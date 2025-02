Arvato übernimmt 3PL-Anbieter Carbel und United Customs Services in den USA

Gütersloh/Miami – Arvato, ein innovativer, technologieorientierter globaler Logistikdienstleister, der sich auf Supply Chain Management und E-Commerce spezialisiert hat, hat die in den USA ansässigen Unternehmen Carbel LLC und United Customs Services übernommen.

Carbel ist ein Full-Service-3PL-Anbieter mit einem starken Fokus auf Mode und Einzelhandel, der nationale und internationale Kunden aus verschiedenen Branchen bedient. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lager-, Vertriebs- und Transportdienstleistungen an und betreibt sechs strategisch gelegene Einrichtungen in den USA mit einer Gesamtfläche von 150.000 m² Lagerfläche in Florida (2), Pennsylvania (2), Kalifornien und New York.

United Customs Services bietet hochwertige Services im Rahmen umfassender Import- und Exportlösungen an. Das Unternehmen ist auf Remote Location Filing in den USA, Zollabfertigung und Handelskonformität spezialisiert. Seit 2007 CTPAT-zertifiziert, ist United Customs Services bekannt dafür, globale Handelsprozesse zu vereinfachen und die Abläufe für Kunden auf internationalen Märkten zu optimieren.

„Dieser strategische Schritt ermöglicht es unseren Unternehmen, unser Dienstleistungsangebot für unsere Kunden zu erweitern und auch unsere Kundenbasis zu vergrößern, insbesondere in den Bereichen Mode, Beauty und Lifestyle“, sagt Frank Schirrmeister, CEO von Arvato.

Gemeinsam neue Chancen nutzen

„Mit tiefgreifender Expertise im Bereich Einzelhandels- und Bekleidungslogistik sind Carbel und United Customs Services die perfekten Partner, um unsere Fähigkeit zu stärken, unseren Kunden noch maßgeschneidertere Lösungen anzubieten. Unser kombiniertes Wissen und unser gemeinsames Engagement für herausragende Services werden unser Wachstum in den USA vorantreiben und neue Chancen eröffnen“, erklärt Schirrmeister. „Wir freuen uns darauf, als ein Team zusammenzuwachsen, das die gleichen Werte teilt und kontinuierlich nach Erfolg strebt.“

„Diese Transaktion wird von Carbel sehr begrüßt, da sie eine natürliche Weiterentwicklung unseres kontinuierlichen Wachstums darstellt. Arvatos Stärken, Erfahrungen und seine weltweite Präsenz werden das Wachstum unserer Kunden sowie unser eigenes Wachstum erheblich fördern“, sagt Javier Torrens, CEO von Carbel. „Wir sind sicher, dass die Kultur unserer Unternehmen zusammenpasst und die gleichen Werte in den Mittelpunkt stellt, die wir in den letzten 20 Jahren vertreten haben, und ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam für unsere gegenwärtigen und zukünftigen Kunden erfolgreich sein werden.“

Nächster Meilenstein in der Wachstumsstrategie

Die beiden Übernahmen folgen auf Arvatos jüngste Akquise von ATC Computer Transport & Logistics, das sich auf Hochsicherheitstransporte und technische Dienstleistungen in der Rechenzentrumsbranche spezialisiert hat, und unterstreichen das Engagement des Unternehmens, sein Portfolio zu diversifizieren und die Aktivitäten in wichtigen Wachstumssektoren auszubauen. In den USA wird Arvato nach der Übernahme über ein Netzwerk von 16 Standorten mit etwa 650.000 m² Lagerfläche verfügen.

Der US-E-Commerce-Sektor verzeichnete in den letzten Jahren hohe Wachstumsraten und wird voraussichtlich in den nächsten fünf Jahren jährlich um fünf Prozent wachsen. Lidia Ratajczak-Kluck, President Large Scale Fashion bei Arvato, betont vor diesem Hintergrund die Bedeutung der Übernahme: „Durch diese Partnerschaft können wir unsere Netzwerke und unser Fachwissen kombinieren, unsere Fähigkeit als führender Anbieter von Mode-Logistik stärken und unsere Dienstleistungen für unsere Kunden in dieser dynamischen Branche erweitern.“

Arvato, Carbel und United Customs Services werden nun eine reibungslose Integrationsphase priorisieren, um Kontinuität und die Aufrechterhaltung ihrer hohen Qualität sicherzustellen, während sie eng zusammenarbeiten, um Strategien abzustimmen und neue Chancen zu erkunden.

Arvato ist ein innovativer weltweiter 3PL-Dienstleister in den Bereichen Supply Chain Management und E-Commerce. Durch die Kombination von langjährigem Branchenwissen mit den richtigen Technologien entwickelt Arvato innovative Lösungen für seine Kunden. Arvato konzentriert sich auf die Bereiche Consumer Products, Tech, Healthcare, Automotive und Publisher und hat seine Organisation nach den Bedürfnissen seiner globalen Kunden und ihren Branchen ausgerichtet. Rund 17.000 Mitarbeitende arbeiten an 90 Standorten mit modernsten Cloud-Technologien. So gelingt es Arvato, seine Kunden bei ihren Wachstumszielen bestmöglich zu unterstützen.

Arvato ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Bertelsmann SE & Co. KGaA. Mit 70.000 Mitarbeitenden ist Bertelsmann als Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen weltweit aktiv.

