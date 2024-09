AQUALEX expandiert nach Deutschland

Als führender Hersteller innovativer Trinkwassersysteme expandiert AQUALEX auf den deutschen Markt. Unter der Leitung von Adrian Langendorf bringt das Unternehmen den Deutschen Verbrauchern seine zirkulären Trinkwassersysteme, sowie Designarmaturen für gefiltertes (Sprudel-)Wasser näher. Damit setzt AQUALEX den nächsten Schritt in Richtung Marktführerschaft in Europa.

Eine Leidenschaft für Sprudelwasser

Deutsche Unternehmen und Verbraucher messen den Umweltauswirkungen von Flaschenwasser, wie Einwegverpackungen und Transport, zunehmend mehr Bedeutung bei. Immer mehr Deutsche entscheiden sich daher für wiederverwendbare Wasserflaschen und füllen diese an öffentlichen Orten oder im Büro auf.

Deutsche Verbraucher bevorzugen Sprudelwasser, legen großen Wert auf die Hygiene der Trinkwasserumgebung und schätzen sowohl Design als auch eine hochwertige Verarbeitung. In diesen Bereichen setzt sich AQUALEX durch und zeigt, dass der deutsche Markt bereit für das Angebot von AQUALEX ist. Das Unternehmen nutzt innovative Techniken für kraftvolles gefiltertes Sprudelwasser. Zudem liegt der Fokus auf Hygiene, mit Technologien wie berührungsloser Bedienung und Auto-Flush. Die Designprodukte sind für ein zirkuläres, nachhaltiges Modell mit hochwertiger Verarbeitung konzipiert.

Ein neues Kapitel

Seit 2023 leitet Joffrey Jablonski den Start von AQUALEX in Frankreich. In diesem Jahr setzt Adrian Langendorf die Expansion der Marke auf deutschem Boden fort. Laut Herrn Langendorf stimmt der Innovations- und Umweltverantwortungsansatz von AQUALEX perfekt mit seinen eigenen Werten überein. Unter seiner Leitung wird die AQUALEX Deutschland GmbH die Modernisierung von Trinkwassersystemen deutschen Unternehmen vorstellen. Adrian Langendorf hat zuvor weltweit an der Expansion verschiedener Unternehmen mitgewirkt. Er arbeitete zuletzt zehn Jahre bei Bindomatic, wo er die Positionen des Vertriebsleiters und später des Geschäftsführers innehatte.

„Ich freue mich darauf, AQUALEX Deutschland zu führen und das beste Trinkwassererlebnis für die sich wandelnden Bedürfnisse der deutschen Kunden zu bieten.“

Das belgische Unternehmen AQUALEX bietet eine neue und vor allem einzigartige Vision von Trinkwasser. Die innovativen Trinkwassersysteme und Designarmaturen der Marke liefern herrlich gefiltertes Leitungswasser, gekühlt, sprudelnd oder heiß, stets mit einem Hauch von Design. Die Wasserlösungen von AQUALEX sind beliebt für ihre Benutzerfreundlichkeit und hochwertige Gestaltung. Als Spezialist für alles rund um Leitungswasser ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Pfeiler der Markenidentität. Das Ziel? Weniger Plastikflaschen, mehr Trinkwasser aus einer hochwertigen Designarmatur zu Hause.

