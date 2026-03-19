Asahi Kasei erhält Tanahashi Preis für robusten Langzeitbetrieb von alkalischem Wasserelektrolyseur der 10-MW-Klasse

TOKIO – 19. März 2026 – Sechs Ingenieure von Asahi Kasei wurden für ihre Beiträge zur Entwicklung und zum langfristigen Betrieb eines alkalischen Wasserelektrolysesystems zur großtechnischen Erzeugung von sauberem Wasserstoff mit dem Tanahashi-Preis ausgezeichnet. Der 1952 ins Leben gerufene Tanahashi-Preis wird von der Electrochemical Society of Japan an Personen verliehen, die herausragende Leistungen in der technologischen Entwicklung auf der Grundlage der Elektrochemie und der industriellen physikalischen Chemie erbracht haben. Die Preisverleihung fand am 18. März in Tokyo statt.

Asahi Kasei betreibt in einem von der New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) geförderten Projekt seit März 2020 eine 10-MW-Pilotanlage in Namie, Fukushima. Ziel des Projekts ist es, die langfristige Stabilität und Effizienz des Systems zur Wasserstofferzeugung unter realen Bedingungen zu überprüfen. Ein zweites Pilotprojekt wurde 2024 in Kawasaki gestartet. Dort testet Asahi Kasei erstmals seinen multimodularen Ansatz unter kommerziellen Bedingungen: Vier Testmodule mit jeweils 0,8 MW, die Zellen und Membranen in derselben Größe wie in kommerziellen Anlagen verwenden, werden hier parallel betrieben. Das Projekt untersucht die Langzeitbeständigkeit der Komponenten, wie die Module auf variable Stromlieferungen von Photovoltaik- und Windkraftanlagen reagieren und wie effizient sie bei häufigem Start-Stopp-Betrieb arbeiten. Seit ihrer Inbetriebnahme haben Asahi Kaseis Pilotanlagen für alkalische Wasserelektrolyseure einen langfristigen, stabilen Betrieb erfolgreich unter Beweis gestellt. Sie ermöglichen eine Versorgung von nahegelegenen Wasserstofftankstellen und zugehörige Einrichtungen mit sauberem Wasserstoff und spielen eine wichtige Rolle in Projekten mit Kooperationspartnern, wie im vom Green Innovation Fund unterstützten Projekt für grünen Ammoniak mit JGC.

Yasuhiro Fujita, einer der Preisträger und Mitarbeiter des Green Solution Project von Asahi Kasei, kommentierte: „Unser alkalischer Wasserelektrolyseur wurde unter Verwendung von Technologien entwickelt, die Asahi Kasei über Jahrzehnte in der Chlor-Alkali Elektrolyse perfektioniert hat. Auf der Grundlage dieser Fortschritte wollen wir uns zu einem führenden Anbieter im Bereich der Wasserelektrolyse entwickeln, so wie wir es bereits im Bereich der Chlor-Alkali-Elektrolyse sind. Wir werden weiterhin die Grenzen des Möglichen bei der Entwicklung einer Wasserstoffgesellschaft und der Elektrolysetechnologie erweitern.“ Durch die umfassende Nutzung der Daten aus den Demonstrationsanlagen in Namie und Kawasaki strebt Asahi Kasei die Kommerzialisierung einer Wasserelektrolysetechnologie mit einer Kapazität von über 100 MW an, indem mehrere 10-MW-Module gekoppelt werden. Dadurch sollen die Kommerzialisierungsrisiken reduziert und die Skalierbarkeit von Pilot- zu kommerziellen Systemen unter verschiedenen Betriebsbedingungen verbessert werden. Der ebenfalls ausgezeichnete Keita Suzuki fügte hinzu: „Bei diesem Projekt haben wir unsere umfangreiche Erfahrung im Bau von Elektrolyseanlagen genutzt, um ein System zu entwickeln, bei dem Sicherheit, Qualität und Effizienz im Vordergrund stehen. Wir waren für den gesamten Prozess vom Entwurf bis zur Inbetriebnahme verantwortlich und haben die Anlage auf der Grundlage von Daten aus verschiedenen Demonstrationsprojekten weiterentwickelt.“

Empfänger des Tanahashi Preises 2026:

Asahi Kasei, Green Solution Project

Yasuhiro Fujita, Yousuke Uchino, Jun Ohno

Asahi Kasei, Corporate Production Technology

Keita Suzuki, Sanghoon Kim, Hirokazu Nagate

Über Asahi Kasei

Die Asahi Kasei Gruppe trägt zum Leben und zur Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt bei. Seit seiner Gründung im Jahr 1922 mit dem Geschäft mit Ammoniak und Zellulosefasern ist Asahi Kasei durch die proaktive Umgestaltung seines Geschaftsportfolios kontinuierlich gewachsen, um den sich wandelnden Bedürfnissen jeder Zeit gerecht zu werden. Mit 50.000 Mitarbeitern weltweit trägt das Unternehmen zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei, indem es in seinen drei Geschäftsbereichen Healthcare, Homes und Material Lösungen für die Herausforderungen der Welt anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.asahi-kasei.com

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Bildquelle: Asahi Kasei