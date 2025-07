Arbeiten im Team des TTPCG DATING SERVICES ®

So einfach starten Sie Ihre Karriere mit TTPCG®. Anmelden und einarbeiten. Online-Training, schnell und einfach. Singles beraten und Verdienst generieren. Eigenes Business zu Hause aufbauen und finanziell unabhängig werden.

München, 22.07.2025 – Das Zeitalter der Nutzung eines Smartphone hat weiter zur Anonymität und Vereinsamung beigetragen. Einsamkeit durch Smartphone: WHO warnt vor stiller Krise. Eine neuere Entwicklung zeigt allerdings auch, dass junge Menschen fast ebenso häufig unter Einsamkeit leiden wie Senioren. Jeder Vierte ist laut WHO sozial isoliert. Einsamkeit ist also längst nicht mehr nur ein Problem der Alten, sondern zunehmend auch jüngerer Generationen. Auch immer mehr Paare trennen sich im Rentenalter oder noch später, nach einer langjährigen Ehe. Eine Scheidungsanwältin erklärte in einem Interview, warum die sogenannten „grauen“ Scheidungsraten immer mehr in die Höhe schießen. Betroffen sind Frauen wie Männer gleichermaßen.

Zu einem der dynamischsten Märkte wurde Dating-Service

Partnervermittlung, so hießen die Dienstleister, die Menschen auf Partnersuche zur Partnerschaft verholfen haben, früher. Das Medium Internet brachte Plattformen hervor, die unter dem Begriff Singlebörse bekannt sind. Der US-Konzern Taylor Group führte den Begriff Dating-Services für seinen weltweit einmaligen Service ein. Einmalig ist der Service, den in dieser Form weltweit nur TTPCG DATING SERVICES ® anbietet, weil es keine weitere Partnervermittlung oder Singlebörse gibt, welche sich mit TTPCG DATING SERVICES ® auf Augenhöhe vergleichen lässt.

Die Nachfrage nach den Diensten von TTPCG DATING SERVICES ® steigt jährlich

Warum immer mehr Singles auf der Suche TTPCG DATING SERVICES ® nutzen, ist schnell erklärt: beste Leistungen für kleine Gebühren und sogar mit Geld-zurück-Garantie. Die Chance, schnell seine große Liebe über diesen Service preiswert kennenzulernen, ist sehr hoch, egal in welchem Land oder welcher Region. Der Global Player hat bereits im Jahr 1999 Menschlichkeit mit der digitalen Welt perfekt im Hinblick auf Partnersuche verbunden. Heute dient dazu künstliche Intelligenz den Nutzern der Dienste von TTPCG ®. Das Besondere ist dabei, dass Kunden nicht mit nervenden Automatensystemen alleine gelassen werden, wie es heute bei vielen Unternehmen oder Behörden der Fall ist. Das Kundenteam ist 24/7 für Kunden persönlich da.

Schon bei Kauf der Dienstleistung werden Kunden*innen beraten

Die Beratung erfolgt meist über eine Videokonferenz. Berater*innen des TTPCG DATING SERVICES ® kommen auf das Smartphone des Interessenten. Natürlich können Beratungen auch im Homeoffice oder bei Interessenten stattfinden.

Sie suchen einen flexiblen Nebenverdienst oder möchten ohne Risiko Ihr eigener Chef werden

Das kann Ihr Traumjob werden. Haupt- oder nebenberuflich flexibel arbeiten. So einfach starten Sie Ihre Karriere mit TTPCG®. Anmelden und einarbeiten. Online-Training, schnell und einfach. Singles beraten und Verdienst generieren. Sie erhalten alle Kontakte. Eigenes Business zu Hause aufbauen und finanziell unabhängig werden.

Mit TTPCG-Franchise nutzen Sie eine mit der höchsten Auszeichnung der amerikanischen Regierung geehrte Geschäftsidee

Im Dezember 2024 wurde das einmalige und dazu hervorragende Franchise-System des TTPCG DATING SERVICES ® von Missouri Business Formation Testing Center ausgezeichnet mit der Auszeichnung Franchising TTPCG® best growth engine for founders. Von dem Testing-Center wurde ausgeführt: TTPCG DATING SERVICES ® setzt Maßstäbe, an denen sich andere Unternehmen orientieren. TTPCG® CEO Tim Taylor wurde mit dem Presidential Export Award vom damaligen US-Präsidenten George W. Bush im Weißen Haus vor Jahren bereits geehrt. Dieser Preis ist die höchste Auszeichnung, die die amerikanische Regierung Personen, Unternehmen oder Organisationen verleiht, die sich in besonderer Weise um den Export amerikanischer Entwicklungen oder Geschäftsmodelle verdient machen. Mehr erfahren Sie auf der Seite Europa Franchise TTPCG® https://ttpcg-franchise-eu.us/

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

