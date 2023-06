Arbeitshandschuhe – nicht nur für Gärtner

10 Paar Arbeits- Gartenhandschuhe

Gartenarbeit ist eine angenehme und erfüllende Tätigkeit, aber sie kann auch schmutzig sein und eine Herausforderung darstellen. Um Ihre Hände vor Kratzern und Blasen zu schützen, ist ein gutes Paar Arbeitshandschuhe unerlässlich. Das 10-fache Paar Arbeitshandschuhe – Gartenhandschuhe – EN388 – Größe 7-11, grau, Männer & Frauen ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die ihre Hände bei der Gartenarbeit schützen möchten.

Langlebigkeit und Schutz

Das 10-fache Paar Arbeitshandschuhe ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, die Ihre Hände vor Schnitten, Blasen und anderen Verletzungen schützen sollen. Die Handschuhe sind EN388-zertifiziert, d. h. sie erfüllen die europäischen Normen für Schnitt- und Durchstichfestigkeit. Mit diesen Handschuhen müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen, dass Sie sich bei der Gartenarbeit verletzen könnten.

Komfort und Flexibilität

Das 10er-Paar Arbeitshandschuhe ist nicht nur haltbar und schützend, sondern auch bequem und flexibel. Die Handschuhe sind sowohl für Männer als auch für Frauen geeignet und in den Größen 7-11 erhältlich. Die Handschuhe sind atmungsaktiv und halten Ihre Hände kühl und trocken, selbst an heißen Sommertagen. So können Sie stundenlang im Garten arbeiten, ohne sich unwohl zu fühlen oder zu schwitzen.

Mehrzweckeinsatz

Das 10-fache Paar Arbeitshandschuhe ist nicht nur für die Gartenarbeit geeignet, sondern kann auch für eine Vielzahl anderer Aufgaben verwendet werden. Ob bei der Gartenarbeit, bei Heimwerkerprojekten oder auf dem Bau, diese Handschuhe bieten Ihnen den Schutz und den Komfort, den Sie brauchen, um die Arbeit zu erledigen. Sie können auch für Holzarbeiten, Arbeiten am Auto und vieles mehr verwendet werden.

Leicht zu reinigen

Eines der besten Merkmale des 10er-Paars Arbeitshandschuhe ist, dass sie leicht zu reinigen sind. Sie können in der Waschmaschine gewaschen und im Trockner getrocknet werden, was sie zu einer pflegeleichten Option für alle macht, die ihre Handschuhe sauber und frisch halten wollen.

EN388-Normen

Diese Handschuhe erfüllen die EN388-Normen für Abrieb-, Schnitt-, Reiß- und Durchstichfestigkeit. Das bedeutet, dass sie im Vergleich zu anderen Arbeitshandschuhen auf dem Markt einen besseren Schutz und eine längere Lebensdauer bieten.

Graue Farbe

Die Handschuhe haben eine schlichte graue Farbe, die gut aussieht und Schmutz und Flecken nicht so leicht erkennen lässt wie andere Farben. Außerdem passen sie gut zu jeder Arbeitskleidung, die Sie im Freien tragen.

Produktmerkmale:

– 10 Paar Handschuhe enthalten.

– Geeignet für Männer und Frauen.

– Ideal für Gartenarbeit und andere Arbeiten im Freien.

– EN388-Einstufung für hervorragenden Schutz vor Schnitten und Abschürfungen.

– Die Latex-Beschichtung bietet zusätzlichen Halt und Schutz gegen Ausrutschen.

– Erhältlich in der Farbe Grau.

– Die Größen reichen von 7 bis 11.

– Strapazierfähig und bequem für den Dauereinsatz.

– Leicht zu reinigen und zu pflegen.

Diese 10 Paar Arbeitshandschuhe sind die perfekte Lösung für Gartenarbeit und andere Aufgaben im Freien. Mit einer robusten EN388-Einstufung bieten sie hervorragenden Schutz vor Schnitten und Abschürfungen. Die Handschuhe sind in den Größen 7-11 erhältlich und somit sowohl für Männer als auch für Frauen geeignet. Sie sind mit einer Latexbeschichtung versehen, die für zusätzlichen Halt und Schutz vor Ausrutschen sorgt.

Insgesamt ist das 10x Paar Arbeitshandschuhe – Gartenhandschuhe – EN388 – Größe 7-11, grau, Männer & Frauen eine ausgezeichnete Wahl für jeden, der seine Hände bei der Gartenarbeit oder anderen Aufgaben schützen möchte. Dank ihrer Langlebigkeit, ihres Komforts und ihres günstigen Preises werden diese Handschuhe mit Sicherheit ein fester Bestandteil Ihres Werkzeugkastens für die Gartenarbeit sein.

