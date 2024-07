ARCOTEL Kaiserwasser: Feierliche Bienenköniginnen-Taufe

500.000 Bienen wandeln 600 Tonnen CO2 um

Unter der Regie von Bioimker Josef Bacher („Wien summt“) fand gestern die Taufe von 10 Bienenköniginnen statt, bei der auf jedem der 10 Bienenstöcke ein Taufschild mit den Namen der Königinnen angebracht wurde. Für neun der 10 Majestäten fand das ARCOTEL-Team fantasievolle Namen wie Gräfin Renate, Honeylizabeth von Kaiserwasser und Queen Beeatrix, während Bee-thoven von der ARCOTEL-Community auf Instagram stammt. Im Anschluss stießen die Gäste mit Honig-Frizzante an und ernteten den ersten Honig, der in der Outdoor-Küche zu köstlichen Honig-Balsamico-Feigen mit cremiger Burrata verarbeitet und anschließend verspeist wurde. Ab sofort können Gäste den hochwertigen Hotelhonig auf dem Frühstücksbuffet kosten und käuflich für zu Hause erwerben.

Keine Flora ohne Bienen

Bienenschutz wird bei ARCOTEL Hotels seit jeher groß geschrieben. So freut sich das ARCOTEL Kaiserwasser besonders, dass insgesamt 10 Bienenvölker auf dem Dach eingezogen sind. Im Rahmen einer neuen Kooperation und Patenschaft wird sich der Imker um die etwa 500.000 Bienen kümmern, die rund um Kaisermühlen eine Fläche von ca. 28 km² bestäuben und so einen wichtigen Beitrag zum Überleben der Natur und der Menschheit leisten: „Honigbienen bestäuben bis zu 80% aller insektenblütigen Pflanzen, drei Viertel aller weltweit landwirtschaftlich angebauten Pflanzen sind auf die Bestäubung durch Insekten angewiesen“ erklärt Josef Bacher. „Die Bienenhaltung bringt aber auch äußerst positive Klimaeffekte mit sich: 60 Tonnen CO2 pro Bienenvolk und Jahr werden gebunden, indem die bestäubten Pflanzen das CO2 aus der Luft durch Photosynthese in Sauerstoff, Zucker und dann in Biomasse umwandeln.“

Mehr als 160.000 Euro Spende für Bienenschutz

Seit 2015 engagiert sich ARCOTEL Hotels für den Bienenschutz. Für alle Gäste, die ab der 2. Nacht auf die Zimmereinigung verzichten, zahlt das Unternehmen aktuell EUR 3,50 in einen Spendentopf ein. So kam 2023 die neue Rekordsumme von mehr als EUR 160.000 zusammen. Über 242.000 Bienenfreund:innen haben die Aktion bisher unterstützt – mit steigender Tendenz. Dr. Renate Wimmer, Eigentümer der ARCOTEL Unternehmensgruppe, liegt das Thema persönlich am Herzen: „Der Bienenschutz spielt eine entscheidende Rolle für die Aufrechterhaltung gesunder Ökosysteme, die Ernährungssicherheit und die wirtschaftliche Stabilität“ betont Dr. Wimmer. „Wir danken unseren Gästen sehr, dass sie unser Engagement für die Bienen so nachhaltig unterstützen.“

Die Wiener ARCOTEL Unternehmensgruppe in Besitz von Dr. Renate Wimmer positioniert sich mit derzeit 11 Hotels in Österreich und Deutschland und über 30-jähriger Markterfahrung in attraktiven Stadtlagen in der Business- und Stadthotellerie. Unter dem Motto „Das MEHR Hotel“ zeichnen sich die ARCOTEL-Häuser durch ein MEHR an Leistung, Erlebnissen und Nachhaltigkeit für Gäste und Mitarbeiter:innen aus. Für Sommer 2024 ist die Eröffnung des vierten Wiener Hotels der Gruppe, dem ARCOTEL AQ im neuen Altan Quartier geplant. Das Flagship-Projekt ARCOTEL Tabakfabrik Linz befindet sich im Bau. Die Gruppe beschäftigt ein Team mit rund 650 Mitarbeiter:innen.

