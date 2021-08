ARGE-HAUS als “Top-Performer” ausgezeichnet

Auch 2021 “Fairster Massivhausanbieter” im Focus-Money-Test

Berlin / Rostock, 24. August 2021

Zum fünften Mal in Folge hat das Wirtschaftsmagazin Focus-Money ARGE-HAUS als “Fairsten Massivhausanbieter” ausgezeichnet. Das Gesamtergebnis “sehr gut” belegt erneut die Zufriedenheit der ARGE-HAUS-Kunden.

“89 Prozent der Bauherren fühlen sich bei ihrem jeweiligen Massivhausanbieter gut aufgehoben. Am stärksten ist der emotionale Faktor bei den Kunden von ARGE-HAUS”, stellt die Focus-Money-Redaktion bei der Vorstellung der aktuellen Studie “Massiv gebaut & fair beraten” (Focus-Money 30/2021) fest. Für die Untersuchung hat das Kölner Analyse- und Beratungsinstitut ServiceValue im Auftrag des Wirtschaftsmagazins im Mai und Juni 2021 knapp 1.150 Kunden zu 34 Service- und Leistungsmerkmalen in sechs verschiedenen Kategorien online befragt. Alle Teilnehmer hatten in den vergangenen 36 Monaten mit einem der größten deutschen Massivhaushersteller gebaut.

U.a. wurde die faire Produktleistung inklusive der Angebotsauswahl der Massivhausanbieter bewertet. “Für kein anderes Item heimsten die Anbieter mehr Lob ein. Ganz vorn dabei: ARGE-HAUS”, heißt es in der Analyse. Auch bei der fairen Kundenkommunikation “überzeugt besonders ARGE-HAUS” mit einem festen Ansprechpartner während des Bauprojekts. Außerdem brilliert das Unternehmen, wenn es um einen fairen Kundenservice geht. Denn bei einem mehrmonatigen Bauvorhaben ist dies unerlässlich für eine gute Geschäftsbeziehung.

5 Jahre hintereinander Gesamtnote “sehr gut”

Mit der Aufnahme unter die “Top-Performer mit stabiler Fairness” in der 5-Jahres-Wertung hat es ARGE-HAUS auch hier in die Rangliste der Besten geschafft: Von 2017 bis 2021 erhielt der Massivhausanbieter mit dem Schmetterling im Logo ununterbrochen die Note “sehr gut” in der Gesamtwertung der befragten Kunden.

Anspruchsvolle Architektur gehört zur DNA von ARGE-HAUS

1982 ging ARGE-HAUS aus einem Architekturbüro hervor. Deshalb sind eine anspruchsvolle Architektur und viel Liebe zum Detail bis heute Erkennungszeichen von ARGE-Häusern. Über 5.500 Bauherren in Deutschland haben mit Massivhausanbieter bereits ihren Traum vom eigenen Zuhause verwirklicht. Individualität steht dabei immer im Vordergrund: Jeder der rund 200 Vorschläge aus den ARGE-HAUS-Katalogen – ob Bungalow, klassisches Einfamilienhaus, Stadt-, Mansarddach- oder Bauhausvilla, Doppel- oder Mehrfamilienhaus – kann nach den Wünschen der Kunden weiterentwickelt werden. Dafür steht ein eigenes Architektenteam zur Verfügung. Auch die Grundrisse sind ganz auf die Wohnbedürfnisse der künftigen Bewohner hin wandelbar. Nicht zuletzt werden ARGE-Häuser als besonders energiesparende KfW- Effizienzhäuser 55, 55 EE oder 40 EE (EE = erneuerbare Energien) verwirklicht.

Weitere Informationen zu ARGE-HAUS unter Tel.: 03342 208671 oder 0381 8172730,

Email: info@arge-haus.de sowie https://www.arge-haus.de

Kontakt

ARGE-HAUS

Falk Rösler

Am Kreuzgraben 5

18146 Rostock

0381 8172730

info@arge-haus.de

http://www.arge-haus.de

Bildquelle: ARGE-HAUS