ARAG Kranken stärkt Frauengesundheit mit Evela Health

Beratungsangebot schließt Versorgungslücke für Frauen in den Wechseljahren

Die ARAG Krankenversicherung rückt Frauengesundheit stärker in den Mittelpunkt und kooperiert ab sofort mit Evela Health. Die digitale Plattform begleitet Frauen medizinisch fundiert und individuell durch die Wechseljahre. Vollversicherte ARAG Kundinnen ab 40 Jahren können das Premium-Angebot als kostenfreie Serviceleistung nutzen.

Die ARAG Krankenversicherung gehört zu den ersten privaten Krankenversicherern in Deutschland, die ihren Kundinnen das Premium-Angebot von Evela Health zur Verfügung stellen. Es umfasst fundierte Informationen zu Symptomen, Behandlungsoptionen und Lebensstilfaktoren, digitale Gesundheitskurse sowie individuelle 1:1-Beratungen mit erfahrenen Wechseljahres-Therapeutinnen. Ergänzend entstehen personalisierte Gesundheits- und Therapiepläne; kooperierende Ärztinnen und Ärzte können bei Bedarf Rezepte ausstellen. Mit der Kooperation reagiert die ARAG Krankenversicherung auf den wachsenden Bedarf an verlässlicher Gesundheitsberatung in den Wechseljahren. Evela Health verbindet digitale Lösungen mit persönlicher Betreuung und unterstützt Frauen genau dort, wo sie Hilfe benötigen. Der Zugang ist unkompliziert: Vollversicherte ARAG Kundinnen ab 40 Jahren registrieren sich unter evela.health/de/arag und schalten ihren Premiumzugang frei.

„Dass ein Versicherer wie die ARAG Krankenversicherung beim Thema Frauengesundheit vorangeht, ist ein starkes Signal. Gemeinsam machen wir hochwertige, medizinisch fundierte Wechseljahresversorgung für viele Frauen zugänglich – niedrigschwellig, individuell und genau dort, wo sie im Alltag bislang häufig gefehlt hat“, sagt Dr. Valerie Kirchberger, Co-CEO von Evela Health. Gabrielle Schüürmann, Gesundheitsmanagerin der ARAG Krankenversicherung, ergänzt: „Chancengleichheit ist für die ARAG seit jeher ein Leitgedanke. Mit der Kooperation mit Evela Health setzen wir diesen Leitgedanken dort fort, wo Frauen medizinisch zu lange allein gelassen wurden – in den Wechseljahren. Wir wollen, dass unsere Kundinnen in dieser Lebensphase verlässliche, wissenschaftlich fundierte Unterstützung erhalten.“

Wechseljahre bei Frauen: ein lange vernachlässigtes ThemaDie Wechseljahre zählen zu den tiefgreifendsten hormonellen Veränderungen im Leben einer Frau. Zwischen 40 und 60 Jahren können unter anderem Schlafstörungen, Hitzewallungen, Konzentrationsprobleme oder Stimmungsschwankungen auftreten. Auch langfristige Gesundheitsrisiken, etwa für Herz-Kreislauf-System und Knochengesundheit, können zunehmen. Diese weitreichenden Folgen sind bis heute wenig erforscht. Die medizinische Forschung orientierte sich vor allem am männlichen Körper – Frauengesundheit blieb dabei im Hintergrund. Gerade die Wechseljahre und ihre langfristigen gesundheitlichen Konsequenzen wurden lange vernachlässigt. Viele Frauen werden mit ihren Beschwerden allein gelassen oder erhalten zunächst keine passende Einordnung. Die Kooperation zwischen der ARAG Krankenversicherung und Evela Health setzt hier an und schließt eine wichtige Versorgungslücke.

Über Evela Health Evela Health ist eine digitale Plattform für die medizinische Versorgung von Frauen in den Wechseljahren. Wissenschaftlich fundierte, individuell zugeschnittene Behandlungspläne werden von eigenen Wechseljahres-Therapeutinnen und Ärztinnen und Ärzten begleitet und kontinuierlich an die Symptome jeder Frau angepasst. Gegründet wurde das Unternehmen von Dr. Valerie Kirchberger (Co-CEO), Eva-Maria Meijnen (Co-CEO), PD Dr. Cornelius Remschmidt (CSO).

Über die ARAG Krankenversicherungs-AG

Die ARAG Krankenversicherungs-AG ist fester Bestandteil des ARAG Konzerns. Der ARAG Konzern ist das größte Familienunternehmen in der deutschen Assekuranz und versteht sich als vielseitiger Qualitätsversicherer. Sie ist der weltweit größte Rechtsschutzversicherer. Aktiv in insgesamt 18 Ländern – inklusive den USA und Kanada – nimmt die ARAG über ihre internationalen Niederlassungen, Gesellschaften und Beteiligungen in vielen internationalen Märkten mit ihren Rechtsschutzversicherungen und Rechtsdienstleistungen eine führende Position ein. Ihren Kunden in Deutschland bietet die ARAG neben ihrem Schwerpunkt im Rechtsschutzgeschäft auch eigene einzigartige, bedarfsorientierte Produkte und Services in den Bereichen Komposit und Gesundheit. Mit mehr als 6.500 Mitarbeitenden erwirtschaftet der Konzern ein Umsatz- und Beitragsvolumen von über 3,2 Milliarden Euro.

Die ARAG ist das größte Familienunternehmen in der deutschen Assekuranz und versteht sich als vielseitiger Qualitätsversicherer. Sie ist der weltweit größte Rechtsschutzversicherer. Aktiv in insgesamt 18 Ländern – inklusive den USA und Kanada – nimmt die ARAG über ihre internationalen Niederlassungen, Gesellschaften und Beteiligungen in vielen internationalen Märkten mit ihren Rechtsschutzversicherungen und Rechtsdienstleistungen eine führende Position ein. Ihren Kunden in Deutschland bietet die ARAG neben ihrem Schwerpunkt im Rechtsschutzgeschäft auch eigene einzigartige, bedarfsorientierte Produkte und Services in den Bereichen Komposit und Gesundheit. Mit mehr als 6.500 Mitarbeitenden erwirtschaftet der Konzern ein Umsatz- und Beitragsvolumen von über 3,2 Milliarden Euro.

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Vorstand Dr. Renko Dirksen (Vorsitzender) Dr. Matthias Maslaton Wolfgang Mathmann Dr. Shiva Meyer

Hanno Petersen Dr. Joerg Schwarze

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