Arnold Schwarzenegger sendet Glückwünsche

Jubiläum der BSA-Akademie und der DHfPG

Die BSA-Akademie feiert dieses Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum, die Hochschule feiert ihr 15-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass hat Arnold Schwarzenegger – als langjähriger Freund von Albert Busek, dem Gründungsvater der BSA-Akademie – eine Videobotschaft mit seinen Glückwünschen gesendet!

„Gratuliere! 40 Jahre Akademie und 15 Jahre Feier für die Hochschule“, sagt der ehemalige Gouverneur Kaliforniens. „Ich kann mich noch erinnern, 1974 hat mir der Albert schon über seinen Traum hier in Amerika erzählt.“

Die Vision war einfach, aber damals revolutionär: Man wollte Fitnesstraining zu einer breiteren Anerkennung verhelfen. Und eins war damals schon klar: Dies kann nur durch die Qualifikation der Trainer in den Studios und somit durch die kompetente Betreuung der Trainierenden erfolgen. Diese Idee war die Geburtsstunde der BSA-Akademie und der Traum von Albert Busek wurde zur Realität.

40 Jahre BSA-Akademie – 40 Jahre stark für die Branche

Die BSA-Akademie wurde 1983 als privates Bildungsunternehmen gegründet und startete mit dem ersten Lehrgang „Fitnesstrainer-B-Lizenz“. Aus diesen Anfängen haben sich bis heute über 80 Einzellehrgänge und Abschlüsse in unterschiedlichen Fachbereichen entwickelt. Mittlerweile legten ca. 275.000 Lehrgangsteilnehmer mit BSA-Qualifikationen den Grundstein, um ihr Hobby zum Beruf machen zu können.

15 Jahre Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement

Bereits 2002 wurde die BSA-Private Berufsakademie als Vorgänger der DHfPG als Berufsakademie akkreditiert. Nur fünf Jahre nach der Gründung, im Jahr 2007, waren über 1.500 Studierende immatrikuliert. Ein Jahr später, im Jahr der Akkreditierung zur staatlich anerkannten Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG), waren es schon 1.800 Studierende.

Eine anhaltende Erfolgsgeschichte, die stetig ausgebaut und weitergeschrieben wird: Deutliche Belege für den Erfolg der Deutschen Hochschule sind die aktuell mehr als 8.400 angehenden Fach- und Führungskräfte und die über 4.300 Ausbildungspartnerbetriebe.

Die Videobotschaft von Arnold Schwarzenegger finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und unter folgendem Link: www.bsa-akademie.de/videobotschaft-arnold-schwarzenegger

Qualifikationen im Zukunftsmarkt Prävention, Gesundheit, Fitness, Sport und Informatik

Die staatlich anerkannte private Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) qualifiziert mittlerweile mehr als 8.400 Studierende zum Bachelor of Arts in den Studiengängen Fitnesstraining, Sportökonomie, Fitnessökonomie, Ernährungsberatung sowie Gesundheitsmanagement, zum Bachelor of Science Sport/Gesundheitsinformatik, zum Master of Arts in den Studiengängen Prävention und Gesundheitsmanagement, Sportökonomie oder Fitnessökonomie als auch zum Master of Business Administration Sport-/Gesundheitsmanagement. Ein Graduiertenprogramm zur Vorbereitung auf eine Promotion zum Dr. rer. med. und mehr als 100 Hochschulweiterbildungen runden das Angebot ab.

Mehr als 4.300 Unternehmen setzen auf die Studiengänge beim Testsieger „Beste private Hochschule im Bereich Gesundheit“. Alle Bachelor- und Master-Studiengänge der DHfPG sind akkreditiert und staatlich anerkannt sowie durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen.

Das spezielle duale Bachelor-Studiensystem der DHfPG verbindet eine betriebliche Tätigkeit und ein Fernstudium mit kompakten Lehrveranstaltungen, die digital und/oder an bundesweit eingerichteten Studienzentren (München, Stuttgart, Saarbrücken, Köln, Düsseldorf, Berlin, Leipzig, Frankfurt und Hamburg) sowie in Österreich (Wien) und der Schweiz (Zürich) absolviert werden können. Die Studierenden werden durch Fernlehrer, Tutoren und den E-Campus der Hochschule unterstützt. Insbesondere Unternehmen des Zukunftsmarkts profitieren von den dualen Bachelor-Studiengängen, weil die Studierenden ihre erworbenen Kompetenzen unmittelbar in die betriebliche Praxis mit einbringen und mit zunehmender Studiendauer mehr Verantwortung übernehmen können.

Die BSA-Akademie ist mit mehr als 275.000 Teilnehmern seit 1983 einer der führenden Bildungsanbieter im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness und Gesundheit. Teilnehmer profitieren vom kombinierten Fernunterricht bestehend aus Fernlernphasen und kompakten Präsenzphasen (vor Ort oder digital). Mit Hilfe der über 80 staatlich geprüften und zugelassenen Lehrgänge in den Fachbereichen Fitness/Individualtraining, Management, Ernährung, Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mentale Fitness/Entspannung, Fitness/Gruppentraining, Sun, Beauty & Care und Bäderbetriebe gelingt die nebenberufliche Qualifikation für eine Tätigkeit im Zukunftsmarkt. Der Einstieg in einen Fachbereich erfolgt mit einer Basisqualifikation, die modular mit Aufbaulehrgängen über Profiabschlüsse bis hin zu Fachwirtqualifikationen, wie „Fitnessfachwirt/in“ oder „Fachwirt/in für Prävention und Gesundheitsförderung“, erweitert werden kann. Diese Abschlüsse bereiten optimal auf die öffentlich-rechtlichen Fachwirtprüfungen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor, die zu Berufsabschlüssen auf Meister-Niveau führen.

