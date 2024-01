Apocalypse in Poesie getaucht – Kristin Arts neuer Song „The End“ auf YouTube!

Die Sängerin und Songwriterin Kristin Art besingt mit ihrer warmen samtigen Stimme den „Weltuntergang“ und lässt am Ende dennoch eine zarte Hoffnung!

Die Sängerin und Songwriterin Kristin Art präsentiert ihren neusten Song „The End“ (wie immer eine Eigenkomposition von Kristin Art) auf YouTube: eine gefühlvoll-melancholische Popballade in Weltuntergangsstimmung in berührenden Bildern und dramatischen Szenen. Über all dem schwebt die warme samtige Stimme Kristin Arts. „The End“ ist ein gesellschaftskristischer Song, lässt aber am Ende doch noch eine zarte Hoffnung, dass alles sich zum Besseren verändern wird.

Kristin Art singt in Gold. Musik wie eine Goldcollage: warm, glitzernd, atmosphärisch. Eine schillernde Mischung aus Pop, Jazz und Gospelfacetten mit einem Hauch Klassik – getragen von einem kraftvollen Spirit. Das ist die Musik der aus der Musikerstadt Mannheim stammenden Sängerin und Songwriterin Kristin Art.

Mit ihren berührenden und ehrlichen Songs bewegt sich Kristin Art im Spannungsbogen zwischen intimer Schlichtheit und glanzvoller Feierlichkeit. Ihre poetischen, manchmal auch humorvollen Songtexte bieten Feingeist und Tiefsinnigkeit in schöner Kombination. Mit ihrer äußerst facettenreichen, ausdrucksstarken und gefühlvollen Stimme schafft Kristin Art eine ganz besondere intensive Atmosphäre.

2017 bekehrte sich Kristin Art nach einem sehr eindrücklichen Traum ganz bewusst zum christlichen Glauben und übergab ihr Leben Jesus Christus

Zeugnis ihrer Bekehrung: https://www.achtung-lichtarbeit.de/je..

Seitdem liegt ihr Fokus im Songwriting noch stärker auf Gospels und auch Chorälen als früher, da sie durch den lebendigen Glauben dazu inspiriert wird.

Die neue Kristin Art CD „Sound of God“ ist ab jetzt im Shop erhältlich:

http://www.kristinart-music.com/shop/

Von jeder verkauften CD werden 5 Euro an „Open doors“ ( https://www.opendoors.de/) gespendet!

