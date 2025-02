Datum: Donnerstag, 20. Februar 2025

Uhrzeit: Ab 6:45 Uhr

Ort: Hotel Asgard, Gersthofen (Deutschland)

Anmeldung: BNI-Servus-Registrierung

Am Donnerstag, den 20. Februar 2025, hält der Architekt Leo Garcia eine Präsentation vor seinem BNI-Chapter SERVUS (Großraum Augsburg) über aktuelle Trends in der Architektur:

Architektur trifft Philosophie: Das TETRIS Oasis®-Konzept

„Wir verwandeln Philosophie in Architektur – mit dem Menschen stets im Mittelpunkt.

33 Jahre Erfahrung als leidenschaftlicher Architekt … und? Oft werde ich gefragt, welchen Architekturstil ich vertrete. Meine Antwort ist dieselbe wie die von Peter Eisenman: Der beste Stil ist der, der am besten zu Kunde und Situation passt.

Ich habe in Europa Häuser jeder Art geplant – genauso wie Eisenman das Holocaust-Mahnmal in Berlin.“

GARCIA architektur ist auf die Leistungsphasen 1-4 für Büro- und Wohngebäude spezialisiert und arbeitet eng mit externen Partnern zusammen, um bei Bedarf alle Leistungsphasen der HOAI abzudecken.

Unser Ziel: Höchste Kundenzufriedenheit.

Unser Mittel: Kontinuierliche Verbesserung unserer Prozesse nach ISO 9001.

Unser Antrieb: Die Liebe zur guten Arbeit – und zum perfekten Endergebnis.

Interessierte Gäste sind herzlich willkommen! Bitte melden Sie sich unter folgendem Link an:

BNI SERVUS Gästeregistrierung

www.tetrisoasis.eu

Nach 30 Jahren Berufserfahrung in der Bauplanung in Deutschland und Spanien wurde 2020 das Büro GARCIA Architektur auf der Achse Augsburg-Ammersee voller Leidenschaft gegründet. Wir sind Profis in der Planung und Umsetzung von Bauprojekten, von Wohnraum bis zu Bürogebäuden.

Die Teilnahme an zahlreichen Wettbewerben hat unsere Kompetenzen für geschickte Sonderlösungen bei altbewährten Anforderungen deutlich wachsen lassen.

Firmenkontakt

GARCIA architektur

Leopoldo Garcia

Werner-von-Siemens-Straße 6

86159 Augsburg

+49 821 24279075

+49 821 24279076



http://www.garcia-architektur.de

Pressekontakt

GARCIA architektur

Leopoldo Garcia

Zur Ludwigshöhe 6

86919 Utting am Ammersee

+49 821 24279075



http://www.tetrisoasis.eu

