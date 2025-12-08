Arvato feiert Spatenstich für neuen strategischen Logistikstandort in der Türkei

– Neues 40.000 m² großes Logistikzentrum Cayirova

– Der neue Logistikhub bietet spezialisierte Lagerlösungen mit höchsten Sicherheitsstandards und erhöht die operative Kapazität für E-Commerce- und Retail-Marken erheblich

– Der Standort kombiniert modernste Nachhaltigkeitsfeatures mit einem mitarbeiterorientierten Arbeitsplatzkonzept und soll im Oktober 2026 den Betrieb aufnehmen

Arvato, führender globaler Anbieter für Supply-Chain-, Retail- und E-Commerce-Lösungen, setzt seine internationale Wachstumsstrategie mit einer weiteren wichtigen Investition in der Türkei fort und hat mit dem Bau eines 40.000 m² großen Operations Centers in Cayirova begonnen. Die Inbetriebnahme ist für Oktober 2026 vorgesehen. Der neue Standort wird über spezialisierte Lagerstandards und eine hochsichere Infrastruktur verfügen.

Arvato gab den Spatenstich für sein elftes Operations Center in der Türkei im Rahmen einer offiziellen Zeremonie in Cayirova bekannt. „Während wir unsere operativen Kapazitäten in der Türkei weiter ausbauen, wird der neue Standort unsere Leistungsfähigkeit für E-Commerce- und Retail-Marken deutlich erhöhen und zusätzliches Wachstumspotenzial erschließen“, erklärt Umur Özkal, Managing Director Türkei und UAE bei Arvato.

Ein Logistikzentrum nach europäischem Standard

Der Neubau entsteht als eingeschossige, hocheffiziente Anlage und erfüllt die europäischen „Type A Big Box“-Standards. Das Design des Standorts zielt darauf ab, Geschwindigkeit und Effizienz in allen Lagerprozessen sicherzustellen – vom Wareneingang und Sortierung über Value Added Services und Bestandsmanagement bis hin zum Warenausgang.

Hochsichere Lagerinfrastruktur

Der neue Hub geht über herkömmliche Lagerlösungen hinaus und bietet eine Struktur, die gezielt auf die Anforderungen moderner Marken zugeschnitten ist. Integrierte Sicherheitsprotokolle, umfassende Monitoring- und Zugangskontrollsysteme sowie speziell klimatisierte Lagerbereiche für verschiedene Produktkategorien gewährleisten eine sichere, rückverfolgbare und optimale Bewirtschaftung aller Bestände.

Nachhaltigkeit und Mitarbeitendenerlebnis im Fokus

Der Standort wird im Einklang mit Arvatos globaler ESG-Strategie entwickelt und verbindet ökologische Nachhaltigkeit, operative Effizienz und ein stark mitarbeitendenorientiertes Arbeitsplatzkonzept. Die Anlage umfasst verschiedene nachhaltige und innovative Elemente wie z. B. eine dachintegrierte Solaranlage zur Erzeugung erneuerbarer Energie, während ein modernes Regenwassernutzungssystem den Verbrauch natürlicher Ressourcen optimiert. Energieeffiziente Beleuchtung und klimafreundliche Gebäudetechnik senken den CO-Fußabdruck deutlich. Moderne, ergonomisch gestaltete Arbeitsbereiche fördern ein Umfeld, das Komfort, Wohlbefinden und soziale Interaktion in den Mittelpunkt stellt.

Betriebsstart im Oktober 2026

Die Bauarbeiten sind bereits angelaufen, die Aufnahme des Vollbetriebs ist für Oktober 2026 geplant. „Mit dieser strategischen Investition möchten wir die Türkei in ihrer Rolle als aufstrebenden, modernen Logistikstandort weiter stärken und gleichzeitig die Value Added Services für unsere globalen und lokalen Geschäftspartner ausbauen“, sagt Umur Özkal.

Arvato ist ein innovativer weltweiter 3PL-Dienstleister in den Bereichen Supply Chain Management und E-Commerce. Durch die Kombination von langjährigem Branchenwissen mit den richtigen Technologien entwickelt Arvato innovative Lösungen für seine Kunden. Arvato konzentriert sich auf die Bereiche Consumer Products, Tech, Healthcare, Automotive und Publisher und hat seine Organisation nach den Bedürfnissen seiner globalen Kunden und ihren Branchen ausgerichtet. Rund 18.000 Mitarbeitende arbeiten an 100 Standorten mit modernsten Cloud-Technologien. So gelingt es Arvato, seine Kunden bei ihren Wachstumszielen bestmöglich zu unterstützen.

Arvato ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Bertelsmann SE & Co. KGaA. Mit 75.000 Mitarbeitenden ist Bertelsmann als Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen weltweit aktiv.

