ARCOTEL Rubin: Christmas Tree Lightning und neue Zimmer

Privater Weihnachtsmarkt für Firmenfeiern in Hamburg buchbar

Die einem funkelnden Kaleidoskop gleichende Fassade des ARCOTEL Rubin spiegelt Hamburgs buntesten Stadtteil wider: Mit seiner markanten Kubusform und den namensgebenden rubinroten Designelementen passt es perfekt in die Nachbarschaft am Steindamm. Beim gestrigen Christmas Tree Lightning mit 80 Gästen aus Wirtschaft, Kultur und Medien erleuchtete Resident Manager Fabian Holtkamp die 4000 Lichter des riesigen Weihnachtsbaumes und eröffnete das Event mit dem Inhouse- Weihnachtsmarkt.

St. Georg wäre nicht St. Georg, wenn dieses festliche Ereignis nicht gemeinsam mit der geballten multikulturellen Wirtschaftskraft des Steindamms gefeiert würde. So steuerten auch Restaurants wie das Grand Cafe Back-Lava Spezialitäten bei und boten gemeinsam mit dem Küchenteam des ARCOTEL Rubin köstliche vorweihnachtliche Leckereien an. Auch die Arbeitsgemeinschaft selbstständiger Migranten e.V. (ASM) war mit einem Stand mit internationalen Spezialitäten vertreten.

„Es erfüllt mich mit Freude, dass wir uns gemeinsam mit unseren internationalen Nachbarn und Vertreter:innen aus Hamburgs Wirtschaft und Kultur mit Düften, Lichtern und der festlichen Musik in Weihnachtsstimmung gebracht haben“, sagt Fabian Holtkamp, Resident Manager des ARCOTEL Rubin. „Als Gastgeber aus Leidenschaft liegt es mir am Herzen, Gästen aus aller Welt ein einzigartiges Erlebnis mitten im pulsierenden Zentrum von Hamburg und gleichzeitig einen Hafen der Ruhe und Entspannung zu bieten.“

Firmen können das Angebot als privaten Weihnachtsmarkt im Livingroom für eine besondere Weihnachtsfeier im Zentrum von Hamburg buchen. Liebevolle Dekoration und weihnachtliche Musik, ein Sekt- bzw. Aperitifempfang, winterliche Getränke und Speisen wie Glühwein, hausgemachte kandierte Äpfel, gebrannte Mandeln und Raclette bringen Teams mit bis zu 80 Personen von der ersten Minute an in festliche Stimmung.

Anlässlich des Christmas Tree-Lightnings hatten Gäste die Möglichkeit, die frisch renovierten Superior Zimmer auf der 3. und 4. Etage zu besichtigen. Das vom Wiener Künstler Prof. Harald Schreiber entworfene Design mit den charakteristischen roten Möbeln und Vorhangs- motiven des Malers Caspar David Friedrich, die für den Weitblick in die Welt stehen, wurde beibehalten und mit einem frischen Update versehen: Moderne Tapeten mit grafischen Akzenten in Beige und Grün geben einen modernen Touch, eine Grundrenovierung sorgt für noch mehr zeitgemäßen 4-Sterne-Superior-Komfort. Wie alle 11 ARCOTEL Hotels in Deutschland und Österreich wurde auch das ARCOTEL Rubin 2023 mit dem Green Key- Nachhaltigkeitssiegel zertifiziert.

Über das ARCOTEL Rubin

Das Hotel verfügt über 217 Zimmer und Suiten sowie je sechs Seminarräume und Businesssuiten, einen Fitness- und Wellnessbereich, eine Bar und das Eventrestaurant FACETTE. Einzigartig im Design präsentieren sich die zwei Themenzimmer: Auf der einen Seite der komplett in Rottönen, mit Samt und hochwertigen Accessoires gestaltete Red Room, auf der anderen Seite das Tor zur Welt-Zimmer, in dem Kolonialschreibtisch, Fernrohr und Weltkarte Gäste in Entdeckerlaune versetzen.

Die Wiener ARCOTEL Unternehmensgruppe in Besitz von Dr. Renate Wimmer wurde 1989 gegründet und zählt heute zu einem der größten privaten österreichischen Unternehmen im Tourismusbereich. Sie positioniert sich mit derzeit 11 Hotels (5 in Österreich, 6 in Deutschland) in attraktiven Stadtlagen in der Business- und Stadthotellerie. Unter dem Motto „Das MEHR Hotel“ zeichnen sich die ARCOTEL-Häuser durch ein MEHR an Leistung, Erlebnissen und Nachhaltigkeit für Gäste und Mitarbeiter:innen aus. Für Frühjahr 2025 ist die Eröffnung des vierten Wiener Hotels der Gruppe, dem ARCOTEL AQ, im neuen Altan Quartier geplant. Das Flagship-Projekt ARCOTEL Tabakfabrik Linz befindet sich im Bau. Die Gruppe beschäftigt ein Team mit rund 650 Mitarbeiter:innen.

Firmenkontakt

ARCOTEL Hotels

Jennifer Ross-Domas

Konstantingasse 6-8

1060 Wien

+43 1 485 5000-91



https://www.arcotel.com/de/

Pressekontakt

Winning Words

Gesa Noormann

Stuhmer Allee 1

14055 Berlin

+49 171 6944868



https://www.winningwords.de

