ARAG Recht schnell…

Bundesrat kompakt – das Wichtigste zur Sitzung

Wegen der Corona-Krise kam der Bundesrat heute, am 27. März 2020, zu einer weiteren Sondersitzung zusammen. Er stimmte dem Sozialschutz-Paket zu, das die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie für die Bürgerinnen und Bürger abfedern soll. ARAG Experten informieren über die Maßnahmen.

+++ Top 1A: Sozialschutzpaket +++

Lesen Sie den aktuellen Beschluss.

+++ Top 1B: Nachtragshaushalt +++

Lesen Sie den aktuellen Beschluss.

+++ Top 1D: Infektionsschutz +++

Lesen Sie den aktuellen Beschluss.

+++ Top 1E: Coronapaket – Krankenhausfinanzierung +++

Lesen Sie den aktuellen Beschluss.

+++ Top 1F: Coronapaket – Rechtspolitik +++

Lesen Sie den aktuellen Beschluss.

