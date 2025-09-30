Arvato startet Data Center Services in den Vereinigten Staaten

Des Moines/Gütersloh – Arvato erweitert seine globale Präsenz im schnell wachsenden Segment der Rechenzentrumslogistik. Mit neuen Services von ATC, dem auf Rechenzentrumslogistik spezialisierten Unternehmen, das seit Januar 2025 Teil von Arvato ist, hat das Unternehmen den operativen Betrieb in Des Moines, Iowa, aufgenommen.

Nach dem Ausbau der Data Center Services in Frankfurt und Dubai markiert Des Moines den Start des ersten von mehreren geplanten Standorten in den Vereinigten Staaten. Zusätzliche Zentren sind bereits in Atlanta (Georgia), Milwaukee (Wisconsin) und Dulles (Virginia) vorgesehen.

„Die USA sind der weltweit wichtigste Markt für Rechenzentren und der natürliche nächste Schritt in unserer Expansion“, sagt Mitat Aydindag, President Tech bei Arvato. „Da viele Hyperscaler in den USA stark investieren, können wir unsere Services nun nahtlos auf beiden Seiten des Atlantiks anbieten – mit integrierten Lösungen und einheitlichen Standards, überall dort, wo unsere Kunden tätig sind.“

Wachsendes Service-Portfolio für Hyperscaler

In Des Moines hat Arvato für einen seiner größten Hyperscaler-Kunden den Betrieb aufgenommen – mit Leistungen, die von Lagerhaltung und White-Glove-Last-Mile-Delivery über Verkabelung und Staging bis hin zur hochpräzisen Handhabung von Equipment reichen. Zu den jüngsten Innovationen zählt der Einsatz flüssigkeitsgekühlter Server-Racks – eine Hochleistungslösung für das Thermomanagement moderner Rechenzentren, die in Europa bislang noch nicht eingeführt wurde.

„Mit dieser Expansion betreten wir nicht nur einen neuen Markt – wir schaffen die Grundlage für langfristigen Erfolg in einer der dynamischsten Branchen unserer Zeit“, sagt Keith Young, Managing Director ATC und Vice President Data Centre Services bei Arvato. „Es ist eine Investition in Menschen, in Leistungsfähigkeit und in eine Zukunft, in der wir der bevorzugte Partner für Hyperscaler weltweit sind.“

Die US-Teams profitieren während des Standortaufbaus von einem globalen Netzwerk an Fachkräften. Teammitglieder aus den Hubs Frankfurt, London und Dublin haben den Ramp-up und die Trainings in den USA unterstützt und so dafür gesorgt, dass Servicequalität und Sicherheitsstandards internationalen Benchmarks entsprechen.

Strategischer nächster Schritt im globalen Wachstum

Der Markteintritt in den USA ist der jüngste Schritt in der strategischen Integration des irischen Logistikunternehmens ATC, das Anfang dieses Jahres Teil von Arvato geworden ist. Mit dieser starken Expertise in technischer Logistik und White-Glove-Rechenzentrumsservices hat Arvato seine Leistungsfähigkeit im Bereich der digitalen Infrastruktur deutlich ausgebaut.

Durch die Verankerung skalierbarer Prozesse, fortschrittlicher Technologien und eines einheitlichen globalen Bereitstellungsmodells unterstützt Arvato seine Kunden dabei, der steigenden Komplexität und Geschwindigkeit moderner Digital-Infrastructure-Projekte gerecht zu werden.

Arvato ist ein innovativer weltweiter 3PL-Dienstleister in den Bereichen Supply Chain Management und E-Commerce. Durch die Kombination von langjährigem Branchenwissen mit den richtigen Technologien entwickelt Arvato innovative Lösungen für seine Kunden. Arvato konzentriert sich auf die Bereiche Consumer Products, Tech, Healthcare, Automotive und Publisher und hat seine Organisation nach den Bedürfnissen seiner globalen Kunden und ihren Branchen ausgerichtet. Rund 18.000 Mitarbeitende arbeiten an 100 Standorten mit modernsten Cloud-Technologien. So gelingt es Arvato, seine Kunden bei ihren Wachstumszielen bestmöglich zu unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.arvato.com

Arvato ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Bertelsmann SE & Co. KGaA. Mit 75.000 Mitarbeitenden ist Bertelsmann als Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen weltweit aktiv.

Kontakt

Arvato

Lars Grundmeier

Reinhard-Mohn-Str. 22

33333 Gütersloh

+49 5241 80-70136



http://www.arvato.com

Bildquelle: © Arvato