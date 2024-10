AR und KI bestimmen die neuen Spielregeln im digitalen Erlebnis!

Die Revolution in der Welt der User Experience (UX) schreitet unaufhaltsam voran. Künstliche Intelligenz und Augmented Reality öffnen die Tür zu einer neuen Ära, in der digitale Produkte nicht nur effizient, sondern auch emotional und intuitiv auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen zugeschnitten sind. Dem muss das UX-Design in Zukunft Rechnung tragen. Bisherige Ansätze in diesem Bereich gilt es zu überdenken.

Die technischen Innovationen der letzten Jahre haben auch den Bereich der User Experience erreicht. Das UX-Design wird zukünftig darauf ausgerichtet sein, persönliche Präferenzen und individuelles Nutzerverhalten stärker zu berücksichtigen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Human Centered Design. Die Entwicklung von Voice Search-Tools, Chatbots und Sprachanwendungen wird zunehmend auf eine natürliche, intuitive und personalisierte Konversation abzielen. Damit soll ein inklusives Nutzererlebnis geschaffen werden, das Emotionen und ein tiefes Verständnis der menschlichen Sprache einbezieht. Die Barrierefreiheit soll durch universelle Zugänglichkeit und kulturelle Sensibilität verbessert werden, während Augmented Reality (AR) immersive Erlebnisse bietet. Die Integration von KI ermöglicht personalisierte Nutzererlebnisse auf der Grundlage früherer Interaktionen, und die Expansion des Social Commerce führt zu einer Verschmelzung von sozialer Interaktion und E-Commerce. Eine neue Ära des menschzentrierten Designs ist damit eingeläutet.

Die bevorstehende Konferenz „User Experience meets (Gen) AI“ im Dezember in Düsseldorf widmet sich vor diesem Hintergrund dem Wandel im IT Service Management. Expert:innen aus den Bereichen User Experience und Künstliche Intelligenz sprechen über neue Trends und diskutieren Herausforderungen und Chancen – darunter die Physikerin, KI-Expertin und Keynote Speakerin Mag.a Monika Herbstrith-Lappe. Sie beschäftigt sich aus wissenschaftlicher Sicht unter anderem mit der Frage, ob bei der rasanten Entwicklung der Künstlichen Intelligenz Menschlichkeit und Ethik auf der Strecke bleiben. Ihre Antwort ist ein klares Nein: „Gerade in Zeiten von New Work sind menschliche Fähigkeiten wie Kreativität, Kommunikationsfähigkeit und kritisches Denken als Future Skills mehr denn je gefragt. Ebenso erfordert die fortschreitende Digitalisierung in Verbindung mit KI eine neue Diskussion über unsere Werte und unsere Menschlichkeit“, so die KI-Expertin.

In ihrem Vortrag „MEHR DIGITAL für MEHR MENSCHLICH – New Work in Zeiten von KI“ geht die Keynote Speakerin auf die Wechselwirkung und das daraus resultierende Potenzial von Menschlichkeit und Werten im Zusammenspiel von Digitalisierung, KI und New Work ein. Dabei betrachtet Mag.a Monika Herbstrith-Lappe auch Fragen der Ethik. Diese sind ihrer Meinung nach essentiell und bilden das Fundament der Future Skills. „Es liegt an uns, die Entscheidungen der KI aus der Perspektive von Menschlichkeit und Ethik zu hinterfragen und zu bewerten. Gerade Future Skills wie Improvisationstalent und Kreativität, der souveräne Umgang mit Unsicherheit und Widersprüchen werden entscheidend sein, um Lösungen für außergewöhnliche Problemstellungen zu finden, bei denen KI versagt – und genau das habe ich seit dem Studium intensiv trainiert. Dank KI kann der Mensch die frei werdende Zeit wieder für das nutzen, was Menschen am besten können – als Mensch für Menschen da sein“, betont die Physikerin.

Mag.a Monika Herbstrith-Lappe ist Physikerin, Physikerin, Motivations-psychologin und Keynote-Speakerin. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der „Impulse & Wirkung – Herbstrith Management Consulting GmbH“ und seit über 40 Jahren in der Erwachsenenbildung tätig. Das Magazin TRAiNiNG, führendes Medium für Personalentwicklung in Österreich, hat sie zur „Speaker des Jahres 2024“ gekürt. Von der Trainingsorganisation imh GmbH (Vorläufer: IIR), dem Premium Konferenz- und Seminaranbieter in Österreich, wurde sie seit 2008 jährlich als „Speaker/Trainer of the Year“ ausgezeichnet. Als High Performance Coach hat sich die Wissenschaftlerin auf die Schnittstelle zwischen der subjektiven Sicht des Menschen und der objektiven Welt der Zahlen, Daten, Fakten spezialisiert. Mag.a Monika Herbstrith-Lappe ist DIE Expertin für nachhaltige und gesunde Leistungsstärke von Menschen, Teams und Unternehmen.

Die Motivationspsychologin ist außerdem langjährige Top-Trainerin beim Hernstein Institut für Management und Leadership, dessen Gründerin und Institutsträgerin die Wiener Wirtschaftskammer ist, eine der neun Landesorganisationen der Wirtschaftskammer Österreich (WKO). Ferner gehört zu den vielfältigen Erfahrungsschätzen von Mag.a Monika Herbstrith-Lappe ihre Arbeit als Lektorin und Entwicklungspartnerin an der Donau-Universität in Krems. Ehrenamtlich engagiert sie sich u.a. als Vizepräsidenten des Chapters Austria der German Speakers Association,als Gründungsvorständin des Clubs Max Reinhardt Seminar, dem Förderverein für Schauspiel- und Regiestudierende an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien und im Inner Circle von WOMENinICT für Digitalen Humansimus und Chancengerechtigkeit der KI.

