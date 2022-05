Artec 3D verkündet Gold-zertifizierte Markenbotschafter und Partner 2022

Luxemburg, 4. Mai 2022 – Artec 3D, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von professionellen 3D-Scannern und korrespondierender Software, hat seine Gold-zertifizierten Markenbotschafter und Partner 2022 bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Akkreditierung werden Unternehmen mit tiefgreifenden Kenntnissen im Bereich des 3D-Scannens und einem erstklassigen Kundenservice ausgezeichnet.

Mit den fast einhundert neu zertifizierten Markenbotschaftern und Partnern unterhält Artec 3D nun ein Netzwerk von mittlerweile 138 autorisierten Händlern aus mehr als 60 Ländern. Die Anwendungsgebiete der 3D-Scanner erstrecken sich über nahezu alle Branchen und sind für alle Erfahrungsstufen geeignet, da sie den gesamten Vorgang des 3D-Scannens einfach und effizient gestalten.

Zur Erlangung der Gold-Akkreditierung durchläuft jeder Artec 3D-Händler ein strenges Testverfahren und stellt dabei seine tiefgehenden Kenntnisse der kompletten Artec-Produktlinie unter Beweis. Darunter fallen mitunter die Anwendung der hochmodernen Hardware und der korrespondierenden 3D-Scansoftware Artec Studio 16. Zu den Markenbotschaftern von Artec 3D zählen Unternehmen, die die Gold-Akkreditierung erreicht haben, und zudem über die gesamte Produktpalette der professionellen 3D-Scantechnologie von Artec 3D verfügen und ihren Kunden deren Mehrwerte in besonderem Maße nahebringen können. Durch den Kauf bei einem Gold-zertifizierten Händler oder Markenbotschafter wird gewährleistet, dass die Endnutzer geprüfte Produkte sowie Schulungen auf höchstem Niveau in ihrer Landessprache erhalten.

„Wir freuen uns besonders über die herausragende Leistung unserer Händler, die ihre Expertise auf dem Gebiet des Produkt- und Funktionsportfolios von Artec 3D erneut unter Beweis gestellt haben. Auch dieses Jahr ist die Liste unserer Gold-zertifizierten Partner weiter gewachsen“, so Artyom Yukhin, Präsident und CEO von Artec 3D. „Das 3D-Scannen hat viele traditionelle Prozesse und Arbeitsabläufe ersetzt, wovon die verschiedensten Branchen profitieren. Vom Gesundheitswesen bis zur Archäologie entdecken Verantwortliche das Potenzial des 3D-Scannens und machen sich die Vorteile der Technologie zunutze.“

Zu den diesjährigen Gold-Partnern und Markenbotschaftern gehören:

Artec 3D Gold-zertifizierte Markenbotschafter

-Knut Lehmann Ingenieur-Büro KLIB (Deutschland)

-3D Numerisation (Frankreich)

-Central Scanning Limited (Großbritannien)

-Sharemind (Italien)

-DataDesign Co., Ltd. (Japan)

-4C Creative Cad Cam Consultants (Niederlanden)

-3D Master s.c. (Polen)

-Shonan Design (Singapur)

-Digitize Designs, LLC (USA)

-GoMeasure3D (USA)

-Laser Design (USA)

-Rapid Scan 3D (USA)

-TriMech Solutions (USA)

Artec 3D Gold-zertifizierte Partner

-3D Space Labs Pty Ltd (3DSL) (Australien)

-Freedspace/Thinglab (Australien)

-Hiway Technologies (Ägypten)

-B2N (Bulgarien)

-Beijing Onrol Technology Co., Ltd. (China)

-JIE Technology o., Ltd. (Hong Kong, China)

-Ningbo FLD-TECH Co., Ltd. (China)

-3D Printhuset A/S (Dänemark)

-3D-picture.net (Deutschland)

-algona GmbH (Deutschland)

-Antonius Köster GmbH & Co. KG (Deutschland)

-AIPWorks (Finnland)

-CADvision (Frankreich)

-Boreal (Frankreich)

-Kreos (Frankreich)

-JGC GEOINFORMATION SYSTEMS S.A. (Griechenland)

-Europac 3D (Großbritannien)

-iMakr Ltd. (Großbritannien)

-Patrick Thorn & Co. (Großbritannien)

-Altem Technologies (Indien)

-Caliber Eng. Ltd. (Israel)

-ABACUS Sistemi CAD-CAM srl (Italien)

-OPT Technologies Co., Ltd. (Japan)

-CMMXYZ (Kanada)

-Javelin Technologies Inc. (Kanada)

-My Engineering Ltd. (Kanada)

-UAB 3D Creative (Litauen)

-Goal-Tech Engineering Solutions (Mexiko)

-CAD Solutions S.A. (Peru)

-TriPioDi (Polen)

-3D FORMAT/3D Innovations Ltd. (Russland)

-algona GmbH Switzerland (Schweiz)

-3DZ Spain (Spanien)

-Hello3D Co., Ltd. (Südkorea)

-NEXPACE INC. (Südkorea)

-SolidWizard Technology Co., Ltd. (Taiwan)

-infoTRON A.. (Türkei)

-UA Company KODA Ltd. (Ukraine)

-3DMakerWorld, Inc. (USA)

-Delscan (USA)

-Digital Scan 3D (USA)

-Direct Dimensions Inc. (USA)

-Hawk Ridge Systems (USA)

-Indicate Technologies (USA)

-Reality 3D LLC (USA)

-TPM (USA)

-3D MIDDLE EAST LLC (VAE)

Um einen Artec 3D-Händler in Ihrer Nähe zu finden, besuchen Sie die Webseite des Unternehmens: https://www.artec3d.com/de/where-to-buy

Über Artec 3D

Artec 3D ist ein internationales Unternehmen mit Sitz in Luxemburg und Niederlassungen in den USA (Santa Clara), China (Shanghai) und Russland (Moskau). Artec entwickelt und produziert innovative 3D-Lösungen mithilfe eines Teams hochkarätiger Experten für die Erfassung und Verarbeitung von 3D-Oberflächen wie auch für biometrische Gesichtserkennung. Die Produkte und Dienstleistungen von Artec werden in vielen Branchen eingesetzt, so zum Beispiel in der Sicherheitstechnik und im Ingenieurswesen, in Medizin, Medien und Design, in Unterhaltung, Mode, Denkmalpflege und für vieles andere mehr.

Weitere Informationen zu Artec 3D erhalten Sie unter https://www.artec3d.com/de

