ARCOTEL Camino schafft Lebensraum für Wildbienen

Neue bienenfreundliche Fläche setzt gemeinsam mit Mellifera e.V. starkes Zeichen für mehr Biodiversität

Mit Spaten, Stauden und viel Engagement für den Artenschutz haben die Mitarbeiter:innen des ARCOTEL Camino Stuttgart vergangene Woche ein starkes Zeichen für mehr Biodiversität gesetzt. Gemeinsam mit der Initiative „Bienen machen Schule“ von Mellifera e.V. legten sie auf dem Hotelgelände eine neue, bienenfreundliche Blühfläche an, die Wildbienen und anderen bestäubenden Insekten als Lebensraum dienen soll.

Für die Umsetzung des Projekts reisten Nadia Freihube und Jonas Ewert von Mellifera e.V. nach Stuttgart. Im Rahmen eines Praxistages vermittelten sie den Hotelmitarbeitenden zunächst Infos rund um die Honigbiene, ihre Lebensweise und ihre Bedeutung für unsere Ökosysteme. Die Initiative „Bienen machen Schule“ setzt sich bundesweit dafür ein, Menschen die faszinierende Welt der Bienen näher zu bringen und das Bewusstsein für Biodiversität und Naturschutz zu stärken.

Im Anschluss wurde das neu angelegte Areal auf dem Hotelgelände gemeinsam bepflanzt: Mehr als 100 bienenfreundliche Stauden sollen künftig über viele Monate hinweg ein reichhaltiges Nahrungsangebot für Wildbienen, Schmetterlinge und andere Insekten bieten. Ergänzend wurden spezielle Nisthilfen installiert, die insbesondere röhrenbrütenden Wildbienenarten geeignete Brut- und Rückzugsräume bieten. Mit dem neu angelegten Blühbereich wird das Hotelgelände nicht nur ökologisch aufgewertet, sondern auch zu einem sichtbaren Beispiel dafür, wie Unternehmen Verantwortung für Umwelt und Natur übernehmen können im Sinne des Mottos: Kleine Schritte, große Erfolge für die Bienen.

Die Maßnahme ist Teil der Nachhaltigkeitsinitiative „ Give Bees a Chance“ der ARCOTEL Hotels. Was 2015 als persönliches Herzensprojekt von Dr. Renate Wimmer, Eigentümer der ARCOTEL Unternehmensgruppe, begann, ist bis heute zu einer beachtlichen Initiative mit messbarer Wirkung herangewachsen. Gäste können während ihres Aufenthalts freiwillig auf die tägliche Zimmerreinigung verzichten und damit einen Beitrag zum Umwelt- und Bienenschutz leisten. Bereits 334.889 Hotelgäste (Stand 2026) haben diese Möglichkeit genutzt. Insgesamt konnte ARCOTEL Hotels seit 2015 bereits eine Million Euro für Bienenschutz-, Umweltbildungs- und Forschungsprojekte sammeln. Heute investiert die Hotelgruppe jährlich mindestens 150.000 Euro in nachhaltige Kooperationen.

Über das ARCOTEL Camino

Das 2008 eröffnete ARCOTEL Camino in fußläufiger Nähe zum Hauptbahnhof ist vom Pilgerweg Camino de Santiago inspiriert. Inmitten der Hochhäuser des Europa-Viertels sticht das 4-Sterne-Superior-Hotel als einziges Backsteingebäude hervor. Ursprünglich 1860 erbaut, spielt es mit den Kontrasten zwischen historischer Fassade und zeitgenössischem Interior Design. Es verfügt über 168 Zimmer (davon 3 Themenzimmer), drei Junior Suiten, eine Suite und zwei Appartements. Sechs lichtdurchflutete Tagungsräume, davon vier kombinierbar, mit insgesamt 320 m² Fläche ergänzen das Angebot.

Die Wiener ARCOTEL Unternehmensgruppe im Besitz von Dr. Renate Wimmer wurde 1989 gegründet und zählt heute zu den größten privaten österreichischen Unternehmen im Tourismusbereich. Mit derzeit 13 Hotels in Österreich und Deutschland positioniert sich ARCOTEL in attraktiven Stadtlagen der Business- und Stadthotellerie. Unter dem Motto „Das MEHR Hotel“ zeichnen sich die ARCOTEL-Häuser durch ein MEHR an Leistung, Erlebnissen und Nachhaltigkeit für Gäste und Mitarbeitende aus. Das Flagship-Projekt ARCOTEL Tabakfabrik in Linz wurde am 1. April 2026 eröffnet. Die Gruppe beschäftigt rund 650 Mitarbeitende.

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