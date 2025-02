Appell an alle Festgefahrenen

André Lorenz begeistert beim Internationalen Speaker Slam in Dresden/Radebeul

Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der internationale Speaker Slam nun in Radebeul bei Dresden statt. Mit 240 Teilnehmern wurde dabei erneut ein Weltrekord aufgestellt.

Die Veranstaltung brachte 20 Nationalitäten zusammen, die in vier Sprachen auftraten. Zwei Bühnen boten den Rednern die Möglichkeit, ihre Botschaften innerhalb von 240 Sekunden zu präsentieren – eine Herausforderung, die höchste Präzision und Leidenschaft erforderte. Die Finalisten-Auswahl lag in den Händen einer hochkarätigen Jury, bestehend aus Medienexperte Jörg Rositzke, Ghostwriterin Mirjam Saeger, Scouting-Expertin Stephanie Pierre, Redner Marcel Heß, Expertenportal-Leiter Josua Laufer sowie Katja Kaden, Veranstalterin von „Germany“s Next Speaker Star“. Das Event war komplett ausgebucht, und die Warteliste war lang – ein Beweis für die enorme Strahlkraft dieses einzigartigen Formats.

André Lorenz: Mut zur Positionierung

Unter den herausragenden Speakern des Speaker-Slam-Abends war auch Andre Lorenz, der mit seinem leidenschaftlichen Vortrag das Publikum fesselte fesselte und sogar den Excellence Award abräumte. Mehrere Teilnehmer stimmten seinem Auftritt zu: Es ist wichtiger denn je, für sich einzustehen.

André Lorenz ist kein gewöhnlicher Social Media Coach. Er ist ein Wegbereiter für Selbstständige, die mehr wollen als nur Reichweite – sie wollen ihren Platz im Leben finden. Beim Internationalen Speaker Slam in Dresden/Radebeul sprach er nicht über seine Erfolge oder seine 100% 5-Sterne-Bewertung auf Provenexpert. Stattdessen erzählte er von dem, was wirklich zählt: den Mut, sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen.

Lorenz selbst weiß, was es bedeutet, festzustecken. Jahre im Angestelltenverhältnis, ein Alltag im Dauerstress – bis ihn Burnout und Depression an den Punkt brachten, an dem klar war: So kann es nicht weitergehen. Die Wende kam mit Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. Als er sich fragte, mit welcher Motivation er morgens aufsteht, damit Arbeit keine Arbeit mehr ist sondern Lebensfreude war die Antwort klar: Social Media – nicht als Selbstzweck, sondern als Werkzeug, um Menschen sichtbar zu machen.

Doch in Wahrheit geht es um mehr. Nicht Social Media ist das Problem – sondern fehlende Klarheit. Viele Menschen wissen nicht, wer sie sind, wofür sie stehen und welchen Platz sie in der Welt einnehmen wollen. Die Gesellschaft ist gelähmt, gefangen in sicheren Jobs, undienlichen Beziehungen und Mustern, die längst nicht mehr glücklich machen. Bloß nicht zu laut sein, bloß nichts Neues wagen, bloß kein Risiko eingehen.

Lorenz hält dagegen: Leben beginnt da, wo wir ausbrechen. Sein eigenes Beispiel?

Wie es sich anfühlt wahrhaftig sein Leben zu leben, spürte er nicht nur beim Sprung in die Selbstständigkeit sondern auch kürzlich bei einem Paragliding-Abenteuer auf Teneriffa, das ihm eine simple Wahrheit zeigte: Freiheit fühlt sich beängstigend an – aber sie ist es wert.

Seine Kunden erleben genau das: Transformation. Eine Teilnehmerin seines Coachings erkannte, dass sie nicht nur auf Social Media sichtbar werden wollte, sondern eine Mission hatte: Frauen zu helfen, die – wie sie selbst – jahrelang klein gehalten wurden. Sie fand ihre Stimme. Und genau das ist es, was Lorenz antreibt: Menschen helfen, sich selbst zu finden.

Sein nächstes Projekt? Das „Ultimate Bootcamp für ein geiles Leben“ – kein Retreat, keine Komfortzone, sondern ein Sprung ins echte Leben.

Und sein Weg führt weiter: Im April wird er beim Founder Summit sprechen, Deutschlands größter Gründer- und Unternehmerkonferenz. Zudem ist er bereits für ein internationales Speaker-Symposium in New York City gebucht.

André Lorenz ist der Beweis: Der erste Schritt aus der Komfortzone führt direkt in ein erfüllteres Leben.

André Lorenz ist Social Media Coach für Selbständige und Business-Gründer, sowie Positionierungsexperte & Motivational Speaker.

Firmenkontakt

Internetschulung mit André

André Lorenz

Friedrich-Ebert-Brücke 1

21335 Lüneburg

0151

46207080



http://www.internetschulung-mit-andre.de

Pressekontakt

Internetschulung mit André

André Lorenz

Friedrich-Ebert-Brücke 1

21335 Lüneburg

0151

46207080



http://www.internetschulung-mit-andre.de

Bildquelle: Justin Bockey