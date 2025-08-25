Arvato baut strategische Präsenz mit neuem Hightech-Logistikzentrum in Frankfurt aus

Frankfurt/Gütersloh – Arvato, einer der international führenden Anbieter für Supply Chain Management und E-Commerce-Lösungen, erweitert seine Präsenz in Deutschland mit der Eröffnung eines neuen 10.000 Quadratmeter großen Hightech-Logistikzentrums in Frankfurt am Main. Der neue Standort unterstützt die langfristige Wachstumsstrategie von Arvato und stärkt insbesondere die Kapazitäten, um globale Hyperscaler, Hightech-Industrien sowie eine Vielzahl industrieller Kunden in Europa noch besser zu bedienen.

Mitten in einer der dynamischsten Logistik- und Dateninfrastrukturzentren Europas gelegen, reagiert Arvato mit dem neuen Lager auf die wachsende Nachfrage nach agilen und sicheren Supply-Chain-Lösungen und stärkt mit dieser Investition die Position in der Frankfurter Region – einem zentralen Knotenpunkt für Cloud-Infrastruktur, KI-Dienste und Rechenzentrumswachstum.

„Frankfurt zählt heute zu den bedeutendsten Standorten Europas für Investitionen von Hyperscalern und Hightech-Unternehmen. Mit dem neuen Standort erweitern wir unsere Infrastruktur, um skalierbare, integrierte Logistiklösungen bereitzustellen, die das Wachstum unserer Kunden unterstützen“, sagt Thomas Becker, Head of GSA TECH bei Arvato.

Strategischer nächster Schritt nach der Übernahme von ATC

Der neue Standort in Frankfurt ist Teil der übergreifenden strategischen Weiterentwicklung im Bereich Rechenzentrumslogistik und folgt auf die Übernahme von ATC Computer Transport & Logistics Anfang dieses Jahres. In direkter Nähe zum deutschen Hauptsitz von ATC gelegen, entstehen Synergien, die umfassende Logistiklösungen für Hyperscaler- und Cloud-Kunden ermöglichen – von der Wareneingangslogistik und Lagerung bis hin zu White-Glove-Delivery, Installation und Onsite-Services.

„Die räumliche Nähe beider Standorte ermöglicht es uns, die Stärken von Arvato und ATC optimal zu verbinden. Wir synchronisieren zentrale Logistikfunktionen und schaffen ein vollständig integriertes operatives Ökosystem mit hochspezialisiertem Fachpersonal und einem breiten Serviceportfolio. Dieses starke Setup spiegelt die steigende Komplexität und Geschwindigkeit digitaler Infrastrukturprojekte wider“, so Becker weiter.

Wachstum in der digitalen Wirtschaft unterstützen

Mit Lagerung und Bestandsmanagement für IT-Infrastruktur, der schnellen Bereitstellung kritischer Hardware sowie Mehrwertdiensten wie Staging, Konfiguration und sicherem Handling leistet der neue Standort einen zentralen Beitrag zur Umsetzung von Hyperscaler- und Hightech-Projekten. Arvatos Kunden werden bei der Einhaltung anspruchsvoller Service-Level-Agreements unterstützt und profitieren von kürzeren Reaktionszeiten und maximaler Betriebszeit – selbst bei dynamisch wechselnden Anforderungen.

Der neue Standort wurde nach den neuesten Umwelt- und Technologiestandards gebaut und verfügt über energieeffiziente Infrastruktur, intelligente Lagerverwaltungssysteme und ein skalierbares Design, das zukünftiges Wachstum unterstützt.

Arvato ist ein innovativer weltweiter 3PL-Dienstleister in den Bereichen Supply Chain Management und E-Commerce. Durch die Kombination von langjährigem Branchenwissen mit den richtigen Technologien entwickelt Arvato innovative Lösungen für seine Kunden. Arvato konzentriert sich auf die Bereiche Consumer Products, Tech, Healthcare, Automotive und Publisher und hat seine Organisation nach den Bedürfnissen seiner globalen Kunden und ihren Branchen ausgerichtet. Rund 18.000 Mitarbeitende arbeiten an 100 Standorten mit modernsten Cloud-Technologien. So gelingt es Arvato, seine Kunden bei ihren Wachstumszielen bestmöglich zu unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.arvato.com

Arvato ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Bertelsmann SE & Co. KGaA. Mit 75.000 Mitarbeitenden ist Bertelsmann als Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen weltweit aktiv.

Bildquelle: © Arvato