Arvato eröffnet neues Logistikzentrum in Istanbul

Strategischer Meilenstein für weiteres Wachstum in der Türkei

Gütersloh/Istanbul – Arvato, führender internationaler Supply-Chain-Dienstleister, hat offiziell ein neues Logistikzentrum in Istanbul eröffnet. Mit einer Fläche von 31.000 Quadratmetern auf zwei Etagen ist es das neunte Lager von Arvato in der Türkei und eines der bislang ambitioniertesten Projekte des Unternehmens im Land. Der neue Standort liegt in einem strategisch attraktiven Industriegebiet, nur 19 Kilometer vom Flughafen Sabiha Göken (SAW) entfernt, und bietet hervorragenden Zugang zu wichtigen Logistikknotenpunkten. Dies ermöglicht unter anderem flexible, späte Cut-off-Zeiten – ein entscheidender Vorteil insbesondere für den E-Commerce.

Globales Wachstum mit internationalen Kunden

„Dieser neue Standort ist Teil unserer globalen Wachstumsstrategie, bei der wir gemeinsam mit unseren internationalen Kunden expandieren“, erklärt Umur Özkal, Managing Director von Arvato in der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Lagerflächen in Istanbul entschied sich Arvato für eine Greenfield-Entwicklung – von der Flächenprüfung über die Immobilienentwicklung bis hin zur Projektumsetzung. „Dass wir bereits acht Monate vor Fertigstellung langfristige Verträge mit globalen Kunden aus den Bereichen Fast Fashion und Beauty abschließen konnten, zeigt unsere Marktkenntnis und unsere starken Kundenbeziehungen“, so Umur Özkal. „Zudem konnten wir das Lager exakt an den spezifischen Anforderungen unserer Kunden ausrichten.“

Omnichannel-Fulfillment und Automatisierung

Das neue Logistikzentrum in Istanbul bietet Omnichannel-Fulfillment für B2B- und B2C-Geschäfte – inklusive Lagerung, Transportmanagement, Retourenlogistik und Value Added Services (VAS). Ein zentraler Vorteil ist die flexible Steuerung von Volumen-Spitzen durch die Nähe zu weiteren Arvato-Standorten in der Region Istanbul. Ab der ersten Jahreshälfte 2026 wird das Lager als erstes innerhalb des türkischen Netzwerks von Arvato über eine Automatisierung für die Kosmetikabwicklung in einem Omnichannel-Umfeld verfügen.

Mehr als 400 festangestellte Mitarbeitende werden am neuen Standort tätig sein. Arvato legt großen Wert auf ein modernes, sicheres und motivierendes Arbeitsumfeld – insbesondere für Teams in den Bereichen Kommissionierung, Verpackung und Versand. Die technische Infrastruktur ist auf Hochgeschwindigkeitsprozesse ausgelegt und wird durch integrierte Sorter- und Fördertechnik unterstützt.

Im Rahmen des Ziels, bis 2030 klimaneutral zu werden, plant Arvato zudem die Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer Kapazität von 1.500 MWh bis 2026. Nach Inbetriebnahme wird das Zentrum deutlich mehr Energie erzeugen, als es verbraucht und jährlich rund 675 Tonnen CO-Emissionen vermeiden.

Türkei als Schlüsselmarkt

Arvato betreibt über 300.000 m² Lagerfläche in der Türkei und verfügt über neun Standorte in Istanbul. Die Türkei ist ein zentraler Wachstumsmarkt für Arvato – getrieben durch die dynamische Entwicklung des E-Commerce und die starke Nachfrage einer jungen, qualitätsorientierten Bevölkerung. „Dieses neue Lager ist mehr als nur ein weiterer Standort – es ist ein klares Bekenntnis zum türkischen Markt und ein weiterer Schritt, um unseren internationalen Kunden skalierbare, maßgeschneiderte Supply-Chain-Lösungen anzubieten“, sagt Umur Özkal.

Arvato ist ein innovativer weltweiter 3PL-Dienstleister in den Bereichen Supply Chain Management und E-Commerce. Durch die Kombination von langjährigem Branchenwissen mit den richtigen Technologien entwickelt Arvato innovative Lösungen für seine Kunden. Arvato konzentriert sich auf die Bereiche Consumer Products, Tech, Healthcare, Automotive und Publisher und hat seine Organisation nach den Bedürfnissen seiner globalen Kunden und ihren Branchen ausgerichtet. Rund 17.000 Mitarbeitende arbeiten an 90 Standorten mit modernsten Cloud-Technologien. So gelingt es Arvato, seine Kunden bei ihren Wachstumszielen bestmöglich zu unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.arvato.com

Arvato ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Bertelsmann SE & Co. KGaA. Mit 70.000 Mitarbeitenden ist Bertelsmann als Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen weltweit aktiv.

Kontakt

Arvato

Lars Grundmeier

Reinhard-Mohn-Str. 22

33333 Gütersloh

+49 5241 80-70136



http://www.arvato.com

Bildquelle: © Arvato