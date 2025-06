Aroya Cruises jetzt über CRUISEHOST buchbar

Neue Reederei aus Saudi-Arabien ab sofort in alle Systeme integriert

CRUISEHOST Solutions, Europas führender Anbieter für Kreuzfahrtvertriebstechnologie, gehört zu den ersten Plattformen, die Aroya Cruises, die neue Kreuzfahrtmarke aus Saudi-Arabien, vollständig integriert haben. Aroya Cruises – eine Marke von Cruise Saudi – ist ab sofort über CRUISEAfree, CRUISEA, CRUISEC sowie über die CRUISE-API buchbar.

Die Integration wurde in Zusammenarbeit mit den offiziellen General Sales Agents (GSAs) ermöglicht: Orange Travel Group für die Märkte D-A-CH, Italien, Osteuropa, GUS, Griechenland und Maghreb, sowie Karavan Cruises für die Türkei.Reisebüros können ihre Freischaltung direkt über die Plattform von CRUISEHOST beantragen – schnell, digital und unkompliziert.

„Wir sind stolz, einer der ersten Technologiepartner zu sein, die Aroya Cruises vollständig integriert haben. Diese neue Reederei steht für moderne Kreuzfahrterlebnisse mit starkem regionalem Charakter. Für CRUISEHOST ist das ein bedeutender Schritt hin zu mehr Vielfalt und Marktwachstum“, sagt Akhil Kapur, CEO & Founder von CRUISEHOST.

Neben der Integration in klassische Buchungssysteme bietet CRUISEHOST auch erweiterte Lösungen für Online-Reiseportale (OTAs) und individualisierte Vertriebssysteme: Mit der CRUISE-API und den dazugelieferten Flat Files können OTAs Aroya Cruises nahtlos in ihre eigenen Buchungsprozesse, Webseiten oder Apps einbinden – in Echtzeit und mit voller Flexibilität und Kontrolle über Inhalte und Abläufe.

CRUISEHOST fungiert als exklusiver Technologiepartner von Orange Travel Group und Karavan Cruises und stellt die komplette technische Infrastruktur bereit. Der Zugang zur API und zu den Flat Files erfolgt über die jeweiligen GSA-Partner.

Diese Integration unterstreicht das Innovationsverständnis von CRUISEHOST und ermöglicht seinen Partnern, einen der spannendsten Newcomer der Kreuzfahrtbranche mit maximaler Flexibilität und umfassender technischer Unterstützung anzubieten.

CRUISEHOST Solutions ist seit 2002 am Markt und bietet die größte Kreuzfahrt-Datenbank im europäischen Raum. Sie umfasst mehr als 600 Hochsee-, Fluss- und Segelkreuzfahrtschiffe und rund 65.000 Kreuzfahrt-Angebote von 50+ Reedereien auf der ganzen Welt, von denen 28 mit eigener Schnittstelle direkt an CRUISEHOST angeschlossen sind. Die Buchungslösungen CRUISEA für klassische Reisebüros (B2B) und CRUISEC für den Online-Vertrieb (B2C) erschließen das Angebot mit vollständigen Informationen zu allen Schiffen, Routen und Preisen. Die äußerst einfachen und nutzerfreundlichen Prozesse für Suche, Vergleich, Paketierung und Buchung werden ständig weiterentwickelt. Zu den Nutzern zählen sowohl große, auf Kreuzfahrten spezialisierte Reisebüros als auch Reisebüro-Kooperationen, einzelne Reisebüros und die Reedereien selbst. Die Produkte von CRUISEHOST Solutions sind in insgesamt 33 Sprachen bei über 10.000 Reisebüros sowie auf mehr als 2.000 Webseiten in mehr als 28 Ländern im Einsatz. Das Unternehmen, 2002 als CruisePool gegründet, sitzt in Eschborn bei Frankfurt am Main. www.cruisehost.net

