Artikel in der Washington Post erwähnt Verhaftung von Kämpfern der Polisario-Front in Syrien

https://www.washingtonpost.com/world/2025/04/12/syria-iran-hezbollah-weapons-smuggling

Die renommierte amerikanische Zeitung Washington Post veröffentlichte am 12. April einen Artikel der beiden Nahost-Terrorismus-Journalisten Loveday Morris und Souad Mekhennet.

Darin beschreiben Morris und Mekhennet die Maßnahmen der syrischen Regierung zur Zerschlagung iranischer Schmugglernetzwerke, die eine entscheidende Rolle für den Einfluss der Hisbollah und Teherans in der Region spielen.

Die Autoren heben die enormen Herausforderungen hervor, denen sich die neuen syrischen Behörden gegenübersehen, insbesondere die grenzüberschreitende Kriminalität, geopolitische Rivalitäten und die anhaltende Instabilität.

Die eingehende Untersuchung der beiden Journalisten zeigt, dass das nach wie vor geschwächte Syrien angesichts der iranischen Einmischung und interner Spaltungen Schwierigkeiten hat, die Kontrolle über sein Territorium zurückzugewinnen.

Denn trotz der israelischen Angriffe unterhält der Iran immer noch Waffenlager in Syrien und setzt in diesem Zusammenhang sunnitische Extremistengruppen ein.

In diesem Zusammenhang erinnert der Artikel daran, dass „der Iran im Laufe der Jahre eine große Anzahl von Söldnergruppen unterstützt hat, um seine Interessen zu fördern. Zum Beispiel hat der Iran Kämpfer der in Algerien ansässigen Polisario-Front ausgebildet, einer militanten Gruppe, die für die Unabhängigkeit der Westsahara von Marokko kämpft und von der laut einem regionalen und einem dritten europäischen Verantwortlichen Hunderte Mitglieder jetzt von den neuen syrischen Sicherheitskräften festgehalten werden.

Die Autoren des Artikels kommen zu dem Schluss, dass der Erfolg von Damaskus, wenn er den Willen zeigt, mit den iranischen Netzwerken zu brechen, von seiner Fähigkeit abhängen wird, den lokalen Widerstand und die regionalen Manipulationen zu überwinden, und dies in einem Kontext, in dem der Iran seine Taktik anpasst, um seinen Einfluss zu bewahren.

Vor dem Hintergrund anhaltender Gewalt und regionaler Rivalitäten bleibt die Lage in Syrien daher instabil. Die Bemühungen, Schmugglernetzwerke zu zerschlagen und den iranischen Einfluss zu verringern, stellen aufgrund der anhaltenden Aktivitäten bewaffneter Gruppen in der Region eine echte Herausforderung für die neue Regierung dar.

Die Erwähnung der Polisario erinnert daran, wie Teheran Randkonflikte ausnutzt, um seinen Einfluss zu erhalten. Diese Situation unterstreicht die geopolitischen Komplexitäten der Region und die Herausforderungen, denen sich die Regierung von Sharif gegenübersieht, um das Land zu einen und interne und externe Probleme zu überwinden.

Willkommen auf unserer Online-Plattform, der „Marokko Zeitung“.

Firmenkontakt

MAROKKO ZEITUNG

khalid drawi

kronestrasse 72

10117 Berlin

01638107098



https://www.marokkozeitung.de

Pressekontakt

Khalid Drawi

khalid drawi

kronestrasse 72

10117 Berlin

01638107098



https://www.marokkozeitung.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.