Arvato Supply Chain Solutions geht strategische Partnerschaft mit dem Marktplatz-Integrator ChannelAdvisor ein

Eine einzige Integration bietet Kunden von Arvato Supply Chain Solutions zukünftig Zugang zu allen Marktplätzen

Gütersloh – Arvato Supply Chain Solutions hat heute eine neue strategische Zusammenarbeit mit ChannelAdvisor Corporation (NYSE: ECOM) bekanntgegeben. Die ChannelAdvisor Corporation ist ein führender Anbieter von cloudbasierten E-Commerce-Lösungen, der Marken und Händlern bei der Steigerung ihres globalen Umsatzes hilft. Das weltweite Logistik-Fulfillment-Netzwerk von Arvato in Kombination mit der Multichannel-E-Commerce-Plattform von ChannelAdvisor bietet Marken und Händlern direkten Zugang zu einer umfassenden, zentralisierten Marktplatzlösung mit Hunderten von Verkaufskanälen auf der ganzen Welt.

“Das Online-Geschäft boomt. Marken verkaufen Produkte nicht mehr nur über die eigenen Onlineshops, sondern zunehmend auch über verschiedene große internationale sowie länder- und branchenspezifische Marktplätze. Dies ist Teil ihrer Multichannel-Strategie, mit der sie neue Kunden auf der ganzen Welt gewinnen und so den Umsatz steigern wollen”, so Ricardo Dittmer, Digital Officer Consumer Products bei Arvato Supply Chain Solutions. Jedoch bringt jeder Marktplatz seine eigenen Anforderungen in Sachen Konnektivität, bereitgestellte Produktinformationen und Logistik-Fulfillment mit sich. Dittmer erklärt: “Wir vereinfachen diese Integration für unsere Kunden. Indem wir mit ChannelAdvisor zusammenarbeiten, können wir ihnen mit einer einzigen Integration eine Anbindung zu allen Marktplätzen bieten. Unabhängig davon, wie weit die Unternehmen selbst bereits gekommen sind – wir können sie gemeinsam auf dem Weg zu einer umfassenden Marktplatzstrategie unterstützen.”

Philip Morris ist der erste Kunde, der diese Möglichkeit nutzt.

“Zukunftsgerichtete und skalierbare Prozesse sind essentiell, um flexibel dort mit unseren Produkten vertreten zu sein, wo die Kunden nach ihnen suchen”, erklärt Steffen Knör, Manager E-Commerce bei Philip Morris GmbH. “Durch die erfolgreiche technische Integration zwischen Arvato und ChannelAdvisor und die enge Zusammenarbeit stehen uns nun weitere Optionen offen.”

Die robuste und umfassende Palette an Automatisierungs- und Analyse-Tools von ChannelAdvisor ist darauf ausgelegt, Marken und Händler über eine zentrale E-Commerce-Plattform bei der Umwandlung und Optimierung ihrer Produktdaten sowie bei der Verwaltung von Inventar, Preisgestaltung und Kundenaufträgen zu unterstützen. Durch konsolidiertes Management werden die Daten auf verschiedenen Marktplätzen synchronisiert. So können die Kunden von Arvato ihre Online-Performance verbessern und Overselling vermeiden.

“Marken und Händler verfügen über komplexe Geschäftsbedürfnisse, die schlüsselfertige Lösungen erfordern, mit denen das tagtägliche Geschäft optimiert und das Wachstum im Bereich E-Commerce beschleunigt werden kann”, erklärt Derek Conlin, Senior Director Global Business Development bei ChannelAdvisor. “Über die Plattform von ChannelAdvisor können Marken und Händler auf die gewünschten Vertriebskanäle zugreifen, diese effizient verwalten und das Fulfillment entsprechend abwickeln. Wir freuen uns, den Kunden von Arvato skalierbare Lösungen zu erschließen und ihnen so einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.”

Die Integration von ChannelAdvisor mit Arvato Supply Chain Solutions erfolgt mithilfe einer Plug-and-Play-Lösung für das Fulfillment, mit der zusätzliche Dienste wie Zahlungsabwicklung oder Kundenservice verknüpft werden können. Zudem unterstützt Arvato alle Marktplatz-spezifischen Fulfillment-Anforderungen wie individuelle Versandspezifikationen und Rücksendeverfahren bis hin zu Amazon Seller Fulfilled Prime. Arvato passt sich laufend an die geltenden Marktplatzanforderungen an und bietet so eine Marktplatz-konforme Abwicklung.

Vor dem Hintergrund der jüngsten Disruptionen in der Branche haben Hersteller und Händler die Chance, diese neue strategische Allianz zu nutzen, um mehr Kunden zu erreichen und die eigenen Fulfillment-Versprechen zu erfüllen.

“Die leistungsstarke globale Logistik- und Fulfillment-Lösung von Arvato kann Marken und Händlern dabei helfen, Prozesse ihrer Supply Chain zu stärken und international zu expandieren”, fügt Conlin hinzu. “Wir freuen uns darauf, Verkäufern einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz bieten zu können.”

Arvato Supply Chain Solutions bietet seinen Kunden Zugang zu einem internationalen Netzwerk aus 85 Distributionszentren mit mehr als zwei Millionen Quadratmetern Lagerfläche. Übernommen werden dort alle Prozesse, die für das Management und das Handling von komplexen globalen Supply Chains international agierender Unternehmen benötigt werden.

ChannelAdvisor, der weltweit führende Channel-Management-Anbieter, führt täglich durchschnittlich mehr als zwei Milliarden Produktupdates durch und erfasst jeden Tag ca. 330 Millionen neue Marktplatz-Anzeigen in seinem System (Stand November 2020).

Arvato Supply Chain Solutions ist ein innovativer und international führender Dienstleister im Bereich Supply Chain Management und E-Commerce. In den Bereichen Telecommunication, Tech, Corporate Information Management, Healthcare, Consumer Products und Publisher trifft jeder Partner auf seinen Industriespezialisten. Rund 16.000 Mitarbeiter arbeiten weltweit an Dienstleistungen und praxisorientierten Lösungen. Mithilfe neuester digitaler Technologien entwickelt, betreibt und optimiert Arvato komplexe globale Supply Chains und E-Commerce-Plattformen als strategischer Wachstumspartner seiner Kunden. Arvato verbindet das Know-how der Menschen mit den richtigen Technologien und passenden Geschäftsprozessen und steigert so messbar die Produktivität und Leistung seiner Partner.

Arvato Supply Chain Solutions ist Teil von Arvato, einem international agierenden Dienstleistungsunternehmen. Mehr als 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in fast 40 Ländern entwickeln und realisieren für Geschäftskunden aus aller Welt innovative Lösungen. Diese umfassen SCM- und IT-Lösungen sowie Finanz- und Kundenkommunikationsdienstleistungen und werden laufend mit den Innovationsschwerpunkten Automatisierung und Daten/Analytics weiterentwickelt.

Auf das Lösungsportfolio von Arvato setzen weltweit renommierte Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen – von Telekommunikationsprovidern und Energieversorgern über Banken und Versicherungen bis hin zu E-Commerce-, IT- und Internetanbietern.

Arvato ist ein Unternehmensbereich von Bertelsmann.

