Apfelmus und Apfelmark liegt im Nährwert. Durch den Zusatz von Zucker enthält Apfelmus mehr Kalorien und Kohlenhydrate als Apfelmark. Für Menschen, die auf ihren Zuckerkonsum achten oder eine kalorienbewusste Ernährung bevorzugen, ist Apfelmark die bessere Wahl. Es liefert alle Vitamine und Nährstoffe des Apfels, ohne den zusätzlichen Zucker. Apfelmark wird daher als gesündere Alternative zu Apfelmus betrachtet, da es den natürlichen Zuckergehalt der Äpfel beibehält und keine zusätzlichen Kalorien durch Zucker liefert. Es ist reich an Ballaststoffen, Vitaminen wie Vitamin C und Mineralstoffen, die für eine ausgewogene Ernährung wichtig sind.

Aus diesem Grund wird gerade in Einrichtungen, wie Kitas, Schulen, Krankenhäusern oder Altenheimen, die besondere Rücksicht auf die Gesundheit der Gäste oder Patienten legen, meist Apfelmark verwendet. Wenn das Augenmerk auf gesunder Ernährung liegt, sind zuckerfreie Produkte einfach die bessere Wahl.

Das neue Hellma Apfelmark in praktischen Portionen eignet sich damit hervorragend als Zugabe zum Dessert in der Gemeinschaftseinrichtung, im Pflegeheim oder Krankenhaus, aber auch in Kitas oder in der Schulmensa. In der praktischen 100g-Portionspackung ist es lange haltbar – auch ungekühlt – immer frisch, hygienisch und einfach in der Handhabung.

