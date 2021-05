ARTS ab sofort zertifizierter Weiterbildungsträger

Seit Anfang Mai 2021 ist ARTS AZAV-zertifiziert (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) und offeriert von nun an für Unternehmen, aber auch für Jobsuchende qualitativ-hochwertige Weiterbildungen.

Seit Jahren bietet ARTS mit seinem Service-Bereich HR unter anderem vielfältige Lösungen zum Thema Learning und Coaching von Fach- und Führungskräften an. Sowohl für seine Mitarbeitenden als auch Bewerber und Bewerberinnen ist ARTS ein Karrierebegleiter und bietet ihnen tagtäglich die Chance, ihr fachliches Know-how in unterschiedlichen High-Tech-Branchen und Unternehmensbereichen einzusetzen. Anfang Mai 2021 hat ARTS seinen HR-Service im Bereich Employee Management erweitert: Als AZAV-zertifizierter Weiterbildungsträger sind Trainings für Unternehmen und Jobsuchende Teil des HR-Serviceportfolios. Für die Akkreditierung ist über mehrere Monate ein Audit durchgeführt worden.

Als neu-zertifizierter Bildungsträger ist ARTS in der Lage, Jobsuchende, die einen Bildungsgutschein der Bundesagentur für Arbeit haben, beruflich mit Trainings zur Bewerbung, zu Vorstellungsgesprächen, zu Assessment-Centern, zur Social Media Jobsuche zu fördern.

Die Zertifizierung sichert mit dem erarbeiteten Qualitätsmanagementsystem von ARTS allen Teilnehmenden hohe Qualitätsstandards zu. Unternehmen können Weiterbildungen im Bereich Recruiting, Kommunikation, Remote Work, Teambuilding und mentaler Gesundheit buchen.

Als Projektdienstleister löst ARTS mit seinen 300 Mitarbeitern die technischen, organisationalen und personellen Herausforderungen seiner Kunden.

– ARTS HR Services: Ein führender Anbieter für 360° HR-Services

– ARTS Industrial Services: Technische Consulting- und Outsourcing Services für effiziente Industrieprozesse

– ARTS Transformation Services: Der Berater für Arbeitsgestaltungs-, Digitalisierungs- & Changeprozess

