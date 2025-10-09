Asahi Kasei erweitert sein Healthcare Portfolio mit dem pharmazeutischen Hilfsstoff Sonanos™

DÜSSELDORF – 9. Oktober 2025 – Asahi Kasei, ein japanischer Hersteller von Materialien und Technologien für den Gesundheitsbereich, hat angekündigt, zwei neue Spezialprodukte in sein Sonanos™-Portfolio aufzunehmen. Kostenpflichtige Muster sind bereits erhältlich, und Produkte, die gemäß den Good Manufacturing Practice (GMP)-Richtlinien hergestellt werden, sollen 2027 in den Verkauf kommen. Sonanos™ ist ein Hilfsstoff der nächsten Generation, der die Formulierung von injizierbaren Arzneimitteln verbessert. Dies steht im Einklang mit der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens, seine Präsenz auf dem schnell wachsenden Markt für pharmazeutische Materialien zu stärken.

Die weltweite Nachfrage nach Biologika, Peptiden und onkologischen Therapien steigt rapide an. Für Pharmaunternehmen wachsen damit die Herausforderungen hinsichtlich Formulierung, Wirkstoffpersistenz und Darreichung von Medikamenten. Der pharmazeutische Hilfsstoff Sonanos™ erfüllt diese Anforderungen durch eine nachhaltige Freisetzung und verbesserte Löslichkeit – wichtige Eigenschaften, mit denen langwirksame Injektionspräparate hergestellt, schwer wasserlösliche Verbindungen formuliert und die therapeutischen Möglichkeiten durch die Überwindung von Herausforderungen bei der Formulierung erweitert werden können.

Seit 2020 hat Asahi Kasei in Zusammenarbeit mit globalen Pharmaunternehmen mehr als 60 Machbarkeitsstudien mit Sonanos™-Proben durchgeführt. Auf der Grundlage dieser Kooperationen und des Verständnisses für die wachsenden Herausforderungen der Branche hat das Unternehmen zwei neue Spezialtypen eingeführt: Sonanos™ PG, optimiert für die verzögerte Freisetzung von Biologika und Peptiden bei gleichzeitig patientenfreundlicher Dosierung, und Sonanos™ DS, entwickelt zur Verbesserung der Löslichkeit von schwer wasserlöslichen pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs). Jeder der neuen Typen wurde durch umfangreiche Optimierungen entwickelt, darunter die Fähigkeit, höhere Konzentrationen von Wirkstoffen einzukapseln, basierend auf den Erfahrungen mit früheren Prototyp-Proben. Mit nun verfügbaren Proben beider Typen und garantierten analytischen Werten legt Asahi Kasei den Grundstein für eine breitere Anwendung. Das Unternehmen plant, im Jahr 2027 Produkte zu liefern, die gemäß GMP hergestellt wurden und den internationalen Richtlinien für pharmazeutische Hilfsstoffe und Verunreinigungen entsprechen, was für die klinische Entwicklung erforderlich ist.

„Sonanos™ ist ein bedeutender Schritt für unser Unternehmen und unterstreicht unseren Schwerpunkt auf Geschäftswachstum im Gesundheitsbereich“, sagte Hideyuki Kimura, Senior General Manager der Healthcare Materials Division von Asahi Kasei. „Mit dieser erweiterten Produktpalette unserer innovativen Hilfsstoffe geht Asahi Kasei auf die neuen Bedürfnisse unserer Kunden ein.“ Sonanos™ wird auch durch DiveRadGel vorangetrieben, einem Spin-off-Unternehmen von Asahi Kasei, das die Technologie für die Entwicklung von Krebsimpfstoffen nutzt. Das für Impfstoffe geeignete Sonanos™ DV wird bereits unter GMP-Bedingungen hergestellt, um klinische Studien im Frühstadium zu unterstützen – ein Beweis für die kommerzielle und therapeutische Relevanz.

Die Healthcare Materials Division von Asahi Kasei bietet auch mikrokristalline Cellulose (MCC) als Hilfsstoff an, beispielsweise Ceolus™ und Celphere™. Sonanos™ wird zusammen mit diesen MCC-Produkten auf der AAPS 2025 PharmSci 360 vorgestellt, die vom 10. bis 12. November in San Antonio, Texas, USA, stattfindet (Stand Nr. 3443). Im Rahmen der Veranstaltung wird Yoshiyuki Nakagawa von der Produktentwicklung der Healthcare Materials Division von Asahi Kasei am 11. November um 12:30 Uhr (Ortszeit) in der Ausstellungshalle, Bühne C, einen Vortrag zum Thema „Hyaluronsäure-Nanogel: Ein Hilfsstoff der nächsten Generation für injizierbare Formulierungen zur Verlängerung der Wirkstofffreisetzung und Verbesserung der API-Löslichkeit“ halten.

Über Asahi Kasei

Die Asahi Kasei Gruppe trägt zum Leben und zur Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt bei. Seit seiner Gründung im Jahr 1922 mit dem Geschäft mit Ammoniak und Zellulosefasern ist Asahi Kasei durch die proaktive Umgestaltung seines Geschaftsportfolios kontinuierlich gewachsen, um den sich wandelnden Bedürfnissen jeder Zeit gerecht zu werden. Mit mehr als 50.000 Mitarbeitern weltweit trägt das Unternehmen zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei, indem es in seinen drei Geschäftsbereichen Healthcare, Homes und Material Lösungen für die Herausforderungen der Welt anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.asahi-kasei.com

