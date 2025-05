ARCOTEL Hotels: Köstlicher Brunch zum Muttertag

Verwöhnbuffets | Klassik oder Jazz | Mai-Vibes mit Blick auf Donau oder Elbe

Am 11. Mai ist Muttertag – der perfekte Anlass, um Mamas mal so richtig zu verwöhnen. Ein Muttertagsbrunch bietet die wunderbare Möglichkeit, gemeinsam Quality-Time und schöne Momente zu erleben. Süße Leckereien, herzhafte Köstlichkeiten und Mai-Vibes mit Musik – bei schönem Wetter auch auf der Sonnenterrasse mit Elb- oder Donaublick – die Restaurants der ARCOTEL Hotels in Wien, Linz, Dresden und Stuttgart servieren einen unvergesslichen Brunch für die ganz besondere Frau. Ganz wichtig: Rechtzeitig reservieren, die Plätze sind begehrt.

Saisonales Brunch-Buffet in der ElbUferei in Dresden

Ein ideales Geschenk für Mütter mit kulinarischen Ansprüchen ist der Muttertagsbrunch in der ElbUferei. Das mit einem Bib Gourmand des Guide Michelin ausgezeichnete Restaurant verwöhnt am 11. Mai nicht nur mit einem Buffet aus ofenfrischem Brot, hausgemachten Aufstrichen und mediterranen Vorspeisen, leckeren Salaten und Karotten-Orangensuppe. Direkt am Platz serviert das zuvorkommende Team Kaninchenrücken mit Sellerie, Linse und Granatapfel, Zander mit Tomatenmarmelade, Fenchel und Barlach sowie für Vegetarier:innen Kohlrabi mit Miso, Grapefruit und Polenta. Zum Abschluss vollenden ikonische Desserts wie Schokoladenmousse mit Paprika und Himbeer den Genuss. 12.00 bis 15.00 Uhr, EUR 59,00 p.P. inklusive Säften, Wasser, Kaffeespezialitäten und Begrüßungsprosecco. Mehr Infos

Sonntagsbrunch im ARCOTEL Camino Stuttgart

Das elegant-entspannte Ambiente des ARCOTEL Camino offeriert zum Muttertag eine Auswahl des umfangreichen Frühstücksbuffets sowie köstliche Antipasti wie Tomate mit Büffelmozzarella, Spargelsuppe, raffinierte Hauptgänge wie rosa gebratene Lammkeule, vegetarische Spezialitäten sowie eine Dessertvariation vom Buffet. Sekt zum Aperitif, Softgetränke, Kaffeespezialitäten sowie Bier und Hauswein sind inklusive. Ebenso der Foto-Spot: Die spektakuläre Hoteltreppe dient als perfekte Kulisse, um die Mama attraktiv in Szene zu setzen. Sekt zum Aperitif, Softgetränke, Kaffeespezialitäten sowie Bier und Hauswein sind inklusive. 11.30 – 14.00 Uhr, EUR 49,00 p. P. Kinder bis 5 Jahre sind kostenfrei. Von 6-11 Jahren wird pro Lebensjahr ein Aufpreis von EUR 1,50 berechnet, ab 12 Jahren gilt der volle Preis. Mehr Infos

Jazzbrunch im Handwerk Restaurant Wien

Wenn die Mama eher auf handgemachte Musik denn auf Romantikgeplätscher vom Band steht, ist der Jazzbrunch im Handwerk Restaurant genau die richtige Wahl. Blues-Pioneer Al Cook himself sorgt mit Eigenkompositionen im Stil der großen Bluesklassiker live für authentischen Sound. Auf das Brunchbuffet zaubern die Küchenchefs Deniz Neverov und Dominik Czichovits frisch zubereiteteVorspeisen, warmeHauptgerichte und einreichhaltiges Dessertbuffet aus der hauseigenen Patisserie. 12.00 – 15.00 Uhr, EUR 59,00 p.P. inkl. 1 Glas Sekt, Brunch Buffet und 4 Stunden gratis parken in der Hotelgarage). Mehr Infos

Kaiserbrunch im UNO Restaurant Wien

So hätte Franz Josef Kaiserinmutter Sophie am Muttertag ausgeführt: Im Geiste der k.und k.- Monarchie tischt das UNO Restaurant Highlights der österreichischen Küche vom saftigem Tafelspitzsülzchen vom Almochsen über Omas Krustenbraten vom Schwein bis zum Kaiserschmarrn mit Zwetschgenröster auf. Dazu sorgt das Atmosquartett mit Klassikern von Mozart & Co. für die höfisch-festliche Stimmung. Für den Maispaziergang danach lockt die Alte Donau. 11.30 – 14.00 Uhr, EUR 54,00 p.P. inkl. Sektaperitif, Buffet inkl. Sodawasser, Kaffee, Tee, Orangensaft und Prosecco, Parkplatz, 6-12 Jahre 50%, 0-5 Jahre frei. Mehr Infos

Muttertagsbrunch in der uferei Linz

Frühsommerliche Schmankerl, Schlemmer-Frühstück, Prosecco, ausgewählte österreichische Weine und vieles mehr erwartet die Gäste der uferei in Linz zum Muttertagsbrunch. Die herrliche Lage mit Sonnenterrasse an der Donau garantiert die entsprechenden Mai-Vibes, das Team aus der uferei, dass die Hauptzutaten der Gerichte aus einem Umkreis von höchstens 99 km bezogen werden. Die erstklassigen Produkte wandern in Frühstücksspezialitäten von ofenfrischem Gebäck über Müsli-Bowle bis zu Eiergerichten und Leckereien wie Beeftatar, hausgebeizte Lachsforelle, Spargelcremesuppe, geschmortes Rinderbackerl und hausgemachte Desserts. Ab 10.30 Uhr, EUR 59,00 p.P. inkl. Getränkeempfehlungen. Mehr Infos

