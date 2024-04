Asahi Kasei Bioprocess stellt THESYS™ ACS ERGO-Synthesesäule auf der TIDES USA vor

Düsseldorf, Tokio und New York – 30. April 2024 – Die Herstellung von hochmodernen Therapeutika erfordert Präzision, Sicherheit und Effizienz der Produktionsanlagen. Mit der THESYS™ ACS ERGO-Synthesesäule stellt Asahi Kasei Bioprocess vom 14. bis 17. Mai auf der TIDES USA 2024 im Hynes-Convention-Center in Boston an Stand 213 eine weitere Innovation für die Oligonukleotid-Synthese vor. Diese Produktneuheit bietet eine drastisch reduzierte Umrüstzeit zwischen den Chargen bei gleichzeitiger Wahrung der Anwendersicherheit und Produktqualität.

Die THESYS ACS ERGO ist für die Oligonukleotid-Synthese konzipiert und verfügt über ein bedienerfreundliches Design, das einen reibungslosen und sicheren Wechsel zwischen den Läufen ermöglicht. Sie bietet die gleiche zuverlässige Leistung wie die anderen Synthesesäulen von Asahi Kasei Bioprocess, ist aber so konzipiert, dass sie Ineffizienzen zwischen den Chargen reduziert – mit einer Zeitersparnis von mehr als einer Stunde und einer prognostizierten Arbeitsersparnis. Die Zeiteinsparungen im Prozess werden durch den Wegfall von Gewindebolzen im Umrüst- und Wartungsprozess erreicht, die bei konventionellen Säulen zwischen den Durchläufen mühsam und zeitaufwändig zu entfernen sind. Asahi Kasei Bioprocess hat den THESYS™ ACS ERGO ergonomisch gestaltet, um einen schnelleren Wechsel ohne Einbußen bei der Sicherheit zu ermöglichen. Dies erhöht die Produktionseffizienz des Kunden, bei gleichzeitiger Gewährleistung der Sicherheit des Bedieners und der Zuverlässigkeit des Produkts.

„Unser neues, bolzenloses Design ist einzigartig und macht das Wechseln und Reinigen weit weniger zeitaufwändig“, sagt Chris Rombach, Executive Vice President bei Asahi Kasei Bioprocess America (AKBA). „Jedes Merkmal des ACS ERGO wurde berücksichtigt, wobei eine höhere Produktivität für die Hersteller und die Sicherheit des Bedieners oberste Priorität hatten.“ THESYS™ ACS verfügt über eine innovative I-Bar-Konstruktion, die das Entfernen des oberen Teils der Säule effizienter macht, sowie über einen einzigartigen Rahmen mit integriertem Getriebe und Rad, der ein reibungsloses und sicheres Wechseln und Reinigen ermöglicht. Darüber hinaus verfügt die Säule über eine minimierte Stellfläche, die sich nahtlos in die Fertigungshalle einfügt.

Asahi Kasei Bioprozess wird am 16. Mai um 12:20 Uhr in Raum 302 eine „Spotlight Presentation“ über den Oligo-Herstellungsprozess halten. Dr. Tom Krebstakies, Vertriebsleiter für Europa und Asien, wird über Innovationen von der Synthese bis zur Konzentration und die entsprechende Ausrüstung für eine effektive technische Umsetzung sprechen. Teilnehmer der TIDES USA sind eingeladen, AKB am Stand 213 zu besuchen, um neue Produkte zu entdecken, Live-Demos zu sehen und mehr darüber zu erfahren, wie die Innovationen von Asahi Kasei Bioprocess die Herstellung von Therapeutika erleichtern.

Zu Asahi Kasei Bioprocess

Die Fluid Management Business Unit von Asahi Kasei Bioprocess widmet sich der Lösung von Problemen bei der Sicherheit, Effizienz und Reinheit therapeutischer Produkte in der Pharma- und Bioprozessindustrie. Mit Technologieplattformen für die Oligonukleotidsynthese, Pufferformulierung, Chromatographie und Filtration unterstützen Bioprozesssysteme, Säulen und Automatisierungslösungen die GMP-Herstellung von kritischen Arzneimittelsubstanzen auf der ganzen Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://fluidmgmt.ak-bio.com

Zur Asahi Kasei Corporation

Die Asahi Kasei Corporation ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit den drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Health Care. Der Geschäftsbereich Material umfasst Fasern & Textilien, Petrochemikalien, Hochleistungspolymere und -werkstoffe, Verbrauchsgüter, Batterieseparatoren und Elektronikgeräte. Der Geschäftsbereich Homes bietet auf dem japanischen Markt Baustoffe bis hin zu fertigen Häusern an. Zum Bereich Health Care gehören Pharmazeutika, Medizintechnik sowie Geräte und Systeme für die Akut- und Intensivmedizin. Mit mehr als 48.000 Mitarbeitern weltweit bedient die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (1. April 2022 – 31. März 2023) einen Umsatz von 20,2 Milliarden Euro (2.726 Milliarden Yen).

Ansprechpartner

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

Fringsstrasse 17, 40221 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211-3399-2058

Mail: sebastian.schmidt@asahi-kasei.eu

Pressekontakt

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97, 61348 Bad Homburg

Tel: +49 (0) 6172/ 27159 – 12

Mail: h.kuell@financial-relations.de

