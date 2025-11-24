ARCOTEL Onyx Hamburg: Neue ONE A Lounge & Bar

Feine regionale Drinks & Snacks | Reliquien der Reeperbahn

Nach der ikonischen Adresse Reeperbahn 1A benannt und direkt am Anfang der „heißen Meile“ stimmt die ONE A Lounge & Bar im ARCOTEL Onyx mit eleganten Samtmöbeln, smartem Lichtkonzept und besten Beats perfekt auf einen Abend auf St. Pauli ein. Nur wenige Schritte vom Operettenhaus und Schmidt“s Tivoli entfernt, können sich Gäste vor oder nach der Vorstellung mit feinen Drinks und Snacks stärken.

Vom legendären Variete-Lokal zur eleganten ONE A Lounge & Bar

Anknüpfend an das legendäre Variete-Lokal „Trichter“, das in den 1920er Jahren genau an dieser Stelle stand, ragt heute die mächtige schwarze Fassade des ARCOTEL Onyx in den Himmel. Hier bietet das Team um Barchef Jan Gericke Cocktail-Kreationen, frisch vom Fass gezapftes Bier von den zwei Hamburger Spitzenbrauereien Landgang und Ratsherrn und als Spezialität die klassische Astra Knolle. Dazu werden Snacks wie Büsumer Krabben Cocktail, veganer Italian Grilled Cheese Sandwich und der berühmte „Harrys Schinken-Käse-Toast“ gereicht. Für echtes Kiez-Bar-Feeling sorgen an Wochenenden und ausgewählten Feiertagen DJs und Live-Musik, täglich locken Happy Hour und Shot o“clock mit norddeutschen Kurzen.

Lässiges Ambiente für besondere Events, Meetings und After Works

Auch tagsüber bietet die ONE A Lounge & Bar den perfekten Rahmen, um sich in lässig-elegantem Ambiente mit FreundInnen oder GeschäftspartnerInnen zu treffen, ungestört zu arbeiten oder einen Cappuccino mit Croissant zu genießen. Wer eine schicke Location für Veranstaltungen sucht, findet in der ONE A Lounge & Bar genau das richtige Ambiente für kleine und große Events. Firmen können die Location auch exklusiv für Meetings, Incentives und entspannte After Works buchen.

Reliquien der Reeperbahn: Ein ungewöhnlicher St. Pauli-Rundgang

„Reliquien der Reeperbahn“ führt entlang der Partymeile zu skurrilen und geschichtsträchtigen Orten. Die Tour von den Machern des St. Pauli Museums startet in der ONE A Lounge & Bar. Hier bestaunt man bereits Sammlerstücke wie das Original-Besteck aus dem „Trichter“ oder Porzellan von Deutschlands berühmtester Prostituierten Domenica. Während des Rundgangs werden unzählige Kiez-Reliquien aus der bewegten Geschichte St. Paulis, wie das Original-Schild der längst verschwundenen, legendären „Kiez-Tanke“, Original-Devotionalien der Beatles sowie von legendären Hamburgern wie Chansonnier Freddy Quinn oder Travestiestar Sylvin Rubinstein gezeigt. Die Tour endet mit einem Besuch im Erotic Art Museum, in dem unter anderem Werke vom „Rubens der Reeperbahn“ Erwin Ross, der auch den berühmten Eingang zur Kultkneipe „Zur Ritze“ gestaltet hat, zu sehen sind.

ONE A Lounge & Bar im ARCOTEL Onyx, Reeperbahn 1 A, 20359 Hamburg

Über das ARCOTEL Onyx

2012 eröffnete das spektakuläre ARCOTEL Onyx mit seiner nachtschwarzen Fassade und den goldgelben Fensteröffnungen. Direkt neben den Tanzenden Türmen ist es seit 13 Jahren nicht mehr aus St. Pauli und von der Reeperbahn wegzudenken. Gäste schätzen die Nähe zu Musical und Theater, angesagten Restaurants und Clubs sowie zum Hafen und zur Innenstadt, während die ONE A Lounge & Bar mit Kaffeespezialitäten, kleinen Snacks und professionell gemixten Drinks ein gepflegter Treffpunkt ist, nicht nur für Hotelgäste.

Die Wiener ARCOTEL Unternehmensgruppe in Besitz von Dr. Renate Wimmer wurde 1989 gegründet und zählt heute zu einem der größten privaten österreichischen Unternehmen im Tourismusbereich. Sie positioniert sich mit derzeit 12 Hotels (6 in Österreich, 6 in Deutschland) in attraktiven Stadtlagen in der Business- und Stadthotellerie. Unter dem Motto „Das MEHR Hotel“ zeichnen sich die ARCOTEL-Häuser durch ein MEHR an Leistung, Erlebnissen und Nachhaltigkeit für Gäste und Mitarbeiter:innen aus. Die Gruppe beschäftigt ein Team mit rund 650 Mitarbeiter:innen. Das Flagship-Projekt ARCOTEL Tabakfabrik Linz wird im Frühjahr 2026 eröffnet.

