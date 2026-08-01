ARCOTEL Hotels: Wie Arbeitgeberattraktivität funktioniert

ARCOTEL Hotels positioniert sich mit “MEHR erleben. MEHR bewegen. MEHR DU.“ als attraktiver Arbeitgeber in der Hotellerie

Familiär, krisensicher, aufstiegsstark: Als österreichisches Familienunternehmen mit 13 Hotels in 7 Städten bietet die Gruppe ihren Mitarbeitenden einen sicheren Arbeitsplatz mit vielfältigen Aufstiegsmöglichkeiten, zahlreichen Benefits und qualifizierten Weiterbildungen. Mit dem Slogan “MEHR erleben. MEHR bewegen. MEHR DU.“ setzt die Gruppe auf langfristige Perspektiven – vom Praktikum über Leitungsfunktionen bis zum General Manager.

“Bei ARCOTEL Hotels sind wir stolz darauf, zu den wenigen österreichischen Hotelgruppen in Familienbesitz zu gehören. Wer zu uns kommt, findet nicht nur einen langfristigen Arbeitsplatz, sondern auch eine sehr persönliche Atmosphäre,“ sagt Martin Lachout, CEO ARCOTEL Hotels. “Gleichzeitig sind wir mit 650 Mitarbeitenden in Deutschland und Österreich groß genug, um mit den Standards einer internationalen Hotelgruppe zu arbeiten. Genau diese Mischung macht uns als Arbeitgeber besonders.“

Frühzeitige Bindung durch Perspektive

Wie ernst es ARCOTEL Hotels mit der langfristigen Entwicklung seiner Talente meint, zeigt sich bereits im Praktikum: Die besten PraktikantInnen erhalten eine Jobzusage. So erkennt die Hotelgruppe Talente frühzeitig, bindet sie langfristig und fördert sie gezielt. Wie attraktiv dieses Modell ist, belegt die Nachfrage – für die Sommerpraktika gingen mehr als 300 Bewerbungen ein.

Ausgezeichnete Ausbildungsqualität

Auch als Ausbildungsbetrieb überzeugt ARCOTEL Hotels: Mit dem ARCOTEL Kaiserwasser und dem ARCOTEL Wimberger verfügt die Gruppe über zwei Betriebe in Wien, die von der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) als Top-Ausbildungsbetriebe ausgezeichnet wurden – eine Anerkennung, die nach strengen Kriterien und durch eine Fachjury vergeben wird. Während der gesamten Ausbildungszeit werden Lehrlinge von erfahrenen KollegInnen begleitet und individuell gefördert. Ergänzend dazu wird die Ausbildung seit drei Jahren von der Lehrlingsschulungsreihe “Bausteine fürs Leben“ begleitet. Sie bereitet nicht nur gezielt auf die Lehrabschlussprüfung vor, sondern vermittelt auch soziale Kompetenz, Kommunikation, Feedback-Kultur und persönliche Weiterentwicklung. Dass die Ausbildung auch Spaß machen soll, ist den ARCOTEL-Teams dabei ein besonderes Anliegen.

“Durch die ‘Bausteine fürs Leben’ konnte ich mich mit anderen ARCOTEL-Lehrlingen austauschen und einen Einblick bekommen, wie es in den österreichischen Hotels der Gruppe läuft“, sagt Enrique Carneiro, der gerade seine Ausbildung zum Kaufmann für Hotelmanagement als Jahrgangsbester in Hamburg abgeschlossen hat. “Besonders gefiel mir hier im ARCOTEL Onyx, dass ich mich nicht nur weiterentwickeln, sondern schon während der Ausbildung aktiv in Prozesse einbringen konnte. Dass ich direkt als Trainee in der Administration und im Revenue übernommen wurde, ist eine tolle Bestätigung meiner Arbeit.“

Was ARCOTEL Hotels als Arbeitgeber auszeichnet

Zu den Benefits für Mitarbeitende zählen unter anderem Top-Trainings und der Zugang zur ARCOTEL Digital Academy sowie individuelle Entwicklungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen über das Leadership Development Programm. “Unser Katalog an qualifizierten Weiterbildungsmaßnahmen ist wirklich einzigartig“, betont Dr. sc. Büsra Bakar, Head of HR. “Damit unterstützen wir jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter dabei, sich persönlich weiterzuentwickeln und die eigene Karriere organisch aufzubauen. Uns ist nicht nur wichtig, dass jede und jeder seine Ziele verfolgen kann, sondern dass es auch Menschen gibt, die dabei begleiten.“ Hinzu kommen günstige Mitarbeitenden-Raten in allen 13 Hotels der Gruppe in attraktiven Städten wie Wien, Berlin oder Hamburg, ein Zuschuss zum öffentlichen Nahverkehr sowie Teamevents wie Sommerfeste und Weihnachtsfeiern.

Die Wiener ARCOTEL Unternehmensgruppe im Besitz von Dr. Renate Wimmer wurde 1989 gegründet und zählt heute zu den größten privaten österreichischen Unternehmen im Tourismusbereich. Mit derzeit 13 Hotels in Österreich und Deutschland positioniert sich ARCOTEL in attraktiven Stadtlagen der Business- und Stadthotellerie. Unter dem Motto „Das MEHR Hotel“ zeichnen sich die ARCOTEL-Häuser durch ein MEHR an Leistung, Erlebnissen und Nachhaltigkeit für Gäste und Mitarbeitende aus. Das Flagship-Projekt ARCOTEL Tabakfabrik in Linz wurde am 1. April 2026 eröffnet. Die Gruppe beschäftigt rund 650 Mitarbeitende.

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