ARAG Recht schnell…

Aktuelle Gerichtsurteile auf einen Blick

+++ Diebe fangen Debitkarte auf Postweg ab: Wer haftet? +++Nach Auskunft der ARAG Experten entschied das Oberlandesgericht

Frankfurt am Main, dass eine Bank für unbefugte Abhebungen mit einer

gestohlenen Debitkarte haftet, wenn der Kontoinhaber die Karte nie erhalten

hat. Im konkreten Fall hatten Täter die Karte auf dem Postweg abgefangen und

hohe Beträge abgehoben. Da der Kunde die Karte nie in Besitz hatte, konnte er

keine Schutzpflichten verletzen und handelte weder vorsätzlich noch grob

fahrlässig. Daher musste die Bank den entstandenen Schaden vollständig ersetzen

(Az.: 17 U 62/24).

Sie wollen mehr erfahren? Lesen Sie die aktuelle Pressemitteilung des OLG Frankfurt a.M.

+++ Fallstricke bei Vertragsangeboten per WhatsApp +++Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat laut ARAG

Experten entschieden, dass Vertragsangebote per WhatsApp rechtlich als Angebote „unter Abwesenden“ gelten, da Nachrichten zwar schnell versendet werden, aber

nicht sofort gelesen oder beantwortet werden müssen. Deshalb gilt eine

begrenzte Annahmefrist, die in der Regel maximal vier Wochen beträgt. Im

konkreten Fall verlangte ein Cafébetreiber von einem befreundeten AG‑Vorstand

den Rückkauf von Aktien und berief sich auf ein entsprechendes

WhatsApp-Angebot. Selbst wenn ein solches Angebot vorgelegen hätte, war die

Annahme nach 31 Tagen verspätet, sodass kein wirksamer Vertrag zustande kam (Az.: 9 U 27/25).

Sie wollen mehr erfahren? Lesen Sie die aktuelle Pressemitteilung des OLG Frankfurt a.M.

+++ Keine Kreuzfahrt ohne Ausweis +++Die ARAG Experten verweisen auf ein Urteil des Amtsgerichts

München, welches entschied, dass ein Ehepaar keinen Anspruch auf vollständige

Erstattung einer Kreuzfahrt hat, wenn der Personalausweis kurz vor Reisebeginn

gestohlen wird. Der Diebstahl zählt zum persönlichen Risiko der Reisenden und

gilt nicht als außergewöhnlicher Umstand, der einen kostenlosen Rücktritt

rechtfertigt. Da für die Reise ein gültiges Ausweisdokument erforderlich war,

durfte das Kreuzfahrtunternehmen die Einschiffung verweigern, sodass nur ein

Teilbetrag gemäß den Stornobedingungen erstattet wurde (Az.: 172 C 24667/24‌).

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Die ARAG ist das größte Familienunternehmen in der deutschen Assekuranz und versteht sich als vielseitiger Qualitätsversicherer. Sie ist der weltweit größte Rechtsschutzversicherer. Aktiv in insgesamt 18 Ländern – inklusive den USA und Kanada – nimmt die ARAG über ihre internationalen Niederlassungen, Gesellschaften und Beteiligungen in vielen internationalen Märkten mit ihren Rechtsschutzversicherungen und Rechtsdienstleistungen eine führende Position ein. Ihren Kunden in Deutschland bietet die ARAG neben ihrem Schwerpunkt im Rechtsschutzgeschäft auch eigene einzigartige, bedarfsorientierte Produkte und Services in den Bereichen Komposit und Gesundheit. Mit mehr als 6.500 Mitarbeitenden erwirtschaftet der Konzern ein Umsatz- und Beitragsvolumen von über 3,2 Milliarden Euro.

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