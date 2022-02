Apifonica übernimmt einen der führenden Cloud-Kommunikationsanbieter Deutschlands

Mit der Akquisition von TENIOS baut Apifonica die Marktposition weiter aus und beschleunigt die Expansion nach Westeuropa

Köln/Tallinn, 24. Februar 2022_ Im Februar dieses Jahres hat Apifonica, der Anbieter von Lösungen für die Automatisierung von Kommunikation, die TENIOS GmbH, einen der führenden Cloud-Kommunikationsanbieter Deutschlands, übernommen. TENIOS bietet intelligente Sprachdialogsysteme über Voice API, IN-Routing, Sprachausgabe per künstlicher Intelligenz (TTS) und Spracherkennung (ASR), sowie auch die Integration von Voice Robots aus einer Quelle an.

Entwicklung zum führenden pan-europäischen Cloud Communications Provider

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit TENIOS. Das Unternehmen hat ein einzigartiges Produkt entwickelt. Der nächste Schritt besteht in der Weiterentwicklung unseres Produktportfolios, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, die Zukunft der weltweiten Geschäftskommunikation zu definieren“, sagt Denis Shiroki, Gründer und Geschäftsführer von Apifonica.

SmartTel Plus, das Unternehmen hinter der Marke Apifonica, erwirbt die TENIOS GmbH zu 100% und sichert sich einen direkten Zugang für den wachsenden Markt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bei der Transaktion handelt es sich um einen wichtigen Schritt bei der sukzessiven Expansion von Apifonica als pan-europäischer Anbieter, die dabei helfen soll, eine maßgeschneiderte Lösung für die Automatisierung der Kommunikation auf dem deutschen Markt zu etablieren.

„Ein breiteres Spektrum an Tools steht zur Verfügung“

„Einen besseren Partner für das zukünftige Wachstum und die Erweiterung können wir uns nicht vorstellen. Mit diesen neuen Ressourcen ist es uns möglich, unseren Partnern ein breiteres Spektrum an Tools zur Verfügung stellen, um Kunden durch digitale Kommunikation schnell und effizient einzubeziehen. Mit unserem Sitz in Deutschland haben wir einen Wettbewerbsvorteil, um diese Leistungen auf dem großen und digital gesteuerten Markt anzubieten, während wir gleichzeitig den internationalen Fußabdruck von Apifonica nutzen, um uns von Mitbewerbern abzuheben“, sagt Umit Öztürk, Geschäftsführer der TENIOS GmbH.

Über TENIOS

Der seit 2001 lizensierte Cloud Communications Provider bringt Customer Service und Kundendialog auf ein neues Level. Mit der langjährigen Expertise setzt TENIOS auf Zukunftstechnologien und künstliche Intelligenz zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Cloud Communications Plattform. Das Portfolio reicht vom Servicenummernangebot, über intelligente Sprachdialogsysteme via Voice-API, IN-Routing, KI-basierte Sprachausgabe & Spracherkennung bis hin zur Integration virtueller Assistenten für Telefonie und Messaging.

Zu Kunden von TENIOS gehören Ergo, Huawei, Teufel, Sunpoint und viele andere.

Über Apifonica

Apifonica, eine Marke von SmartTel Plus, bietet eine vollständig anpassbare Lösung zur Automatisierung der Personal-, Vertriebs- und Kundensupportkommunikation an. Der Anbieter von Lösungen für die Automatisierung von Kommunikation hat seinen Sitz in Tallinn, einem der größten Startup-Zentren in Europa. Das Unternehmen setzt sich aus einem internationalen Team von Experten für Cloud-Technologie, künstliche Intelligenz, Telekommunikation und Robotik zusammen.

