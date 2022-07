Arbeiten – Studieren – Reisen

Deutschland – San Clemente, USA. Als Deutsche/r in den USA zu arbeiten ist ein Traum, der für viele bald Wirklichkeit wird. Die 2008 gegründete gemeinnützige Organisation Apex Social und Deutschlands größte Hochschule IU Internationale Hochschule machen dies nun möglich. Junge Menschen, die sich für ein Studium im Fachbereich Gesundheit & Soziales interessieren oder bereits mit dem Studium begonnen haben, können ab sofort mit Apex Social für ein bis zwei Jahre in den USA arbeiten und ihr Studium im Gepäck mitnehmen. Durch die Programmteilnahme bei Apex Social und einen guten monatlichen Verdienst, sowie freie Unterkunft und Verpflegung, Versicherung und anderen Kosten die im Programm inkludiert sind, ist die Finanzierung des Studiums gesichert. Weiterhin haben angehende AkademikerInnen die Möglichkeit, Weiterbildungsangebote an renommierten Universitäten in Anspruch zu nehmen, in interdisziplinären Teams zu arbeiten und die USA zu entdecken. „In anderen Studiengängen ist der Auslandsaufenthalt im Studienplan vorgesehen. Beim Gesundheits- und Sozialwesen sehen wir hier dringenden Nachholbedarf und freuen uns hier Pionierarbeit zu leisten. Diese Win-Win Situation ist einmalig und wird den deutschen Gesundheitsmarkt nachhaltig stärken“, berichtet Susan Asay, CEO von Apex Social. Durch die Kooperation erhalten Studieninteressierte, die mit Apex Social ins Ausland reisen und an der IU studieren möchten zusätzlich ein iPad und einen Rabatt in Höhe von 1.888,00EUR.

Seit Bestehen der Organisation hat Apex Social bereits über 2000 (angehende) Fachkräfte aus dem Gesundheits- und Sozialwesen in die USA begleitet und vor Ort als Ansprechpartner agiert. Während der Zeit im Ausland fördert das Apex Social Career Center mit Einzelcoachings und Workshops die sprachlich und fachlich versierten Care Professionals. Durch tiefgehende Gespräche ermittelt das Career Center die Wünsche und Ziele und unterstützt sie bereits vor ihrer Rückkehr nach Deutschland ihren Traumberuf zu finden.

Apex Social ist eine gemeinnützige Organisation zur Förderung des kulturellen Austauschs und der Weiterbildung von sozialen Fachkräften in den USA & Australien. Ihre Aufgabe besteht darin sozialen Fachkräften einen berufsbezogenen Auslandsaufenthalt zu ermöglichen

Bildquelle: Canva