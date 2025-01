Arvato und ATC Computer Transport & Logistics bündeln Kräfte für führende Position im Dienstleistungssektor für Rechenzentren

Gütersloh – Arvato, ein innovativer, technologieorientierter globaler 3PL-Dienstleister, der sich auf Supply-Chain-Management spezialisiert hat, gibt den erfolgreichen Abschluss der Übernahme von ATC Computer Transport & Logistics bekannt. Das irische Unternehmen bietet hochspezialisierte Dienstleistungen in den Bereichen Hochsicherheitslogistik, White-Glove-Lieferungen sowie technische Services für Betreiber von Hyperscale-Rechenzentren, High-Tech-Logistikanbieter, Colocation-Anbieter und Software-as-a-Service-Unternehmen (SaaS).

Mit dem Abschluss aller regulatorischen und kartellrechtlichen Genehmigungen erschließt die Akquisition neue Möglichkeiten in dem schnell wachsenden Markt für Rechenzentrumsdienste. Gemeinsam werden Arvato und ATC Computer Transport & Logistics ein globales Dienstleistungsportfolio anbieten, das speziell auf die Anforderungen internationaler Kunden aus der Rechenzentrumsbranche zugeschnitten ist.

Neue Chancen in einem dynamischen Markt

Die Integration von ATC Computer Transport & Logistics in das Team von Arvato markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Wachstumsstrategie von Arvato. Durch die Bündelung ihrer komplementären Stärken werden beide Unternehmen ein umfassendes Dienstleistungsportfolio anbieten, das den gesamten Lebenszyklus von Rechenzentren abdeckt – von Bau und Betrieb über Wartung und Modernisierung bis hin zur Stilllegung.

„Die Übernahme von ATC ist ein wichtiger Schritt, um unsere Ambitionen in dynamischen und wachstumsstarken Marktsegmenten zu verwirklichen“, erklärt Mitat Aydindag, President TECH bei Arvato. „Gemeinsam setzen wir neue Standards im Bereich der Rechenzentrumsdienste, indem wir ATCs herausragendes europäisches Netzwerk mit Arvatos globaler Expertise kombinieren und so unseren Kunden weltweit außergewöhnlichen Mehrwert bieten.“

Eine Partnerschaft auf Basis gemeinsamer Stärken

ATCs tiefgreifende Expertise in technischen und logistischen Dienstleistungen für Rechenzentren, gepaart mit Arvatos innovativem Ansatz in Supply-Chain- und Technologielösungen, schafft eine einzigartige Synergie. Diese Übernahme ist nicht nur eine Erweiterung der Kapazitäten, sondern auch ein Meilenstein in der Vision, die Zukunft der Rechenzentrumsdienste mit globaler Reichweite und lokaler Präzision zu gestalten.

„Unsere Kunden können sich auf noch innovativere, nahtlose und umfassende Lösungen freuen“, fügt Aydindag hinzu. „Diese Partnerschaft ist ein Beweis für unser gemeinsames Engagement für Exzellenz und Innovation.“

Blick in die Zukunft

Nach Abschluss der regulatorischen und kartellrechtlichen Genehmigungen liegt der Fokus nun auf einem reibungslosen Integrationsprozess, um Kontinuität zu gewährleisten und den Kunden sofortigen Mehrwert zu bieten. Beide Unternehmen werden ihre täglichen Geschäfte wie gewohnt fortführen, während sie ihre Strategien eng miteinander abstimmen und Wachstumschancen erkunden.

Über ATC Computer Transport & Logistics

ATC Computer Transport & Logistics (ATC) ist ein technologieorientiertes irisches Unternehmen, das hochspezialisierte Dienstleistungen in den Bereichen Transport, Logistik und Technik für Betreiber von Hyperscale-Rechenzentren, globale Logistikdienstleister, Colocation-Anbieter und SaaS-Unternehmen weltweit anbietet. Mit Hauptsitz in Dublin ist ATC in Europa und Neuseeland vertreten und betreibt Büros in London, Amsterdam, Paris und Frankfurt. Das Unternehmen beschäftigt über 250 Mitarbeitende aus 31 Nationen.

Arvato ist ein innovativer weltweiter 3PL-Dienstleister in den Bereichen Supply Chain Management und E-Commerce. Durch die Kombination von langjährigem Branchenwissen mit den richtigen Technologien entwickelt Arvato innovative Lösungen für seine Kunden. Arvato konzentriert sich auf die Bereiche Consumer Products, Tech, Healthcare, Automotive und Publisher und hat seine Organisation nach den Bedürfnissen seiner globalen Kunden und ihren Branchen ausgerichtet. Rund 17.000 Mitarbeitende arbeiten an 90 Standorten mit modernsten Cloud-Technologien. So gelingt es Arvato, seine Kunden bei ihren Wachstumszielen bestmöglich zu unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.arvato.com

Arvato ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Bertelsmann SE & Co. KGaA. Mit 70.000 Mitarbeitenden ist Bertelsmann als Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen weltweit aktiv.

Bildquelle: © Arvato