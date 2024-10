Asahi Kasei Medical bringt neuen Planova™ FG1 Virenfilter auf den Markt

Düsseldorf und New York – 22. Oktober 2024 – Asahi Kasei Medical hat im Oktober 2024 den Planova™ FG1 auf den Markt gebracht, einen Virenfilter der nächsten Generation mit höherem Transmembranfluss (Flux) für die Herstellung von Biotherapeutika.

Das Bioprocessgeschäft von Asahi Kasei Medical umfasst Planova™-Virenfilter und -Geräte, die im Herstellungsprozess von biotherapeutischen Produkten wie Biopharmazeutika und Plasmaderivaten verwendet werden. Darüber hinaus zählen auch Biosicherheitstests und biopharmazeutische CDMO-Aktivitäten zum Portfolio. Bioprocess ist einer der strategischen Wachstumsbereiche von Asahi Kasei. Die seit 1989 verkaufte Produktpalette von Planova™ wurde 2009 mit der Einführung der hydrophilen PVDF-Hohlfasermembranfilter Planova™ BioEX und 2022 mit der Einführung der Zellulose-Hohlfasermembranfilter der nächsten Generation, Planova™ S20N, erweitert. Damit reagierte Asahi Kasei auf die gestiegenen Sicherheitsanforderungen von Biotherapeutika weltweit. Die Nachfrage nach monoklonalen Antikörpern und anderen biopharmazeutischen Produkten steigt stetig um 5-10 % pro Jahr. Der neue Planova™ FG1 wird zu einer weiteren Produktivitätssteigerung beitragen.

Planova™ FG1 wurde entwickelt, um die Produktivität bei der Herstellung von Biopharmazeutika zu maximieren. Der Filter bietet eine hohe Leistung in Bezug auf die Filtrationsgeschwindigkeit und eine robuste Fähigkeit zur Virenentfernung. Sein hoher Transmembranfluss (Flux) ist etwa siebenmal so hoch wie der von Planova™ BioEX, wodurch die Virusfiltrationszeit verkürzt werden kann. Dabei besteht ein geringeres Risiko eines Virendurchbruchs, wenn der Filtrationsprozess unterbrochen wird. Kundenevaluierungen in der Entwicklungsphase von FG1 bestätigten eine hohe Proteinfiltrations- und Virenentfernungsleistung unter verschiedenen Bedingungen bei Verwendung mehrerer Lösungen – auch ohne Vorfilter zur Entfernung von Aggregaten. Planova™ FG1 ist außerdem mit den üblichen CIP- (Cleaning in Place) und SIP-Prozessen (Sterilisation in Place) kompatibel, so dass es mit vielen Arten von bestehenden Anlagen für die biopharmazeutische Herstellung verwendet werden kann.

Die Massenproduktion und der Versand von kleineren Filtern des Planova™ FG1 werden im Oktober 2024 beginnen. Asahi Kasei Medical wird die Produktpalette sukzessive um neue Filter mit größerer Oberfläche erweitern, um seine Kunden bei der effizienten Skalierung zu unterstützen. Durch die Förderung von Planova™ S20N und Planova™ FG1 als Flaggschiffprodukte wird Asahi Kasei Medical die Präsenz der Marke Planova™ bei biopharmazeutischen Herstellern weiter festigen und zu einer sichereren und effizienteren Produktion von Arzneimitteln beitragen. „Asahi Kasei Medical freut sich, den Planova™ FG1 Filter der nächsten Generation zur Virenentfernung auf den Markt zu bringen“, sagte Ken Shinomiya, Präsident von Asahi Kasei Medical. „Wir freuen uns darauf, biopharmazeutische Hersteller weiterhin mit unserer breiten und wachsenden Produktpalette zu unterstützen, und einen Beitrag zu sicheren, effizienten Arzneimitteln zu leisten, denen die Patienten vertrauen können.“

Weitere Informationen finden Sie unter https://planova.ak-bio.com/products_services/planova-FG1/

Für Produktanfragen besuchen Sie https://planova.ak-bio.com/campaign/fg1/

Zur Asahi Kasei Corporation

Die Asahi Kasei Corporation ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit den drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Health Care. Der Geschäftsbereich Material umfasst Fasern & Textilien, Petrochemikalien, Hochleistungspolymere und -werkstoffe, Verbrauchsgüter, Batterieseparatoren und Elektronikgeräte. Der Geschäftsbereich Homes bietet auf dem japanischen Markt Baustoffe bis hin zu fertigen Häusern an. Zum Bereich Health Care gehören Pharmazeutika, Medizintechnik sowie Geräte und Systeme für die Akut- und Intensivmedizin. Mit mehr als 49.000 Mitarbeitern weltweit bedient die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (1. April 2023 – 31. März 2024) einen Umsatz von 2.785 Milliarden Yen.

Bildquelle: Asahi Kasei